Ne Yapsa Olmuyor: Venedik Film Festivali'ne Katılan Hande Erçel'in Tarzının Her Bir Detayı Ayrı Topa Tutuldu!
Ne Yapsa Olmuyor: Venedik Film Festivali'ne Katılan Hande Erçel'in Tarzının Her Bir Detayı Ayrı Topa Tutuldu!
Bir markanın yüzü olarak Venedik Film Festivali'ne katılan Hande Erçel'in festival tarzı yine geçer not almayı başaramadı!
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Bir kesim tarafından çok beğenilen bir kesim tarafından ise her yaptığı eleştiri yağmuruna tutulan Hande Erçel, son zamanlarda kariyerinden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde biliyorsunuz ki.
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Tabii Hande Erçel'in ilişkisine dair her detay da sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık eleştiriliyor. Hatta Erçel'in Arzu Sabancı'ya kendini kabul ettirmek için elinden gelen her şeyi yaptığı bile söyleniyor!
Ancak bugünkü konumuz ne Sabancılar ne de Hande Erçel'in oyunculuğu... Bu kez bir markanın yüzü olarak Venedik Film Festivali'ne katılan Erçel'in tarzını ve kombinini konuşacağız!
Başta da söylemiştik. Ünlü oyuncunun tarzı, paylaşımları ve kombinleri bir kesim tarafından çok beğenilse de bir kesim Erçel'in tarzını da kombinlerini de bir türlü beğenmiyor.
İşte yine o anlardan birindeyiz. Çünkü bir markanın yüzü olarak Venedik Film Festivali'ne katılan Hande Erçel'in festival tarzı yine geçer not almayı başaramadı! Gelin sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun tarzına ne yorum yaptı birlikte bakalım!
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