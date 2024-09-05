Tüm Gözler Onu Aramıştı: Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılamayan Seda Sayan Mazeret ve Tebrik Mesajı Yayınladı!
Tüm Gözler Onu Aramıştı: Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılamayan Seda Sayan Mazeret ve Tebrik Mesajı Yayınladı!
Geçtiğimiz saatlerde Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, yaklaşık dört buçuk yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Yılın düğününde tüm gözler Seda Sayan'ı ararken ünlü isim düğüne neden katılamadığını yayınladığı tebrik mesajı ile açıkladı.
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Dün akşam saatlerinde Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, dört buçuk yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırarak yılın düğününe imza attı!
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Düğünün meraklı gözlerle aranan isimlerinden bir tanesi de Seda Sayan oldu ancak ünlü isim Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününe katılamadı.
Sayan, düğüne katılamama nedenini yayınladığı tebrik mesajı ile açıklarken Ilıcalı ve Altunkaya düğününe annesinin rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını belirtti.
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