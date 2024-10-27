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Ünlü Şarkıcının Acı Günü: Gülşen'in Babası Hayatını Kaybetti!

Ünlü Şarkıcının Acı Günü: Gülşen'in Babası Hayatını Kaybetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.10.2024 - 12:29

Pop Bizde'nin (Kaan Ölker) haberine göre; ünlü şarkıcı Gülşen'in babası Arslan Bayraktar hayatını kaybetti.

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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen bu kez sahne şovları ve açıklamalarıyla değil sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi..

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen bu kez sahne şovları ve açıklamalarıyla değil sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi..

Pop Bizde'nin (Kaan Ölker) haberine göre; ünlü şarkıcı babası Arslan Bayraktar'ın acı kaybıyla sarsıldı.

Pop Bizde'nin (Kaan Ölker) haberine göre; ünlü şarkıcı babası Arslan Bayraktar'ın acı kaybıyla sarsıldı.

Babasının, torunlarını görmek için gittiği Gaziantep'te aniden fenalaştığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Babasının, torunlarını görmek için gittiği Gaziantep'te aniden fenalaştığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz akşam konser için Batum'da olan Gülşen Çolakoğlu acı haberi alır almaz apar topar ülkeye döndü.

Geçtiğimiz akşam konser için Batum'da olan Gülşen Çolakoğlu acı haberi alır almaz apar topar ülkeye döndü.

Vefat eden Arslan Bayraktar’ın cenazesiyse yarın Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Karacaömer Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Vefat eden Arslan Bayraktar’ın cenazesiyse yarın Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Karacaömer Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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