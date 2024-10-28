OnlyFans Görüntüleriyle Şoke Eden Esin Çepni 'Sarkık Meme' Yorumu Yapan Hemcinsine Verdi Veriştirdi!

Bilal Hancı'yla olaylı ayrılığının ardından yeni aşklarla gündeme gelen Esin Çepni'nin OnlyFans hesabı açtığı haberi uzun süre konuşulmuştu. O günden sonra ne paylaşsa yorum toplayan fenomen, bu kez de hemcinsi tarafından gelen 'sarkık meme' eleştirisine verdiği tepkiyle gündeme taşındı.