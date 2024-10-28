Bebeğini Kucağına Almaya Hazırlanan Neslihan Atagül'den Yeni Proje Sorusuna "İşte Annelik" Dedirten Cevap

Eşi Kadir Doğulu'yla ilk bebeklerini kucağına almak için hazırlanan Neslihan Atagül bir etkinliğe katılmak için Mısır'a gitti. Pozlarıyla beğeni toplayan Atagül, yeni projesiyle ilgili sorulan sorulara 'işte annelik' dedirten bir cevap verdi.