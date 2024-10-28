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OnlyFans Görüntüleriyle Şoke Eden Esin Çepni 'Sarkık Meme' Yorumu Yapan Hemcinsine Verdi Veriştirdi!

OnlyFans Görüntüleriyle Şoke Eden Esin Çepni 'Sarkık Meme' Yorumu Yapan Hemcinsine Verdi Veriştirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
28.10.2024 - 09:53

Bilal Hancı'yla olaylı ayrılığının ardından yeni aşklarla gündeme gelen Esin Çepni'nin OnlyFans hesabı açtığı haberi uzun süre konuşulmuştu. O günden sonra ne paylaşsa yorum toplayan fenomen, bu kez de hemcinsi tarafından gelen 'sarkık meme' eleştirisine verdiği tepkiyle gündeme taşındı.

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Pek çoğumuzun Kafalar adlı YouTube kanalıyla tanıdığı sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Esin Çepni 2021'in Temmuz ayında Trabzon'da evlenmişti. İkilinin bir küs bir barışık evliliklerinden çok olaylı boşanmaları gündeme damga vurmuştu.

Pek çoğumuzun Kafalar adlı YouTube kanalıyla tanıdığı sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Esin Çepni 2021'in Temmuz ayında Trabzon'da evlenmişti. İkilinin bir küs bir barışık evliliklerinden çok olaylı boşanmaları gündeme damga vurmuştu.

Çepni'nin eski eşi Hancı'nın ihanet görüntülerini bizzat kendi Instagram hesabından ifşalaması da apayrı bir gündem yaratmıştı.

Çepni'nin eski eşi Hancı'nın ihanet görüntülerini bizzat kendi Instagram hesabından ifşalaması da apayrı bir gündem yaratmıştı.

Olaylı boşanmanın ardından aşka kapılarına kapatmayan Çepni gönlünü Çaykur Rizespor'un kalecesi Zafer Görgen'e kaptırmıştı.

Olaylı boşanmanın ardından aşka kapılarına kapatmayan Çepni gönlünü Çaykur Rizespor'un kalecesi Zafer Görgen'e kaptırmıştı.

Bu aşkından da ayrılan Esin Çepni'nin kaleci sevgilisinin formasını satışa çıkarmasıyla fena dile düşmüştü:

Kendisi yeni aşk konusunda da dur durak bilmedi. Görgen'le ayrılıktan sonra Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir'e birlikteliğini duyurması herkesi şoke etmişti.

Kendisi yeni aşk konusunda da dur durak bilmedi. Görgen'le ayrılıktan sonra Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir'e birlikteliğini duyurması herkesi şoke etmişti.

Detaylar...

İlişki haberleriyle sürekli dikkatleri üzerine çeken Esin Çepni'nin düzenli paylaşım yaptığı bir OnlyFans hesabı açtığı iddiası büyük patlamıştı hatırlarsanız. Paralı üyelik yapılan OnlyFans'taki görüntülerin sızdırılması ortalık fena karıştırmıştı.

İlişki haberleriyle sürekli dikkatleri üzerine çeken Esin Çepni'nin düzenli paylaşım yaptığı bir OnlyFans hesabı açtığı iddiası büyük patlamıştı hatırlarsanız. Paralı üyelik yapılan OnlyFans'taki görüntülerin sızdırılması ortalık fena karıştırmıştı.

İçeriğimizde detaylardan bahsetmiştik:

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O günden bu yana aktif olarak kullandığı sosyal medyasından paylaştığı her gönderiyle yorum yağmuruna tutulan Esin Çepni, bu kez hemcinsi bir kullanıcıdan gelen 'sarkık meme' yorumuna verdiği tepkiyle öne çıktı.

O günden bu yana aktif olarak kullandığı sosyal medyasından paylaştığı her gönderiyle yorum yağmuruna tutulan Esin Çepni, bu kez hemcinsi bir kullanıcıdan gelen 'sarkık meme' yorumuna verdiği tepkiyle öne çıktı.

Çepni, kullanıcının "Memelerin sarkmış özellikle sol memen kendi başına hareket ediyor. Senin bir operasyona ihtiyacın var. Bu memelerle bu özgüvene sahip olman da hiç normal değil. Simetrim bozuldu baktıkça psikolojim bozuluyor" yorumuna sert çıktı:

Çepni, kullanıcının "Memelerin sarkmış özellikle sol memen kendi başına hareket ediyor. Senin bir operasyona ihtiyacın var. Bu memelerle bu özgüvene sahip olman da hiç normal değil. Simetrim bozuldu baktıkça psikolojim bozuluyor" yorumuna sert çıktı:

"Bir kadın hemcinsine bunu yaparsa erkekler ne yapmaz. Yazık gerçekten utanıyorum senin gibi hemcinsimden"

"Bir kadın hemcinsine bunu yaparsa erkekler ne yapmaz. Yazık gerçekten utanıyorum senin gibi hemcinsimden"

Sosyal medya kullanıcısının yorum yaptığı videoyu içeriğimizde vermiştik. Hatta sızdırılan görüntülerin ardından Çepni'nin bu videoya gelen bazı yorumları beğenmesi epey dikkat çekmişti:

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merdaneli_elektrik_supurgesi

kusura bakmayın da oraya o fotoyu koyuyorsan bu yorumlara maruz kalacağını da bileceksin. sürekli pohpohlanıp g.tünü kaldırmak için değil o sosyal medya

houseof

Başka kadını eleştirerek kendini tatmin eden tipler bunlar. Ama sosyal medya işte böyle bir şey ağzı olan konuşur

hedefsizkitle

Utanman gereken başka şeyler var gibi bi düşün istersen!