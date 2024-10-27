Ünlü Şarkıcının Acı Günü: Gülşen'in Babası Hayatını Kaybetti!
Ünlü Şarkıcının Acı Günü: Gülşen'in Babası Hayatını Kaybetti!
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen bu kez sahne şovları ve açıklamalarıyla değil sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi..
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Pop Bizde'nin (Kaan Ölker) haberine göre; ünlü şarkıcı babası Arslan Bayraktar'ın acı kaybıyla sarsıldı.
Babasının, torunlarını görmek için gittiği Gaziantep'te aniden fenalaştığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz akşam konser için Batum'da olan Gülşen Çolakoğlu acı haberi alır almaz apar topar ülkeye döndü.
Vefat eden Arslan Bayraktar’ın cenazesiyse yarın Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Karacaömer Mahallesi’nde toprağa verilecek.
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