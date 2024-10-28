Eyvah Ortam Gerildi: Fazıl Say ve İzzet Çapa Arasındaki 'Sanat Pahalılığı' Tartışması Bir Anda Alevlendi!
Eyvah Ortam Gerildi: Fazıl Say ve İzzet Çapa Arasındaki 'Sanat Pahalılığı' Tartışması Bir Anda Alevlendi!
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Geçtiğimiz yıl su basıp manşetlere oturan Contemporary İstanbul sergisinin bu yıl 19'uncu edisyonu sanatseverlerle buluştu.
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14 ülkeden 53 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapan fuar bu sene de giriş fiyatlarıyla gündem oldu.
Uçuk fiyatlara tepki gösteren isimlerden biri de Birhan Keskin oldu. Ünlü şair ve yazar Keskin, "Contemporary İstanbul giriş ücreti 1250. Öğrenci girişi 850. Sanat züppe olamaz" diyerek çıkıştı.
Birhan Keskin'in paylaşımını alıntılayıp kendisine destek veren ünlü işletmeci İzzet Çapa da "Bu paraya sergi olur mu arkadaş…" diyerek çıkıştı.
"Birhan Keskin… Şiirlerinin hayranıyım… ‘Dürtme içimdeki narı, üstümde beyaz gömlek var…’ Bir duygu daha naif, daha rafine ve daha çarpıcı nasıl ifade edilebilir… Neyse meselemiz o değil… Eğer Birhan fiyatlara böyle tepki gösteriyorsa… Bir tepki benden olsun fikrine karınca kararınca… Sesi daha çok duyulsun…"
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Çapa'nın bu paylaşımına sessiz kalamayan isimse ünlü piyanist Fazıl Say oldu. Say, "Contemporary yi geçtim de sizin Cahide de bir kişi gecede kaç tl bırakıyor acaba İzzet bey? -adam başı 5000? 10.000? Cevaplayın??" diyerek öfkelendi.
Çapa'nın Instagram paylaşımı altına yorum yapan Say "Birhan Keskin çok değerli bir şair, ama bu değerli şair ile tanışmak için incecik 4 kitabını alsanız maalesef yine bu rakam çıkıyor… ben de bilrmedim? Siz açıklayın? Amerikadan???" ifadelerini kullandı
Sahibi olduğu Cahide'yi Temmuz ayında devreden işletmeci İzzet Çapa da Fazıl Say'ın kendisine yönelik tepkisine kayıtsız kalamadı elbette.
Fazıl Say'ın tepki gönderisini paylaşan Çapa "Fazıl yazıma cevap vermiş…" diyerek sözlerine devam etti: "Belli sen bana sataşmayı seviyorsun da… Türkiye’nin en lüks eğlence mekanı Cahide’yle, bir sanat sergisini karşılaştıran kafaya benim verecek cevabım yok… Hadi git işine ya Fazıl… Çık açık havada yürü de biraz beynine kan gitsin… Kitabın değerini de tutmuş, kalınlığıyla ifade etmeye çalışmışsın… Fazıl sen vallahi şaşırmışsın… Seni Birhan’a havale ediyorum…"
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