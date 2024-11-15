Narin Güran Cinayetinde Yeni Görüntüler: Enes Güran’da Isırık İzi ve Morluklar!

Ağustos ayında kaybolan, kaybolduktan günler sonra derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katili hala bulunamadı. Düzenlenen ilk duruşma sonunda da tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, tutuklu yargılanan isimlerden ağabey Enes Güran'ın kendisinin yaptığını iddia ettiği ısırık izinin Adli Tıp tarafından incelenen görüntülerini canlı yayında izleyicilere gösterdi.