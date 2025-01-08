Emsal Olur mu? KOAH Hastalığı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Vatandaş İçin Sigara Şirketine Maddi Tazminat Cezası

Yılmazel, '23 yıldır bu mesleği yapıyorum ve ben gerçekten Türk adaletine inanan bir insanım. Türkiye'de bu şekilde 2-3 dava açılmış, tamamı reddedilmiş. Anayasa'yı, uluslararası sözleşmeleri, Amerikan mahkemelerinin bu konuda verdiği emsal kararların hepsini tek tek okudum. Bilimsel araştırmaları okudum. İşin sonunda ben bu davayı kazanacağıma inandım. Babam 12-13 yaşında sigara içmeye başlamış. Hastane raporlarına baktım. Burada KOAH nedeniyle hastalanmayı yazıyor. Aziz Sancar'ın bilimsel makaleleri var. İşin sonunda dosya haline getirerek davamı açtım. Adli tıp raporu ve diğer bilimsel raporlar, hastane raporları ve davayı kazandım. Bir taraftan çok üzgünüm. Keşke o tazminatı almasaydım da babam hayatta olsaydı. Bu emsal bir karar evet ama ben babamın hayatta olmasını tercih ederdim. Bu hastalığın sigaraya bağlı olarak oluştuğunun kanıtlanması lazım. Benim kanıtladığım buydu. Benim babam gerçekten günde 3 paket sigara içerdi. Bırakmaya çok çaba harcadı. Maalesef bırakamadı. Babamın hastalığında ölümün nedeni sigaraydı' ifadelerini kullandı