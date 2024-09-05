Uzun Süren Bekarlık Sona Erdi: Çağatay Ulusoy'un Rol Arkadaşı Sümeyye Aydoğan ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
Uzun Süren Bekarlık Sona Erdi: Çağatay Ulusoy'un Rol Arkadaşı Sümeyye Aydoğan ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre aşk dedikoduları doğru çıktı! Gönlünü rol arkadaşına kaptıran Çağatay Ulusoy'un, Sümeyye Aydoğan ile olan ilişkisini gözlerden uzak sürdürdüğü öğrenildi.
KAYNAK: Sabah
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Hayatımıza girdiği günden beri gerek yakışıklılığı gerek karizması gerek ise oyunculuğu ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur!
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Sık sık imaj yenileyen, yenilediği her imajıyla da yakışıklılığından ödün vermeyen ünlü oyuncunun attığı her adım olay oluyor biliyorsunuz ki. Sosyal medyayı nadiren kullanan ünlü oyuncu, özel hayatı ile ilgili de ser veriyor sır vermiyor desek yeri!
Hatırlar mısınız bilmiyoruz, geçtiğimiz aylarda Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinde birlikte rol aldığı Sümeyye Aydoğan'a gönlünü kaptırdığı iddia edilmiş ancak ikili birlikte hiç görüntülenmemişti.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre aşk dedikoduları doğru çıktı! Birlikte rol aldıkları dizide yakınlaşan çiftin bir süre önce ilişki yaşamaya başladığı ve şimdilik ilişkilerini herkesten gizledikleri iddia edildi.
Hatta Sümeyye Aydoğan'ın doğum günü partisinin Çağatay Ulusoy'un yakın arkadaşı İlyas Güngör'ün mekanında gerçekleştiği ve organizasyonu Ulusoy'un düzenlediği de söylendi.
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Son olarak birlikte İsviçre tatili yaptıkları iddia edilen ünlü çiftimiz bakalım ilişkilerini resmi olarak ne zaman ilan edecek!
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