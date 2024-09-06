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Dilan Engin'ine Kavuştu: 10 Ay Sonra Tahliye Edilen Engin Polat Alkışlarla Karşılandı!

Dilan Engin'ine Kavuştu: 10 Ay Sonra Tahliye Edilen Engin Polat Alkışlarla Karşılandı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 18:13

10 ay sonra hakkında tahliye kararı verilen Engin Polat, Çorlu Kapalı Cezaevi'nden çıkarak Dilan'ına kavuştu. Engin Polat, kendisini bekleyenler tarafından alkışlarla karşılandı!

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Dilan ve Engin Polat çifti, Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi çeşitli suçlamalardan tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi hatırlarsanız.

Dilan ve Engin Polat çifti, Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi çeşitli suçlamalardan tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi hatırlarsanız.

Geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat tahliye edilirken bugün sabah saatlerinde ise Engin Polat hakkında tahliye kararı çıkmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat tahliye edilirken bugün sabah saatlerinde ise Engin Polat hakkında tahliye kararı çıkmıştı.

Eşini karşılamak için ailesi ile birlikte Çorlu'ya giden Dilan Polat, birkaç saatlik bekleyişin ardından nihayet Engin Polat'a kavuştu.

Eşini karşılamak için ailesi ile birlikte Çorlu'ya giden Dilan Polat, birkaç saatlik bekleyişin ardından nihayet Engin Polat'a kavuştu.

Araçtan inerek ailesinin yanına giden Engin Polat, alkışlarla karşılandı.

Araçtan inerek ailesinin yanına giden Engin Polat, alkışlarla karşılandı.

Engin Polat, ailesi ile birlikte arabasına binerek cezaevinden ayrıldı.

Engin Polat, ailesi ile birlikte arabasına binerek cezaevinden ayrıldı.
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