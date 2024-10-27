Demet Evgar, Gülçin Santırcıoğlu'nun Sarhoş Haliyle Dalga Geçen Tansu Dayan'a Sağlam Bir Cevap Verdi!
Demet Evgar, Gülçin Santırcıoğlu'nun Sarhoş Haliyle Dalga Geçen Tansu Dayan'a Sağlam Bir Cevap Verdi!
Tansu Dayan, Yalı Çapkını'nın 'İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sarhoş halde röportaj vermesini fena tiye alınca olanlar oldu! Demet Evgar, hemcinsi meslektaşına yapılan bu tavra karşı sağlam bir cevap verdi.
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Yalı Çapkını dizisinde 3 sezondur 'İfakat' karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu geçtiğimiz gün gittiği konserdeki haliyle gündem olmuştu.
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Santırcıoğlu'nun "Banane abi Seyran'dan", "Banane abi ben yapımcı mıyım?" gibi sözler söylerken arkadaşlarının o anları gülerek izlemesi de ayrı tepki çekmişti.
Ünlülerin türlü halleriyle alay ederek videolar çeken Tansu Dayan, ünlü oyuncunun bu hallerini görünce pas geçmemişti tabii.
Dayan'ın tiye aldığı video kimilerini güldürürken kimilerini fena kızdırdı. Demet Evgar, hemcinsi meslektaşına yönelik bu paylaşıma sert çıkanlardan oldu.
Demet Evgar, "Kadının biraz çakır keyif olmaya da hakkı yok. Onu da alın elimizden" diyerek tokat gibi bir tepki gösterdi.
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