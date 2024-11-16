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Narin Güran Cinayeti: “En Önemli Delil Artık Yok”

Narin Güran Cinayeti: “En Önemli Delil Artık Yok”

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.11.2024 - 10:09

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın cinayetinde tutuklu bulunan abi Enes Güran’ın, dava dosyasında yer alan “ısırık” fotoğrafları geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Enes Güran, vücudunda bulunan ısırık izlerini sinirlendiği için kendisinin yaptığını iddia ediyordu. İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’nda incelenen ısırık izlerinin, nasıl oluştuğu tespit edilememişti. Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Nevzat Alkan, görüntüleri ortaya çıkan ısırık izlerini yorumladı. Prof. Alkan, “önemli bir delil ortadan kalmış” ifadelerini kullandı.

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8 yaşındaki Narin Güran’ın, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Talihsiz çocuğun cinayeti ile ilgisi olduğu iddiasıyla anne ve abisi dahil 12 kişi tutuklandı.

8 yaşındaki Narin Güran’ın, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Talihsiz çocuğun cinayeti ile ilgisi olduğu iddiasıyla anne ve abisi dahil 12 kişi tutuklandı.

Narin’in tutuklu bulunan abisi Enes Güran’ın kolunda bulunan ısırık izleri gündem olmuştu. Abi Güran’ın iddiasına göre, kolundaki izleri sinirle kendisi yapmıştı. Adli Tıp’ın incelemesinde de izlerin kim tarafından yapıldığı belirlenememişti.

Narin’in tutuklu bulunan abisi Enes Güran’ın kolunda bulunan ısırık izleri gündem olmuştu. Abi Güran’ın iddiasına göre, kolundaki izleri sinirle kendisi yapmıştı. Adli Tıp’ın incelemesinde de izlerin kim tarafından yapıldığı belirlenememişti.

Hürriyet’ten Ali Rıza Akbulut’un haberine göre; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan ısırık izleleri hakkında açıklamada bulundu.

Hürriyet’ten Ali Rıza Akbulut’un haberine göre; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan ısırık izleleri hakkında açıklamada bulundu.

Kaynak

“Gözün alt kısmında çizgisel şekilli, tırnak izine benzeyen izler görülüyor. Bunun, mısır koçanının çarpması sonucu oluştuğu Enes Güran tarafından iddia ediliyordu. Göz içinde kanama var, bu da göze de darbe aldığını gösteriyor.”

“Gözün alt kısmında çizgisel şekilli, tırnak izine benzeyen izler görülüyor. Bunun, mısır koçanının çarpması sonucu oluştuğu Enes Güran tarafından iddia ediliyordu. Göz içinde kanama var, bu da göze de darbe aldığını gösteriyor.”

“Isırık izlerinin ölçümleri yapılmış ancak çocuğa mı yoksa bir yetişkine mi ait olduğu belirlenememiş. Bu nedenle önemli bir delil, değerlendirilemeden kaybolmuş oldu. Çünkü ısırığın kime ait olduğunun tespiti, olayın aydınlatılması açısından kritik bir detay sağlayabilirdi.”

“Isırık izlerinin ölçümleri yapılmış ancak çocuğa mı yoksa bir yetişkine mi ait olduğu belirlenememiş. Bu nedenle önemli bir delil, değerlendirilemeden kaybolmuş oldu. Çünkü ısırığın kime ait olduğunun tespiti, olayın aydınlatılması açısından kritik bir detay sağlayabilirdi.”

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