Gürcistan'da Konser Veren Gülşen'le Sahnesine Konuk Ettiği Seda Sayan'ın 'Ah Geceler' Düetine Yorum Yağdı
Gürcistan'da Konser Veren Gülşen'le Sahnesine Konuk Ettiği Seda Sayan'ın 'Ah Geceler' Düetine Yorum Yağdı
Önceki gün Gürcistan'da konser veren Gülşen, sahnesine Seda Sayan'ı konuk aldı. Ünlü ikilinin 'Ah Geceler' düetiyse kısa sürede sosyal medyada gündem olup yorum yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz dönemi geride kalsa da konser maratonuna tam devam eden isimlerden biri de hiç şüphesiz ki Gülşen Çolakoğlu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Gülşen geçtiğimiz akşam Gürcistan'daki hayranlarıyla bir araya geldi.
Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Gülşen, sahnesine dinleyenlerin arasındaki Sabahların Sultanı Seda Sayan'ı davet etti.
Ünlü ikili, Sayan'ın unutulmaz ikonik parçalarından 'Ah Geceler'i birlikte söyledi. Gülşen ve Seda Sayan'ın sahnedeki halleri ve düet yorumları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadi gelin, kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da birlikte okuyalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın