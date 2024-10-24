Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Berna Laçin TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Başmühendis Zahide Güçlü Ekici'ye Sözleriyle Boğazları Düğümledi

Berna Laçin TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Başmühendis Zahide Güçlü Ekici'ye Sözleriyle Boğazları Düğümledi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.10.2024 - 15:29

Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan 5 vatandaşımızdan biri de makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici oldu. Hikayesiyle yürek yapan Zahide hakkında paylaşım yapan Berna Laçin adeta boğazımıza bir yumru oturttu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz akşam TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesinde terör saldırısı düzenlendi. Giriş kapısındaki patlamanın ardından, gelen silah sesleri sonrası 22 kişi yaralanırken maalesef 5 vatandaşımız da şehit oldu.

Geçtiğimiz akşam TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesinde terör saldırısı düzenlendi. Giriş kapısındaki patlamanın ardından, gelen silah sesleri sonrası 22 kişi yaralanırken maalesef 5 vatandaşımız da şehit oldu.

Şehitlerimizden biri de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici'ydi.

Şehitlerimizden biri de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici'ydi.

37 yaşındaki başmühendisin hikayesiyse ayrı bir yürek yaktı. Çünkü kendisi evilik yıldönümleri sebebiyle eşinin kendisine yolladığı çiçeği almak için nizamiyeye indiği sırada saldırıya uğradı.

37 yaşındaki başmühendisin hikayesiyse ayrı bir yürek yaktı. Çünkü kendisi evilik yıldönümleri sebebiyle eşinin kendisine yolladığı çiçeği almak için nizamiyeye indiği sırada saldırıya uğradı.

Kanser hastası çocuklar için sosyal sorumluluk projeleriyle meşgul olan başarılı mühendisin küçük kızı da kanseri de yenerek geçtiğimiz yıl evine dönebilmişti:

Diğer şehit olan vatandaşlar gibi içimizi sızlatan Zahide Güçlü Ekici kısa sürede gündem oldu. Milyonlarca kişi hayatını kaybedenler için paylaşımlarda bulundu.

Diğer şehit olan vatandaşlar gibi içimizi sızlatan Zahide Güçlü Ekici kısa sürede gündem oldu. Milyonlarca kişi hayatını kaybedenler için paylaşımlarda bulundu.

Tepkisini gizlemeyenlerden olan Berna Laçin'se Zahide Güçlü Ekici'nin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak başsağlığı dileyip sert tepki gösterdi.

Tepkisini gizlemeyenlerden olan Berna Laçin'se Zahide Güçlü Ekici'nin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak başsağlığı dileyip sert tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Her felaketten bir fotoğraf kalır ya hani ve batar göğsüne göğsüne… İşte bu da öyle. Kahroldum, kahrolduk… Çiçeğini almaya gitmiş, evlilik yıldönümü için gelen çiçeğin giremediği yere uzun namlu girmiş. Gitti kaç can ve gitti güzelim gencecik zehir gibi zeki ve çok iyi yetişmiş kadın. Ahhhhhh be canım ahhhhhh! Ailesine ve yakınlarına sabırların en büyüğünü dilerim 🌹" diyerek devam etti:

"Her felaketten bir fotoğraf kalır ya hani ve batar göğsüne göğsüne… İşte bu da öyle. Kahroldum, kahrolduk… Çiçeğini almaya gitmiş, evlilik yıldönümü için gelen çiçeğin giremediği yere uzun namlu girmiş. Gitti kaç can ve gitti güzelim gencecik zehir gibi zeki ve çok iyi yetişmiş kadın. Ahhhhhh be canım ahhhhhh! Ailesine ve yakınlarına sabırların en büyüğünü dilerim 🌹" diyerek devam etti:

'Bu aşağılık terör saldırısında hayatını kaybeden tüm kıymetlilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırların en büyüğünü dilerim …'

"50 yıldır kurtulamadık bu terör belasından 50 yıl! İşte o yüzden siyaset yapmanın sorumluluğu çok büyük. Ağzından çıkan her kelimenin sonucunu hesap etmek gerek. Bizde neredeeeeeeeeeee!"

"50 yıldır kurtulamadık bu terör belasından 50 yıl! İşte o yüzden siyaset yapmanın sorumluluğu çok büyük. Ağzından çıkan her kelimenin sonucunu hesap etmek gerek. Bizde neredeeeeeeeeeee!"

'Sanki bir televizyon şovuymuşçasına birbirine laf atalım derdindeler. Onlar karşılıklı el yükseltirken, bu sorumsuz siyasetin faturasını da biz ödüyoruz işte!'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın