Narin Güran Cinayetinde Yeni Görüntüler: Enes Güran’da Isırık İzi ve Morluklar!
Narin Güran Cinayetinde Yeni Görüntüler: Enes Güran’da Isırık İzi ve Morluklar!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Ağustos ayında kaybolan, kaybolduktan günler sonra derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katili hala bulunamadı. Düzenlenen ilk duruşma sonunda da tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, tutuklu yargılanan isimlerden ağabey Enes Güran'ın kendisinin yaptığını iddia ettiği ısırık izinin Adli Tıp tarafından incelenen görüntülerini canlı yayında izleyicilere gösterdi.
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Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Türkiye’de herkes 8 yaşında katledilen Narin Güran’ın katilinin kim olduğunu ve sonunda alacağı cezayı merakla bekliyor.
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Soruşturmanın önemli detaylarından biri de ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluklardı.
Mahkemede kolundaki ısırık izini sorması üzerine Enes Güran, "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim" diye konuştu.
Duruşma öncesinde yapılan DNA testinde Narin'in ağabeyi Enes’in kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilmişti.
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