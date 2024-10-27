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Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'i Mina Demirtaş'ın Atatürk'e Değindiği Ödül Konuşması Ayakta Alkışlandı!

Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'i Mina Demirtaş'ın Atatürk'e Değindiği Ödül Konuşması Ayakta Alkışlandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.10.2024 - 12:04

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle yıldızı parşayan Mina Demirtaş 'Yılın En İyileri' arasındaki isimlerden biri oldu. Genç oyuncunun ödül töreninde yaptığı konuşmada Atatürk'e değinmesi büyük alkış topladı.

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Now ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde 'Zeynep' karakterine hayat veren Mina Demirtaş yıldızını günden güne parlatıyor desek yeridir.

Now ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde 'Zeynep' karakterine hayat veren Mina Demirtaş yıldızını günden güne parlatıyor desek yeridir.

Oyunculuğuyla kısa sürede büyük kitlelerin beğenisini kazanmayı başaran genç oyuncu elbette ödüle de aday gösterildi.

Oyunculuğuyla kısa sürede büyük kitlelerin beğenisini kazanmayı başaran genç oyuncu elbette ödüle de aday gösterildi.

Genç yıldız, Magazinci.com’un düzenlediği "24. İnternet Medyası Yılın En İyileri" ödüllerinin verildiği gecede "Yılın Umut Vadeden Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Genç yıldız, Magazinci.com’un düzenlediği "24. İnternet Medyası Yılın En İyileri" ödüllerinin verildiği gecede "Yılın Umut Vadeden Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Güzel oyuncunun bu başarısı karşısında hayranları da gurur yorumlarını eksik etmedi:

Hatta kendisi ödül alırken Ankara’da TUSAŞ fabrikasına düzenlenen hain terör saldırısını da unutmayıp anlamlı mesajlar veren isimlerden biri oldu.

Hatta kendisi ödül alırken Ankara’da TUSAŞ fabrikasına düzenlenen hain terör saldırısını da unutmayıp anlamlı mesajlar veren isimlerden biri oldu.

Mina Demirtaş'ın "Atatürk'ün çocuklarıyız. Bu ülkede böyle vatanının çok seven, Cumhuriyetine bağlı gençler oldukça bizim umudumuzu kıramayacaklar..." sözleriyle büyük alkış topladı.

Mina Demirtaş'ın "Atatürk'ün çocuklarıyız. Bu ülkede böyle vatanının çok seven, Cumhuriyetine bağlı gençler oldukça bizim umudumuzu kıramayacaklar..." sözleriyle büyük alkış topladı.
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Gelin Mina Demirtaş'ın konuşmasına gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim:

Gelin Mina Demirtaş'ın konuşmasına gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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