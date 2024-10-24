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Diyalog Dikkat Çekti: Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Kendisini Görüntüleyen Muhabire Tepkisine Yorum Yağdı!

Diyalog Dikkat Çekti: Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Kendisini Görüntüleyen Muhabire Tepkisine Yorum Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.10.2024 - 17:20

Milli voleybolcu Zehra Güneş, geçtiğimiz hafta Trabzon'da bir etkinliğe katıldı. Oturduğu sırada kendisini çeken muhabiri fark eden Güneş'in 'Neden fotoğraf çekiyorsunuz acaba?' tepki gündem oldu.

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Başarılarıyla dünya çapına nam salan Filenin Sultanları'nın her bir oyuncusu ayrı bir dikkat çekiyor desek yeridir.

Başarılarıyla dünya çapına nam salan Filenin Sultanları'nın her bir oyuncusu ayrı bir dikkat çekiyor desek yeridir.

Bu isimlerin başında Zehra Güneş geliyor tabii ki. Hem Türkiye kadın milli voleybol takımı hem de Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta orta oyuncu olarak ter döken Güneş, başarıları kadar güzelliğiyle de ön planda elbette.

Bu isimlerin başında Zehra Güneş geliyor tabii ki. Hem Türkiye kadın milli voleybol takımı hem de Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta orta oyuncu olarak ter döken Güneş, başarıları kadar güzelliğiyle de ön planda elbette.

Her paylaşımı ve adımıyla gözleri üzerine çekmeyi başaran milli voleybolcu geçtiğimiz günlerde Trabzon'da bir etkinliğe katıldı.

Her paylaşımı ve adımıyla gözleri üzerine çekmeyi başaran milli voleybolcu geçtiğimiz günlerde Trabzon'da bir etkinliğe katıldı.

Orada etkinliğin haberini yapan yerel siteler arasında 61 saat muhabirleri de vardı. Basının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Zehra Güneş dikkat çekti.

Orada etkinliğin haberini yapan yerel siteler arasında 61 saat muhabirleri de vardı. Basının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Zehra Güneş dikkat çekti.

Zehra Güneş davetlilerin arasında oturduğu sıralarda kendisini görüntüleyen bir muhabire "Neden fotoğraf çekiyorsunuz acaba?" diyerek tepki gösterdi. Muhabirin "Gazeteciyim" demesi üzerine Güneş de önüne döndü.

Zehra Güneş davetlilerin arasında oturduğu sıralarda kendisini görüntüleyen bir muhabire "Neden fotoğraf çekiyorsunuz acaba?" diyerek tepki gösterdi. Muhabirin "Gazeteciyim" demesi üzerine Güneş de önüne döndü.
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Zehra Güneş'in bu tepkisi kimilerine göre oldukça normal gelirken, kimilerine göre de abartılı bulundu. Hadi gelin, kimler neler demiş bi' görelim:

Zehra Güneş'in bu tepkisi kimilerine göre oldukça normal gelirken, kimilerine göre de abartılı bulundu. Hadi gelin, kimler neler demiş bi' görelim:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Hadi yorumlarda buluşalım...

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