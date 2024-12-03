Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı: "Onlar Kızı Öldürdü"
Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü kabul eden Nevzat Bahtiyar, Güran ailesinin kendisine suçu üstlenmesi için baskı yaptığını söylemişti. Bahtiyar’ın savcılığa sunduğu ses kaydı sonrasında 2'si 'şüpheli' sıfatı ile olmak üzere 6 kişinin ifadesi alındı. Alınan ifadeler, Narin’in dosyasına da girdi. Ses kaydında, Güran ailesinin Hasan K. aracılığıyla Nevzat Bahtiyar’ın eşine ulaşarak suçu üstlenmesi için teklifte bulunduğu yer aldı.
Diyarbakır’da uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili 12 kişi tutuklanmıştı.
Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dere kenarına Narin’in amcası Salim Güran’ın emriyle gömdüğünü söylemişti. Bahtiyar ayrıca, Güran ailesinin suçu üstlenmesi için kendisine baskı yaptığını da ifade etmişti.
Bahtiyar, bu iddiasına ilişkin Hasan K. ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin ses kaydını da Başsavcılığa sundu. Bunun üzerine ses kaydı deşifre edilerek tutanak hazırlandı.
Hasan K'nin Ali Rıza Güran'ın Bahtiyar ailesine iletmesi için "Ben yapmışım dese, evlerini getirirdik, Gazal'ın evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyleyebilir misin? Ben onlara diyemem." dediğini ileri sürerek başlayan telefon görüşmesi şöyle devam etti:
Gazal Bahtiyar (Nevzat Bahtiyar’ın eşi): 'Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar.'
Hasan K: 'Ben dedim çocukları bana söyledi, 'Arabamızın devrini bize versinler.' (Güran ailesi) Küçük kardeşleri, 'Tamam arabanın devri mesele değil. Zamanı gelince veririz.' dedi'
Gazal Bahtiyar: 'Kendileri öldürdü, onlar kızlarını öldürdü, bizimkinin boynuna koydular. Sonra teklif göndersinler'
Hasan K: 'Bana söylediler, ben de söylerim dedim.'
Gazal Bahtiyar: 'Söyle ayaklarını denk atsınlar, bana kelimeler söylemesinler amca. Bu fukarayı hapiste çürüttüler.'
Hasan K: 'Ne diyeyim Allah hakkınızı bırakmasın.'
Gazal Bahtiyar: 'Amin. Bu fukaranın hiçbir şeyden haberi yoktu amca, ben evdeydim. Geldi yemeğini yedi, gitti, ağaçlarını suladı, onu çağırdı, ne yaptıysa onun üstüne attı.'
Hasan K: 'Suç onundur, Nevzat'ın hakkı ölümdür. Nevzat niye cesetlerini götürdü, sakladı. Deseydi 'Ben niye saklıyorum?'
Gazal Bahtiyar: 'Onu tehdit ettiler amca, onu tehdit etmeseydi gider miydi?
Hasan K: 'Gittiğinde; bir haftası bittiğinde, tutuklandığında gitseydi 'Zorla bana yaptırdı.' Girmezdi hapse.'
Gazal Bahtiyar: 'Sakın hacı Rıza (Ali Rıza Güran) onların tekliflerini göndermesin.'
Hasan K: 'Haber gönderseler siz de 'yok' dersiniz.'
İbrahim Bahtiyar (Nevzat Bahtiyar'ın oğlu): 'Dayı onlara söylersin, devlet ne derse odur. Onlar demiyor muydu devlet ne derse odur. Devlet ortaya çıkaracak.'
Hasan K: 'Kim ise devlet çıkaracak ortaya. Ben evlerin arasındayım, millet etrafımda, fazla konuşamıyorum.'
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın