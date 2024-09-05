Hande Erçel'in Venedik Film Festivali'nde Giydiği Elbisenin Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Hande Erçel'in Venedik Film Festivali'nde Giydiği Elbisenin Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Bir markanın yüzü olarak Venedik Film Festivali'ne katılan Hande Erçel'in giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı!
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Bu yıl Venedik Film Festivali'ne katılan ünlü isimlerimizden bir tanesi de Hande Erçel oldu biliyorsunuz ki. Bir mücevher markasının yüzü olarak festivale katılan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından festival pozlarını art arda paylaştı.
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Her adımı detay detay eleştirilen Hande Erçel'in festival tarzı da yine geçer not almayı başaramadı, hatta eleştiri yağmuruna tutuldu.
Ünlü ismin giydiği Elie Saab imzalı elbisesinin fiyatını gören sosyal medya kullanıcıları ise ikinci bir şoka girdi! Hatta ünlü ismin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı desek yeri!
Hande Erçel'in Venedik Film Festivali'nde giydiği elbisenin fiyatının 138,411,00 TL olduğu öğrenildi!
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