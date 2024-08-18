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Görüntüleri Sızdırılmıştı: OnlyFans Açtığı İddia Edilen Esin Çepni'nin Beğendiği Yorumlar Büyük Şoke Etti!

Görüntüleri Sızdırılmıştı: OnlyFans Açtığı İddia Edilen Esin Çepni'nin Beğendiği Yorumlar Büyük Şoke Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.08.2024 - 12:08

OnlyFans hesabı açtığı iddia edilen Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'nin sızdırılan görüntüleri sonrası pek çok kullanıcı soluğu ünlü fenomenin Instagram hesabında aldı. Gelen yorumlar içinde Esin Çepni'nin beğendikleri ise ağızları açık bıraktı!

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Hepimizin Kafalar kanalıyla tanıdığı ünlü sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Esin Çepni'nin 2021 yılının Temmuz ayında Trabzon'da yaptıkları evlilik epey konuşulmuştu.

Hepimizin Kafalar kanalıyla tanıdığı ünlü sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Esin Çepni'nin 2021 yılının Temmuz ayında Trabzon'da yaptıkları evlilik epey konuşulmuştu.

Daha önce ayrıl barış yürüttükleri ilişkilerinde son nokta büyük patlamıştı. Hatırlarsanız, Esin Çepni eski eşi Hancı'nın ihanet görüntülerini bizzat kendi sosyal medya hesabından ifşalamıştı.

Daha önce ayrıl barış yürüttükleri ilişkilerinde son nokta büyük patlamıştı. Hatırlarsanız, Esin Çepni eski eşi Hancı'nın ihanet görüntülerini bizzat kendi sosyal medya hesabından ifşalamıştı.

Olayın ardından eski eşini katıldığı magazin programında yermeyi tercih eden ünlü fenomenin gönlünü Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'e kaptırması da gündem olmuştu.

Olayın ardından eski eşini katıldığı magazin programında yermeyi tercih eden ünlü fenomenin gönlünü Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'e kaptırması da gündem olmuştu.

Aradığı aşkı bulamayınca ayrılan Çepni'nin eski sevgilisinin formasını satışa çıkarması "pes" dedirtmişti:

Aşk defterini kapatmadığını her fırsatta gözümüze sokan Çepni bu sefer de Alanyaspor'un genç yıldızı Yusuf Özdemir'le yeni ilişkiye yelken açmıştı.

Aşk defterini kapatmadığını her fırsatta gözümüze sokan Çepni bu sefer de Alanyaspor'un genç yıldızı Yusuf Özdemir'le yeni ilişkiye yelken açmıştı.

Habire ayrıl-barış ilişkileriyle gündeme oturan Esin Çepni'nin geçtiğimiz aylarda popüler uygulama Instagram'da abonelere özel bir kanal açtığı ortaya çıkmıştı.

Habire ayrıl-barış ilişkileriyle gündeme oturan Esin Çepni'nin geçtiğimiz aylarda popüler uygulama Instagram'da abonelere özel bir kanal açtığı ortaya çıkmıştı.
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Bu sefer de bambaşka bir konuyla herkesi şaşkına çeviren Çepni'nin düzenli paylaşım yaptığı bir OnlyFans hesabı açtığı iddiası büyük olay oldu.

Bu sefer de bambaşka bir konuyla herkesi şaşkına çeviren Çepni'nin düzenli paylaşım yaptığı bir OnlyFans hesabı açtığı iddiası büyük olay oldu.

Paralı olarak üye olunan OnlyFans'taki görüntüleri sızdırılması sonra ortalık fena karıştı!

Yaşanan olaydan sonra yeniden dikkatleri üzerine çeken fenomenin son Instagram paylaşımı altına toplananlarsa açtı ağzını yumdu gözünü!

Asıl dikkat çeken konuysa Esin Çepni'nin sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlara bıraktığı beğeniler oldu. Kalp koyduğu yorumların bir kısmı ağızları da açık bırakan cinstendi!

Asıl dikkat çeken konuysa Esin Çepni'nin sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlara bıraktığı beğeniler oldu. Kalp koyduğu yorumların bir kısmı ağızları da açık bırakan cinstendi!

İşte o yorumlar...

İşte o yorumlar...
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Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de epey merak ediyoruz! Hadi yorumlara...

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