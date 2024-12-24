İstanbul Boğazı'nın En Pahalı Yalısında Fiyat Güncellemesi: Değeri Tam 120 Milyon Euro

Yalının ayrıca geniş bir bahçesi bulunuyor. 5 kattan oluşan yalının 23 odası, 5 salonu ve 8 banyosu bulunuyor. Toplamda 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan yalının tavan yükseklikleri de 3.03 metre ile 4.78 metre arasında değişiyor.

4 bin 32 metrekarelik bahçe, 110 metrelik rıhtım boyu ile Boğaz'ın en görkemli yalısı olarak gösteriliyor.

Her katta 5'i deniz manzaralı toplam 6 oda bulunuyor.