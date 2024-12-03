Burcuna Göre 4 Aralık Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Balık burçlarım; bugün işiniz başınızdan aşkın. Kimseye ayıracak vaktiniz yok. Öyle ki partnerinizin triplerine de pek hazır değilsiniz. Bence fevri hareket etmeden önce onun duygularına da anlam vermeye çalışın.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; etrafınızda herkes yeni bir ilişkiye mi başlıyor? Hep mutluluk hikayeleri mi dinlemek zorundasınız? Merak etmeyin, çok yakında siz de anlatan tarafta olacaksınız.