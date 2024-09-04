15 Gündür Hala Bulunamadı: Pis Yedili'nin Müdire Hanım'ı Ayşegül Aldinç'ten 'Narin Nerede?' Çıkışı!
15 Gündür Hala Bulunamadı: Pis Yedili'nin Müdire Hanım'ı Ayşegül Aldinç'ten 'Narin Nerede?' Çıkışı!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran 15. günde de hala bulunamadı. Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç'ten 'Narin Nerede?' çıkışı geldi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran kaybolmasının 15. gününde hala aranıyor biliyorsunuz ki.
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Kayıp Narin ile ilgili her gün farklı bir gelişme yaşanırken ne yazık ki hala Narin ile ilgili bir ize rastlanılmadı.
Bu süreçte arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken kayıp Narin ile ilgili birçok ünlü isimden tepki geldi, sosyal medya 'Narin Nerede?' sorusuyla adeta çalkalandı.
Kayıp Narin ile ilgili paylaşım yapan isimlerden bir tanesi de Pis Yedili dizisindeki Müdire Hanım rolü ile hafızalarımıza kazınan Ayşegül Aldinç oldu.
Aldinç, tepkisini "Bunca insan ittifakla neyi gizliyor, kimden korkuyor? Hadi peki korkutulmuşlar; bir tanesi de fire vermez mi İnanılır gibi değil. Tüm ülke tek yürek olmuş bilmek istiyor." cümleleriyle gösterdi.
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İşte Aldinç'in paylaşımı 👇🏻
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