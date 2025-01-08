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Polis Şeyda Yılmaz’ı Şehit Etmişti: Yunus Emre Geçti’ye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi

Polis Şeyda Yılmaz’ı Şehit Etmişti: Yunus Emre Geçti’ye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.01.2025 - 16:34 Son Güncelleme: 08.01.2025 - 16:41

İstanbul’da polis memuru Şeyda Yılmaz’ı katleden ve suç makinesi olduğu ortaya çıkan Yunus Emre Geçti ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Birçok suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti.

Birçok suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti.

Gözaltından mahkemeye sevk edilme görüntüleri çok konuşulan Yunus Emre Geçti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gözaltından mahkemeye sevk edilme görüntüleri çok konuşulan Yunus Emre Geçti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçti ayrıca, polis memuru K.H.S.'ye karşı, 'Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı 'Olası kastla yaralama' suçundan 3 yıl, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı.

Geçti ayrıca, polis memuru K.H.S.'ye karşı, 'Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı 'Olası kastla yaralama' suçundan 3 yıl, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Hülya Zl

görevini yapan masum bir kadını katletto. cezasını buldu anacak genclerimizi bu hale getiren uyuşturucu konusunda ne yapılacak? belki tanık olmuyorsunuzdur a... Devamını Gör

azattiq

Kamuoyundan yeterince ses çıkınca infaz yasası çalışıyor demek ki

piyanist

İdam geri gelmeli bunun gibi psikopatlarla masum insanların aynı havayı soluması hak değil!

Zena Bozkurt

Çetenin başını cikarmak için mecliste parti kurup soz sahibi olsun diye çabalayan bir sistemmi bunu asacak?