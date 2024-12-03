Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı: "Onlar Kızı Öldürdü"

Gazal Bahtiyar (Nevzat Bahtiyar’ın eşi): 'Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar.'

Hasan K: 'Ben dedim çocukları bana söyledi, 'Arabamızın devrini bize versinler.' (Güran ailesi) Küçük kardeşleri, 'Tamam arabanın devri mesele değil. Zamanı gelince veririz.' dedi'

Gazal Bahtiyar: 'Kendileri öldürdü, onlar kızlarını öldürdü, bizimkinin boynuna koydular. Sonra teklif göndersinler'

Hasan K: 'Bana söylediler, ben de söylerim dedim.'

Gazal Bahtiyar: 'Söyle ayaklarını denk atsınlar, bana kelimeler söylemesinler amca. Bu fukarayı hapiste çürüttüler.'

Hasan K: 'Ne diyeyim Allah hakkınızı bırakmasın.'

Gazal Bahtiyar: 'Amin. Bu fukaranın hiçbir şeyden haberi yoktu amca, ben evdeydim. Geldi yemeğini yedi, gitti, ağaçlarını suladı, onu çağırdı, ne yaptıysa onun üstüne attı.'

Hasan K: 'Suç onundur, Nevzat'ın hakkı ölümdür. Nevzat niye cesetlerini götürdü, sakladı. Deseydi 'Ben niye saklıyorum?'

Gazal Bahtiyar: 'Onu tehdit ettiler amca, onu tehdit etmeseydi gider miydi?

Hasan K: 'Gittiğinde; bir haftası bittiğinde, tutuklandığında gitseydi 'Zorla bana yaptırdı.' Girmezdi hapse.'

Gazal Bahtiyar: 'Sakın hacı Rıza (Ali Rıza Güran) onların tekliflerini göndermesin.'

Hasan K: 'Haber gönderseler siz de 'yok' dersiniz.'

İbrahim Bahtiyar (Nevzat Bahtiyar'ın oğlu): 'Dayı onlara söylersin, devlet ne derse odur. Onlar demiyor muydu devlet ne derse odur. Devlet ortaya çıkaracak.'

Hasan K: 'Kim ise devlet çıkaracak ortaya. Ben evlerin arasındayım, millet etrafımda, fazla konuşamıyorum.'