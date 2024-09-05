Uzun Süren Bekarlık Sona Erdi: Çağatay Ulusoy'un Rol Arkadaşı Sümeyye Aydoğan ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre aşk dedikoduları doğru çıktı! Gönlünü rol arkadaşına kaptıran Çağatay Ulusoy'un, Sümeyye Aydoğan ile olan ilişkisini gözlerden uzak sürdürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: Sabah