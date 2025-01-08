Elon Musk, Kanada'nın ABD'ye Katılmayacağını Söyleyen Başbakanla Fena Dalga Geçti
Elon Musk, Kanada'nın ABD'ye Katılmayacağını Söyleyen Başbakanla Fena Dalga Geçti
ABD'de gerçekleşen seçimin ardından sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Kanada'nın 9 yıllık Başbakanı Justin Trudeau, istifasını duyurdu. ABD ve Kanada arasındaki gerginlik ise tırmanmaya devam ediyor. Trudeau, sosyal medya hesabından Kanada'nın ABD'ye katılması gibi bir ihtimalin olmadığını söyledi.
Trump'ın paylaştığı ABD haritasının gündem olmasının ardından Elon Musk ise Trudeau'yu tiye aldı.
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve onun en büyük yardımcısı Elon Musk, icraatleriyle gündemdeler.
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ABD ve Kanada ilişkileri ise Trump'ın seçilmesinin ardından gerilmeye başladı.
Kanada-ABD gerginliğinin ardından üst düzey istifalar yaşanmaya başladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 9 yıldır üstlendiği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Donald Trump, geçtiğimiz saatlerde kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'da Kanada'nın da ABD sınırları içinde görüldüğü bir harita paylaştı.
Trudeau, Kanada'nın ABD'ye katılmasının mümkün olmadığını söyleyerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı;
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Elon Musk ise bu paylaşımı tiye alarak cevap verdi;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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