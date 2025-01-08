Emsal Olur mu? KOAH Hastalığı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Vatandaş İçin Sigara Şirketine Maddi Tazminat Cezası
Emsal Olur mu? KOAH Hastalığı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Vatandaş İçin Sigara Şirketine Maddi Tazminat Cezası
Ankara’da yaşayan 67 yaşındaki Adnan Yılmazel isimli vatandaş 2017 yılında KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yılmazel’in kızı avukat Senem Yılmazel, babasının hastalığına sigaranın neden olduğu gerekçesiyle üretici sigara şirketi için tazminat davası açtı. Tüketici Mahkemesi’nde görülen dava sonrasında sigara şirketinin 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. İstinaf mahkemesi tazminatı az bularak miktarı 500 bin liraya yükseltti. Avukat Yılmazel, kararın emsal olduğunu söyleyerek, 'Babam 12-13 yaşında sigara içmeye başlamış. Bu emsal bir karar evet; ama ben babamın hayatta olmasını tercih ederdim' dedi.
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Avukat Senem Yılmazel, babasının 50 yıl boyunca sigara içtiğini ve bu sebeple KOAH hastası olarak hayatını kaybettiği gerekçesiyle Ankara 11'inci Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu.
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Dava dilekçesinde, babasının sigara içmeye başladığında 18 yaşından küçüklere satışının serbest olup, zararlarının tüketicilerden gizlendiğini, sigara kullanımının özendirildiğini, sigara paketleri üzerindeki uyarının içindeki tek sigaranın içindeki zararları belirtip tüm sigara paketini kapsamadığından tütün üreticilerinin bu bilgilendirme için gerekli özeni göstermediğini belirtildi.
Avukat Yılmazel, davalı şirketin bile bile piyasaya zararlı ürün sunarak, riskleri tüketicilerden saklaması ya da önemsizleştirmesi nedeniyle babasının vefatından sorumlu olduğu gerekçesiyle 1 milyon TL manevi tazminat talep etti.
Davalı şirketin avukatı dilekçe ile savunma yaptı. Cevap dilekçesinde mahkemenin görevli olmadığı, davanın zamanaşımına uğradığı, benzer konuda daha önce açılan davaların mahkemelerce reddedildiği, davalının tütün ürünlerinin üretimi ve satışı ile ilgili mevzuata uyduğu, kendisine kusur atfedilemeyeceği, sigaranın bağımlılığa yol açsa bile bırakmak konusunda iradenin kullanıcıda olduğu belirtilerek, davanın reddi talep edildi.
Mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 10 bin TL tazminata hükmetti. Davacı şirket kararı istinaf mahkemesine taşırken, Avukat Senem Yılmazel de tazminatın yetersiz olduğu gerekçesiyle itiraz etti.
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Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin 10 bin TL'lik tazminat kararını yetersiz buldu. İstinaf mahkemesi, manevi tazminat miktarı belirlenirken tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurlu eylemin mağdurda uyandırdığı elem ve ızdırabın derecesi, istek sahibinin toplumdaki yeri, kişiliği ve hassasiyet derecesi ile zarara yol açan olayın nitelikleri ve tarafların olaydaki karşılıklı durumlarının gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kararda, "Takdir edilecek manevi tazminat miktarının, zarara uğrayanda manevi huzuru gerçekleştirecek tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalı, fakat zenginleşme aracı da olmamalıdır" denilerek, dava konusu olayda belirlenen manevi tazminat tutarının düşük olduğunun kabulü ile davacıya 500 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
Avukat Senem Yılmazel, babasının KOAH nedeniyle yaşamını yitirdiğini, hayatının en kötü sürecini o dönem yaşadığını söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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