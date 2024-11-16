Narin Güran Cinayeti: “En Önemli Delil Artık Yok”

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın cinayetinde tutuklu bulunan abi Enes Güran’ın, dava dosyasında yer alan “ısırık” fotoğrafları geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Enes Güran, vücudunda bulunan ısırık izlerini sinirlendiği için kendisinin yaptığını iddia ediyordu. İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’nda incelenen ısırık izlerinin, nasıl oluştuğu tespit edilememişti. Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Nevzat Alkan, görüntüleri ortaya çıkan ısırık izlerini yorumladı. Prof. Alkan, “önemli bir delil ortadan kalmış” ifadelerini kullandı.