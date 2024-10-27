Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Demet Evgar, Gülçin Santırcıoğlu'nun Sarhoş Haliyle Dalga Geçen Tansu Dayan'a Sağlam Bir Cevap Verdi!

Demet Evgar, Gülçin Santırcıoğlu'nun Sarhoş Haliyle Dalga Geçen Tansu Dayan'a Sağlam Bir Cevap Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.10.2024 - 10:14

Tansu Dayan, Yalı Çapkını'nın 'İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sarhoş halde röportaj vermesini fena tiye alınca olanlar oldu! Demet Evgar, hemcinsi meslektaşına yapılan bu tavra karşı sağlam bir cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yalı Çapkını dizisinde 3 sezondur 'İfakat' karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu geçtiğimiz gün gittiği konserdeki haliyle gündem olmuştu.

Yalı Çapkını dizisinde 3 sezondur 'İfakat' karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu geçtiğimiz gün gittiği konserdeki haliyle gündem olmuştu.

Kendisine sorulan sorulara sarhoş halde cevap vermesi çok konuşulmuştu:

Santırcıoğlu'nun "Banane abi Seyran'dan", "Banane abi ben yapımcı mıyım?" gibi sözler söylerken arkadaşlarının o anları gülerek izlemesi de ayrı tepki çekmişti.

Santırcıoğlu'nun "Banane abi Seyran'dan", "Banane abi ben yapımcı mıyım?" gibi sözler söylerken arkadaşlarının o anları gülerek izlemesi de ayrı tepki çekmişti.

Detaylar:

Ünlülerin türlü halleriyle alay ederek videolar çeken Tansu Dayan, ünlü oyuncunun bu hallerini görünce pas geçmemişti tabii.

Ünlülerin türlü halleriyle alay ederek videolar çeken Tansu Dayan, ünlü oyuncunun bu hallerini görünce pas geçmemişti tabii.

O anları da içeriğimizde vermiştik:

Dayan'ın tiye aldığı video kimilerini güldürürken kimilerini fena kızdırdı. Demet Evgar, hemcinsi meslektaşına yönelik bu paylaşıma sert çıkanlardan oldu.

Dayan'ın tiye aldığı video kimilerini güldürürken kimilerini fena kızdırdı. Demet Evgar, hemcinsi meslektaşına yönelik bu paylaşıma sert çıkanlardan oldu.

Demet Evgar, "Kadının biraz çakır keyif olmaya da hakkı yok. Onu da alın elimizden" diyerek tokat gibi bir tepki gösterdi.

Demet Evgar, "Kadının biraz çakır keyif olmaya da hakkı yok. Onu da alın elimizden" diyerek tokat gibi bir tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın