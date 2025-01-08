Icardi Akıllandı! Wanda Nara’nın ‘Barışalım’ Talebine Mauro Icardi’den ‘Hayır’ Cevabı Geldi
Icardi Akıllandı! Wanda Nara’nın ‘Barışalım’ Talebine Mauro Icardi’den ‘Hayır’ Cevabı Geldi
Kaynak: https://www.sporx.com/futbol/ekstra/m...
Adeta bir pembe dizi havasında süren, bir ayrılan, bir barışan, bir kavga eden, bir aldatma olayı yaşanan Wanda Nara - Mauro Icari ilişkisinde yeni perde…
Bir süredir birlikte olduğu L-Gante'den ayrılan Wanda Nara'nın, Mauro Icardi ile yeniden bir araya gelmek istediği ancak Icardi'nin bunu kabul etmediği öne sürüldü.
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Mauro Icardi ve Wanda Nara ile ilgili Arjantin'den yeni bir iddia gündeme geldi.
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L-Gante ile ayrılan ve Icardi ile fotoğraflarını yeniden sosyal medya hesabına yükleyen Wanda Nara, Icardi ile yeniden bir araya gelmek istedi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin ise Wanda Nara'nın bu isteğini kabul etmediği ifade edildi.
Wanda Nara'nın, ailesini özlediğini söylediği, Icardi'nin ise, "Bunu daha önce düşünmeliydin" diyerek Nara'yı geri çevirdiği kaydedildi.
Haberlere göre, Mauro Icardi'nin, Wanda kendisini küçük düşürene kadar birlikte olmak adına her şeyi yaptığı ve Arjantinli golcünün artık, "Geri dönemeyeceğiniz nokta vardır" düşüncesinde olduğu kaydedildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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