ABD’nin California Eyaletinde Büyük Yangın: 30 Bin Kişi Tahliye Ediliyor
ABD’nin California Eyaletinde Büyük Yangın: 30 Bin Kişi Tahliye Ediliyor
ABD’nin California eyaletinde yer alan Los Angeles yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını kuru ve şiddetli rüzgar yüzünden hızla büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı.
Yangın birkaç saat içinde 10 dönümden 2 bin 900 dönüme çıkınca olağanüstü hal ilan edildi.
Los Angeles İtfaiye Departmanı yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiğini açıkladı.
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ABD’nin Los Angeles kenti yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde yangın çıktı.
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Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, Los Angeles İtfaiye Departmanı yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiğini açıkladı.
Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Erik Scott, rüzgarların orman yangınlarını daha da şiddetlendirebileceğini söyledi.
California Valisi Gavin Newsom ise binlerce kişiyi güvenli bölgelere gitmeleri konusunda uyardı.
Yetkililer, yangının kesin nedeninin bilinmediğini ve herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediğini bildirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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