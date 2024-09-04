Beklenmedik Düğün Sürprizi: Ali Şimşek'le Evlenen Gaye Su Akyol Arkadaşlarıyla Yarınlar Yokmuş Gibi Eğlendi!

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan sonra günün bir başka düğünü de Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek sahipliğinde gerçekleşti! Dünyaevine giren çiftin düğününe ünlüler akın ederken, her misafir eğlencenin adeta dibine vurdu!