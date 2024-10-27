Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'i Mina Demirtaş'ın Atatürk'e Değindiği Ödül Konuşması Ayakta Alkışlandı!

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle yıldızı parşayan Mina Demirtaş 'Yılın En İyileri' arasındaki isimlerden biri oldu. Genç oyuncunun ödül töreninde yaptığı konuşmada Atatürk'e değinmesi büyük alkış topladı.