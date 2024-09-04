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Elini Tutmaması Tepki Çekmişti: Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılan Ebru Gündeş ve Eşi Cümle Aleme 'İyiyiz' Dedi

Elini Tutmaması Tepki Çekmişti: Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılan Ebru Gündeş ve Eşi Cümle Aleme 'İyiyiz' Dedi

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 23:54

Geçtiğimiz haftalarda Ebru Gündeş ve yeni eşi Murat Özdemir, düğünden sonra ilk kez Gazete Magazin muhabirleri tarafından beraber görüntülenmiş, Murat Özdemir'in Gündeş'ten uzak durması dikkat çekmişti. Ilıcalı'nın düğününe el ele katılan çift cümle aleme 'iyiyiz' mesajı verdi.

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Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı başarılı kariyeriyle birlikte özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı başarılı kariyeriyle birlikte özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi ile Dubai'de gizlice evlenerek magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı hatırlarsanız!

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi ile Dubai'de gizlice evlenerek magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı hatırlarsanız!

Düğünden sonra uzunca bir süre sırra kadem basan ünlü çift geçtiğimiz haftalarda ilk kez görüntülenmiş, Murat Özdemir'in Ebru Gündeş'in elini tutma çabasını görmezden gelmesi ise çok konuşulmuştu.

Düğünden sonra uzunca bir süre sırra kadem basan ünlü çift geçtiğimiz haftalarda ilk kez görüntülenmiş, Murat Özdemir'in Ebru Gündeş'in elini tutma çabasını görmezden gelmesi ise çok konuşulmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇🏻

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, geçtiğimiz saatlerde Acun Ilıcalı'nın düğününe el ele katıldı! Aralarının iyi olduğu belli olan ikili bu kez cümle aleme 'iyiyiz' mesajı verdi!

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, geçtiğimiz saatlerde Acun Ilıcalı'nın düğününe el ele katıldı! Aralarının iyi olduğu belli olan ikili bu kez cümle aleme 'iyiyiz' mesajı verdi!

İşte o anlar 👇🏻

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