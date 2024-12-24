İstanbul Boğazı'nın En Pahalı Yalısında Fiyat Güncellemesi: Değeri Tam 120 Milyon Euro
İstanbul Boğazı'nın En Pahalı Yalısında Fiyat Güncellemesi: Değeri Tam 120 Milyon Euro
İstanbul, Türkiye'nin hatta dünyanın en güzel şehirlerinden biri. İki farklı kıtada yer alan İstanbul, Boğaz manzarasıyla herkesi büyülüyor. Peki kim istemez bu eşsiz Boğaz manzarasına sahip bir yalıda oturmayı? İstanbul Boğaz'ında sayısız yalı yer alıyor. Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, alıcısını bekleyen 100 tane yalı var.
Peki İstanbul Boğazı'nın en pahalıya satılan yalısı hangisi?
Kaynak: Patronlar Dünyası
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İstanbul'un gözdesi yalılar, yeni satışlarla yeniden gündemimizde.
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İstanbul'un yıllardır satışta olan en ünlü yalısı ise Rumelihisarı’ndaki Müşir Zeki Paşa Yalısı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında bulunan bu yalının değeri tam 120 milyon euro.
Müşir Zeki Paşa Yalısı, Sultan II. Abdülhamid nazırlarından 'Filinta Mustafa' olarak tanınan Tophane Müşiri Zeki Paşa için yapılmıştı.
Yalı, 19. yüzyılın ikinci yarısında birçok önemli binada imzası olan Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından yapıldı. Yalının en önemli özelliği ise diğer yalılardan farklı olarak şato görünümüne sahip olması.
II. Abdülhamid'in en çok güvendiği ve yakın çevresinde tuttuğu komutanlardan biri olan 'Filinta Mustafa' olarak da bilinen Mustafa Zeki Paşa'ya bu sadakatinin ödülü olarak yalı yaptırılmıştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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