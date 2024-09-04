Elini Tutmaması Tepki Çekmişti: Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılan Ebru Gündeş ve Eşi Cümle Aleme 'İyiyiz' Dedi

Geçtiğimiz haftalarda Ebru Gündeş ve yeni eşi Murat Özdemir, düğünden sonra ilk kez Gazete Magazin muhabirleri tarafından beraber görüntülenmiş, Murat Özdemir'in Gündeş'ten uzak durması dikkat çekmişti. Ilıcalı'nın düğününe el ele katılan çift cümle aleme 'iyiyiz' mesajı verdi.