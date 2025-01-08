TFF’den Karar: Süper Lig’e Yabancı VAR Hakemleri Yeniden Geliyor
TFF’den Karar: Süper Lig’e Yabancı VAR Hakemleri Yeniden Geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in ikinci yarısından itibaren geçici olarak yabancı VAR hakemlerinin görevlendirileceğini duyurdu. Süper Lig’de geçtiğimiz sezonda da yabancı VAR hakemleri görev yapmıştı.
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan açıklamada ligin ikinci yarısında VAR’da yabancı hakemlerin görev alacağı açıklandı.
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“Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır.”
“Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir.”
“Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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