Bilal Hancı Görmesin: OnlyFans Açtığı İddia Edilen Esin Çepni'nin Pozları Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak!
Bilal Hancı Görmesin: OnlyFans Açtığı İddia Edilen Esin Çepni'nin Pozları Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak!
Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri ifşa eden Esin Çepni'nin OnlyFans hesabı açtığı iddia edildi.
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Kafalar kanalındaki kışkırtma videolarıyla ünlü sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın 2021 yılında Esin Çepni'yle yaptığı evlilik epey olaylı bitmişti hatırlarsanız.
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Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çift, sosyal medyanın büyük ilgisini çeken ikililer arasındaydı. Önce 2022 yılında bir ayrılık yaşayan Esin Çepni ve Bilal Hancı, sonradan aşka ikinci bir şans vermeye karar vermişti.
Fakat ne yaptılarsa olmadı hatta işler epey çirkinleşti. Esin Çepni, boşanma sürecini henüz tamamlamadığı eşi Bilal Hancı'nın kendisine ihanet ettiğini sosyal medya hesabından önce herkese ilan etti sonra da kadınla dudak dudağa olduğunu gösteren ihanet videosunu da kendi elleriyle paylaştı.
O dönem 2. Sayfa'ya bağlanan Esin Çepni, yaşadıkları gözyaşları içinde anlatmış, Bilal Hancı'yı da herkesin önünde rezil etmeyi tercih etmişti.
Geçtiğimiz aylarda Instagram'da abonelere özel bir kanal açtığı ortaya çıkan Esin Çepni'nin bu sefer de OnlyFans hesabı açtığı ve düzenli olarak paylaşım yaptığı iddia edildi.
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@es1nce kullanıcı adıyla açılan hesaptan kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğraflar da hızla yayıldı...
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Esin Çepni'den açıklama da gecikmedi. Çepni, fotoğrafların bilgisi ve onayı haricinde paylaşıldığını vurguladı, yasal sürece başvuracağını bildirdi. Bazı fotoğrafların da kendisine ait olmadığını söyledi.
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