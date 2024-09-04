Beklenmedik Düğün Sürprizi: Ali Şimşek'le Evlenen Gaye Su Akyol Arkadaşlarıyla Yarınlar Yokmuş Gibi Eğlendi!
Beklenmedik Düğün Sürprizi: Ali Şimşek'le Evlenen Gaye Su Akyol Arkadaşlarıyla Yarınlar Yokmuş Gibi Eğlendi!
Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan sonra günün bir başka düğünü de Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek sahipliğinde gerçekleşti! Dünyaevine giren çiftin düğününe ünlüler akın ederken, her misafir eğlencenin adeta dibine vurdu!
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Şarkıları ve tarzı ile kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gaye Su Akyol'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü şarkıcı geçtiğimiz saatlerde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ali Güçlü Şimşek ile dünyaevine girdi!
Tarzı gibi sıra dışı bir düğüne imza atan ünlü çiftin özel gününe ünlüler akın etti! Herkesin eğlencenin dibine vurduğu Akyol ve Güçlü çiftinin düğününde ortaya birbirinden eğlenceli manzaralar çıktı!
Gelin önce Didem Soydan, Berrak Tüzünataç ve Gaye Su Akyol'un pozuna bakalım!
Şimdi de düğünün en eğlenceli anlarına!
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