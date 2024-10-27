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Gürcistan'da Konser Veren Gülşen'le Sahnesine Konuk Ettiği Seda Sayan'ın 'Ah Geceler' Düetine Yorum Yağdı

Gürcistan'da Konser Veren Gülşen'le Sahnesine Konuk Ettiği Seda Sayan'ın 'Ah Geceler' Düetine Yorum Yağdı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.10.2024 - 16:13

Önceki gün Gürcistan'da konser veren Gülşen, sahnesine Seda Sayan'ı konuk aldı. Ünlü ikilinin 'Ah Geceler' düetiyse kısa sürede sosyal medyada gündem olup yorum yağmuruna tutuldu.

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Yaz dönemi geride kalsa da konser maratonuna tam devam eden isimlerden biri de hiç şüphesiz ki Gülşen Çolakoğlu!

Yaz dönemi geride kalsa da konser maratonuna tam devam eden isimlerden biri de hiç şüphesiz ki Gülşen Çolakoğlu!

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Gülşen geçtiğimiz akşam Gürcistan'daki hayranlarıyla bir araya geldi.

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Gülşen geçtiğimiz akşam Gürcistan'daki hayranlarıyla bir araya geldi.

Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Gülşen, sahnesine dinleyenlerin arasındaki Sabahların Sultanı Seda Sayan'ı davet etti.

Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Gülşen, sahnesine dinleyenlerin arasındaki Sabahların Sultanı Seda Sayan'ı davet etti.

Ünlü ikili, Sayan'ın unutulmaz ikonik parçalarından 'Ah Geceler'i birlikte söyledi. Gülşen ve Seda Sayan'ın sahnedeki halleri ve düet yorumları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü ikili, Sayan'ın unutulmaz ikonik parçalarından 'Ah Geceler'i birlikte söyledi. Gülşen ve Seda Sayan'ın sahnedeki halleri ve düet yorumları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
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Hadi gelin, kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da birlikte okuyalım...

Hadi gelin, kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da birlikte okuyalım...
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