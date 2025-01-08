Icardi Akıllandı! Wanda Nara’nın ‘Barışalım’ Talebine Mauro Icardi’den ‘Hayır’ Cevabı Geldi

Adeta bir pembe dizi havasında süren, bir ayrılan, bir barışan, bir kavga eden, bir aldatma olayı yaşanan Wanda Nara - Mauro Icari ilişkisinde yeni perde…

Bir süredir birlikte olduğu L-Gante'den ayrılan Wanda Nara'nın, Mauro Icardi ile yeniden bir araya gelmek istediği ancak Icardi'nin bunu kabul etmediği öne sürüldü.