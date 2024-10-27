Demet Evgar, Gülçin Santırcıoğlu'nun Sarhoş Haliyle Dalga Geçen Tansu Dayan'a Sağlam Bir Cevap Verdi!

Tansu Dayan, Yalı Çapkını'nın 'İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sarhoş halde röportaj vermesini fena tiye alınca olanlar oldu! Demet Evgar, hemcinsi meslektaşına yapılan bu tavra karşı sağlam bir cevap verdi.