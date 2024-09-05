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Tüm Gözler Onu Aramıştı: Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılamayan Seda Sayan Mazeret ve Tebrik Mesajı Yayınladı!

Tüm Gözler Onu Aramıştı: Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılamayan Seda Sayan Mazeret ve Tebrik Mesajı Yayınladı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 11:13

Geçtiğimiz saatlerde Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, yaklaşık dört buçuk yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Yılın düğününde tüm gözler Seda Sayan'ı ararken ünlü isim düğüne neden katılamadığını yayınladığı tebrik mesajı ile açıkladı.

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Dün akşam saatlerinde Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, dört buçuk yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırarak yılın düğününe imza attı!

Dün akşam saatlerinde Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, dört buçuk yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırarak yılın düğününe imza attı!

İkilinin birbirine 'Sonsuza dek evet' dediği o anları burada anlatmıştık 👇🏻

Sosyal medya yasağı uygulanan düğüne ünlüler resmen akın etti! Tebrik mesajları da, 'mutluluklar' dilekleri de havada uçuştu tabii!

Sosyal medya yasağı uygulanan düğüne ünlüler resmen akın etti! Tebrik mesajları da, 'mutluluklar' dilekleri de havada uçuştu tabii!

O anlardan da burada bahsetmiştik 👇🏻

Düğünün meraklı gözlerle aranan isimlerinden bir tanesi de Seda Sayan oldu ancak ünlü isim Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününe katılamadı.

Düğünün meraklı gözlerle aranan isimlerinden bir tanesi de Seda Sayan oldu ancak ünlü isim Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününe katılamadı.

Sayan, düğüne katılamama nedenini yayınladığı tebrik mesajı ile açıklarken Ilıcalı ve Altunkaya düğününe annesinin rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını belirtti.

Sayan, düğüne katılamama nedenini yayınladığı tebrik mesajı ile açıklarken Ilıcalı ve Altunkaya düğününe annesinin rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını belirtti.

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