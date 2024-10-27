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Yine Şaşırttı: Hazal Kaya’nın Pek Düşkün Olduğu Kocası Ali Atay’la Yaptığı 'Anlaşma' Tartışma Yarattı!

Yine Şaşırttı: Hazal Kaya’nın Pek Düşkün Olduğu Kocası Ali Atay’la Yaptığı 'Anlaşma' Tartışma Yarattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.10.2024 - 15:34

Sevilen oyuncu Hazal Kaya, Hürriyet'ten Hakan Gence’ye verdiği röportajda eşi Ali Atay'la yaptığı ve hiç duymadığımız anlaşmasını açıkladı. Kaya'nın şaşırtan sözleri kullanıcıları da ikiye böldü.

Kaynak: Hürriyet

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Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hazal Kaya oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da manşetlerdeki yerini alıyor şu sıralar.

Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hazal Kaya oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da manşetlerdeki yerini alıyor şu sıralar.

Kendisinin özellikle 2019'da nikah masasına oturduğu eşi Ali Atay'la ilgili sözleriyse ayrı bir gündem oluyor desek yeridir.

Kendisinin özellikle 2019'da nikah masasına oturduğu eşi Ali Atay'la ilgili sözleriyse ayrı bir gündem oluyor desek yeridir.

Eşi ve çocukları Fikret Ali ile Süreyya Leyla'yla tatlı bir aile hayatı süren ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir programa katılmıştı.

Eşi ve çocukları Fikret Ali ile Süreyya Leyla'yla tatlı bir aile hayatı süren ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir programa katılmıştı.

"Ali Atay'a biri ısrarla asılırsa ne olur?" sorusuna verdiği "çok eğlenirim" cevabı herkesi bir ufaktan afallatmıştı.

"Ali Atay'a biri ısrarla asılırsa ne olur?" sorusuna verdiği "çok eğlenirim" cevabı herkesi bir ufaktan afallatmıştı.

Detayları da burada vermiştik:

Ünlü oyuncu bu kez de Hürriyet'ten Hakan Gence’ye verdiği röportajıyla tüm gözleri üzerinde topladı. 11 yıllık birliktelikleriyle "Aşk neye evriliyor?" sorusu sorulan Kaya şöyle cevap verdi:

Ünlü oyuncu bu kez de Hürriyet'ten Hakan Gence’ye verdiği röportajıyla tüm gözleri üzerinde topladı. 11 yıllık birliktelikleriyle "Aşk neye evriliyor?" sorusu sorulan Kaya şöyle cevap verdi:

'Derinleşiyor galiba. 11 yıl içinde yaşadıklarımız, birlikte atlattıklarımız, ölümler, hastalıklar, doğumlar... İster istemez her gün değişiyoruz. 11 yıl önceki ben değilim, “Ben senin dönüştüğün yeni halle de evli olmaya devam etmek istiyorum” diyor.

Ben de öyle. Bizdeki sihir, açık konuşuyor olmamız belki. Yani aramızda yanlış anlaşılmaya mahal yok. Bir de ben onu çok beğeniyorum, onda da bana karşı bu geçmedi şükür. Hâlâ çok flört ediyoruz.'

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Gence'nin "Tam gaz romantizm devam..." demesi üzerine "Evet, ben zaten çocuklar için sürdürülen evliliklere, sahte mutluluklara inanmıyorum" ünlü oyuncunun "Bizim bir anlaşmamız var, mutlu olmadığımız an dağılacağız" sözleriyse kısa sürede gündeme oturdu.

Gence'nin "Tam gaz romantizm devam..." demesi üzerine "Evet, ben zaten çocuklar için sürdürülen evliliklere, sahte mutluluklara inanmıyorum" ünlü oyuncunun "Bizim bir anlaşmamız var, mutlu olmadığımız an dağılacağız" sözleriyse kısa sürede gündeme oturdu.

Anlaşmasının ne olduğu da merak edilen Hazal Kaya bu konuyu "Kim “Ben artık mutlu değilim” derse gitmeli, hayat bu kadar uzun deği" diyerek şöyle açıkladı:

Anlaşmasının ne olduğu da merak edilen Hazal Kaya bu konuyu "Kim “Ben artık mutlu değilim” derse gitmeli, hayat bu kadar uzun deği" diyerek şöyle açıkladı:

'Birbirimizi gerçekten çok değerli buluyoruz insan olarak. Birbirimizi hayatımızda tutalım, eğlenmeye devam edelim istiyoruz. Evliliği yürütmek gibi değil de çok sevdiğim insan hayatımda kalmaya devam etsin gibi; bir de çok da beğeniyorum, yakışıklı çocuk.'

Hazal Kaya'nın biricik kocası Ali Atay'la olan 'anlaşması' sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü:

Hazal Kaya'nın biricik kocası Ali Atay'la olan 'anlaşması' sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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