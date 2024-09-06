Kara Para Aklama Suçlamasıyla Cezaevine Girmişti: Bahar Candan'ın "Ben Garibanım" Açıklaması Şoke Etti!
Kara Para Aklama Suçlamasıyla Cezaevine Girmişti: Bahar Candan'ın "Ben Garibanım" Açıklaması Şoke Etti!
Kara para aklama suçlamasıyla cezaevine giren ve geçtiğimiz saatlerde mahkemeye çıkan Bahar Candan şoke eden açıklamalarda bulundu.
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatımıza giren Nihal ve Bahar Candan kardeşleri mutlaka hatırlarsınız. Candan kardeşler, Kasım ayında Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin tutuklanmasının ardından cezaevine girmişlerdi.
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Daha sonra ise aneroksiya olduğu ve 37 kiloya kadar düştüğü öğrenilen Nihal Candan tahliye edilmiş, Bahar Candan ise tutuklu kalmaya devam etmişti.
Geçtiğimiz saatlerde mahkemeye çıkan Bahar Candan, bu kez de hakim karşısında yaptığı savunma ile gündeme geldi. "Hakkımdaki iddialar tamamen yalan" diyen Candan, kendini gariban olarak nitelendirdi.
Çoğu zaman sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde yer edinen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarını da kendini daha zengin göstermek için yaptığını ifade etti.
Candan'ın "Hesabımda 1-2 milyon para var, ben bir garibanım" açıklamaları ise duyanları şoke etti!
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