Berna Laçin TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Başmühendis Zahide Güçlü Ekici'ye Sözleriyle Boğazları Düğümledi
Berna Laçin TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Başmühendis Zahide Güçlü Ekici'ye Sözleriyle Boğazları Düğümledi
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Geçtiğimiz akşam TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesinde terör saldırısı düzenlendi. Giriş kapısındaki patlamanın ardından, gelen silah sesleri sonrası 22 kişi yaralanırken maalesef 5 vatandaşımız da şehit oldu.
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Şehitlerimizden biri de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici'ydi.
37 yaşındaki başmühendisin hikayesiyse ayrı bir yürek yaktı. Çünkü kendisi evilik yıldönümleri sebebiyle eşinin kendisine yolladığı çiçeği almak için nizamiyeye indiği sırada saldırıya uğradı.
Diğer şehit olan vatandaşlar gibi içimizi sızlatan Zahide Güçlü Ekici kısa sürede gündem oldu. Milyonlarca kişi hayatını kaybedenler için paylaşımlarda bulundu.
Tepkisini gizlemeyenlerden olan Berna Laçin'se Zahide Güçlü Ekici'nin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak başsağlığı dileyip sert tepki gösterdi.
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"Her felaketten bir fotoğraf kalır ya hani ve batar göğsüne göğsüne… İşte bu da öyle. Kahroldum, kahrolduk… Çiçeğini almaya gitmiş, evlilik yıldönümü için gelen çiçeğin giremediği yere uzun namlu girmiş. Gitti kaç can ve gitti güzelim gencecik zehir gibi zeki ve çok iyi yetişmiş kadın. Ahhhhhh be canım ahhhhhh! Ailesine ve yakınlarına sabırların en büyüğünü dilerim 🌹" diyerek devam etti:
"50 yıldır kurtulamadık bu terör belasından 50 yıl! İşte o yüzden siyaset yapmanın sorumluluğu çok büyük. Ağzından çıkan her kelimenin sonucunu hesap etmek gerek. Bizde neredeeeeeeeeeee!"
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