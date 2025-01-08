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Elon Musk, Kanada'nın ABD'ye Katılmayacağını Söyleyen Başbakanla Fena Dalga Geçti

Elon Musk, Kanada'nın ABD'ye Katılmayacağını Söyleyen Başbakanla Fena Dalga Geçti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 12:47

ABD'de gerçekleşen seçimin ardından sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Kanada'nın 9 yıllık Başbakanı Justin Trudeau, istifasını duyurdu. ABD ve Kanada arasındaki gerginlik ise tırmanmaya devam ediyor. Trudeau, sosyal medya hesabından Kanada'nın ABD'ye katılması gibi bir ihtimalin olmadığını söyledi. 

Trump'ın paylaştığı ABD haritasının gündem olmasının ardından Elon Musk ise Trudeau'yu tiye aldı.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve onun en büyük yardımcısı Elon Musk, icraatleriyle gündemdeler.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve onun en büyük yardımcısı Elon Musk, icraatleriyle gündemdeler.

Trump'ın seçim çalışmalarında ön plana çıkan isim Elon Musk olmuş, seçimin ardından kendisi de hükümette önemli bir göreve getirilmişti.

ABD ve Kanada ilişkileri ise Trump'ın seçilmesinin ardından gerilmeye başladı.

ABD ve Kanada ilişkileri ise Trump'ın seçilmesinin ardından gerilmeye başladı.

Trump, Kanada'yı özellikle düzensiz göçmenler konusunda tehdit etmeye başlamıştı. Kanada sınırının güvence altına alınmaması halinde, gümrük vergisi getireceğini söylemişti.

Kanada-ABD gerginliğinin ardından üst düzey istifalar yaşanmaya başladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 9 yıldır üstlendiği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kanada-ABD gerginliğinin ardından üst düzey istifalar yaşanmaya başladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 9 yıldır üstlendiği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Başbakan'dan önce ise Maliye Bakanı istifasını duyurmuştu.

Detaylar için;

Donald Trump, geçtiğimiz saatlerde kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'da Kanada'nın da ABD sınırları içinde görüldüğü bir harita paylaştı.

Donald Trump, geçtiğimiz saatlerde kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'da Kanada'nın da ABD sınırları içinde görüldüğü bir harita paylaştı.

Trump daha önce de Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak katılması gerektiğini söylemişti. Başbakan'a ise 'vali' diyerek seslenmişti.

Trudeau, Kanada'nın ABD'ye katılmasının mümkün olmadığını söyleyerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı;

Trudeau, Kanada'nın ABD'ye katılmasının mümkün olmadığını söyleyerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı;
twitter.com

Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olma ihtimali kesinlikle yok.

Her iki ülkedeki çalışanlar ve toplumlar birbirlerinin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olmaktan yararlanıyor.

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Elon Musk ise bu paylaşımı tiye alarak cevap verdi;

Elon Musk ise bu paylaşımı tiye alarak cevap verdi;
twitter.com

Güzelim (kızım), artık Kanada valisi değilsin, bu yüzden ne söylediğinin bir önemi yok

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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