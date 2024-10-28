Bebeğini Kucağına Almaya Hazırlanan Neslihan Atagül'den Yeni Proje Sorusuna "İşte Annelik" Dedirten Cevap
Bebeğini Kucağına Almaya Hazırlanan Neslihan Atagül'den Yeni Proje Sorusuna "İşte Annelik" Dedirten Cevap
Eşi Kadir Doğulu'yla ilk bebeklerini kucağına almak için hazırlanan Neslihan Atagül bir etkinliğe katılmak için Mısır'a gitti. Pozlarıyla beğeni toplayan Atagül, yeni projesiyle ilgili sorulan sorulara 'işte annelik' dedirten bir cevap verdi.
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Fatih Harbiye dizisi setinde tanışıp ilişkiye başlayan ve 2016 yılında birlikteliklerini nikahla taçlandıran Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşklarıyla sık sık magazin gündemine oturuyor.
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Kendileri son birkaç aydır, ilişkileri hakkında çıkan türlü iddialar ve dedikodularla değil bebek haberiyle manşetlerde.
İlk bebeklerini kucaklarına alacaklarının müjdesini veren Atagül, İtalya'da katıldığı televizyon programında bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı.
Günden güne büyüyen karnıyla anne olmanın tarifsiz heyecanını yaşayan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de biricik eşiyle ultrason fotoğraflarını paylaşmıştı.
Günden güne büyüyen göbüşüyle verdiği pozlarla takipçilerin beğenisini toplayan Atagül şu sıralar Mısır turunda.
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Nil Nehri kıyısından, çöllerden, dünya harikası piramitlerden pozlar vermeyi de ihmal etmiyor kendisi...
Neslihan Atagül Mısır gezisinin yanı sıra geçtiğimiz akşam düzenlenen "Forever is Now" kültür sanat etkinliğine katıldı.
Yeni projesiyle ilgili sorular sorulan güzel oyuncu, "Yakındaki yeni projem karnımdaki bebeğim" diyerek "işte annelik" dedirtti.
İşte o anlar...
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