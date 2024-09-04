Elini Tutmaması Tepki Çekmişti: Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılan Ebru Gündeş ve Eşi Cümle Aleme 'İyiyiz' Dedi
Elini Tutmaması Tepki Çekmişti: Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılan Ebru Gündeş ve Eşi Cümle Aleme 'İyiyiz' Dedi
Geçtiğimiz haftalarda Ebru Gündeş ve yeni eşi Murat Özdemir, düğünden sonra ilk kez Gazete Magazin muhabirleri tarafından beraber görüntülenmiş, Murat Özdemir'in Gündeş'ten uzak durması dikkat çekmişti. Ilıcalı'nın düğününe el ele katılan çift cümle aleme 'iyiyiz' mesajı verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı başarılı kariyeriyle birlikte özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi ile Dubai'de gizlice evlenerek magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı hatırlarsanız!
Düğünden sonra uzunca bir süre sırra kadem basan ünlü çift geçtiğimiz haftalarda ilk kez görüntülenmiş, Murat Özdemir'in Ebru Gündeş'in elini tutma çabasını görmezden gelmesi ise çok konuşulmuştu.
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, geçtiğimiz saatlerde Acun Ilıcalı'nın düğününe el ele katıldı! Aralarının iyi olduğu belli olan ikili bu kez cümle aleme 'iyiyiz' mesajı verdi!
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın