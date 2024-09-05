Tüm Gözler Onu Aramıştı: Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılamayan Seda Sayan Mazeret ve Tebrik Mesajı Yayınladı!

Geçtiğimiz saatlerde Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, yaklaşık dört buçuk yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Yılın düğününde tüm gözler Seda Sayan'ı ararken ünlü isim düğüne neden katılamadığını yayınladığı tebrik mesajı ile açıkladı.