Polis Şeyda Yılmaz’ı Şehit Etmişti: Yunus Emre Geçti’ye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi
Polis Şeyda Yılmaz’ı Şehit Etmişti: Yunus Emre Geçti’ye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi
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Birçok suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti.
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Gözaltından mahkemeye sevk edilme görüntüleri çok konuşulan Yunus Emre Geçti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Geçti ayrıca, polis memuru K.H.S.'ye karşı, 'Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı 'Olası kastla yaralama' suçundan 3 yıl, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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görevini yapan masum bir kadını katletto. cezasını buldu anacak genclerimizi bu hale getiren uyuşturucu konusunda ne yapılacak? belki tanık olmuyorsunuzdur a... Devamını Gör
Kamuoyundan yeterince ses çıkınca infaz yasası çalışıyor demek ki
İdam geri gelmeli bunun gibi psikopatlarla masum insanların aynı havayı soluması hak değil!
Çetenin başını cikarmak için mecliste parti kurup soz sahibi olsun diye çabalayan bir sistemmi bunu asacak?