Barış Alper Yılmaz’ın Yeni Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Simge Esinden Açıklama
Barış Alper Yılmaz’ın Yeni Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Simge Esinden Açıklama
Özel hayatı en çok merak edilen futbolculardan biri olan Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelen Simge Esin’den açıklama geldi.
Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında gazeteciler tarafından görüntülenen yıldız futbolcu, yanında görüldüğü iddia edilen manken ile ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. Manken Simge Esin sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi.
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Sosyal medya geçtiğimiz gün başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz ve manken Simge Esin'in aşk dedikodularıyla sallandı.
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Tüm gözler iddiaların odağındaki isimlere çevrilirken, ikiliden bir açıklama gelmemişti.
Çok geçmeden güzel manken kendi hesabında tüm iddialara açıklık getirdi.
Simge Esin Instagram hesabından yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz ile ilgili dedikodular hakkında şunları söyledi:
"Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yoktur."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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