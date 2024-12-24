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İstanbul Boğazı'nın En Pahalı Yalısında Fiyat Güncellemesi: Değeri Tam 120 Milyon Euro

İstanbul Boğazı'nın En Pahalı Yalısında Fiyat Güncellemesi: Değeri Tam 120 Milyon Euro

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 10:23

İstanbul, Türkiye'nin hatta dünyanın en güzel şehirlerinden biri. İki farklı kıtada yer alan İstanbul, Boğaz manzarasıyla herkesi büyülüyor. Peki kim istemez bu eşsiz Boğaz manzarasına sahip bir yalıda oturmayı? İstanbul Boğaz'ında sayısız yalı yer alıyor. Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, alıcısını bekleyen 100 tane yalı var. 

Peki İstanbul Boğazı'nın en pahalıya satılan yalısı hangisi?

Kaynak: Patronlar Dünyası

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İstanbul'un gözdesi yalılar, yeni satışlarla yeniden gündemimizde.

İstanbul'un gözdesi yalılar, yeni satışlarla yeniden gündemimizde.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, İstanbul'un en ünlü yalılarından biri olan, Gümüş ve Lale Devri dizileriyle milyonların tanıdığı Abud Efendi Yalısı'nın onlarca mirasçısı var. Yalının bir hissedarı, yüzde 15.23’lük payı için 170 milyon TL değer biçti. Yalının yüzde 66.8'i Özdoyuran ailesine ait.

Aynı şekilde, mirasçı sorunları nedeniyle satılamayan birçok Boğaz yalısı bulunuyor.

İstanbul'un yıllardır satışta olan en ünlü yalısı ise Rumelihisarı’ndaki Müşir Zeki Paşa Yalısı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında bulunan bu yalının değeri tam 120 milyon euro.

İstanbul'un yıllardır satışta olan en ünlü yalısı ise Rumelihisarı’ndaki Müşir Zeki Paşa Yalısı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında bulunan bu yalının değeri tam 120 milyon euro.

2019'da da satış haberleri çıkan Tophane Müşiri Zeki Paşa yalısı, o zamanlarda 550 milyon TL'lik bir değere sahipti. Fakat o zamanlarda da yalının satışı gerçekleşmemişti.

Müşir Zeki Paşa Yalısı, Sultan II. Abdülhamid nazırlarından 'Filinta Mustafa' olarak tanınan Tophane Müşiri Zeki Paşa için yapılmıştı.

Müşir Zeki Paşa Yalısı, Sultan II. Abdülhamid nazırlarından 'Filinta Mustafa' olarak tanınan Tophane Müşiri Zeki Paşa için yapılmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda yalının satışının yapılabilmesi için Arapça ve İngilizce broşür bastırıldığı ortaya çıkmıştı. 2011 yılında 200 milyon liraya satışa çıkartılan yalının değeri daha sonra 550 milyon liraya şimdi ise 120 milyon euroya çıktı.

Yalı, 19. yüzyılın ikinci yarısında birçok önemli binada imzası olan Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından yapıldı. Yalının en önemli özelliği ise diğer yalılardan farklı olarak şato görünümüne sahip olması.

Yalı, 19. yüzyılın ikinci yarısında birçok önemli binada imzası olan Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından yapıldı. Yalının en önemli özelliği ise diğer yalılardan farklı olarak şato görünümüne sahip olması.

Yalının ayrıca geniş bir bahçesi bulunuyor. 5 kattan oluşan yalının 23 odası, 5 salonu ve 8 banyosu bulunuyor. Toplamda 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan yalının tavan yükseklikleri de 3.03 metre ile 4.78 metre arasında değişiyor.

4 bin 32 metrekarelik bahçe, 110 metrelik rıhtım boyu ile Boğaz'ın en görkemli yalısı olarak gösteriliyor. 

Her katta 5'i deniz manzaralı toplam 6 oda bulunuyor.

II. Abdülhamid'in en çok güvendiği ve yakın çevresinde tuttuğu komutanlardan biri olan 'Filinta Mustafa' olarak da bilinen Mustafa Zeki Paşa'ya bu sadakatinin ödülü olarak yalı yaptırılmıştı.

II. Abdülhamid'in en çok güvendiği ve yakın çevresinde tuttuğu komutanlardan biri olan 'Filinta Mustafa' olarak da bilinen Mustafa Zeki Paşa'ya bu sadakatinin ödülü olarak yalı yaptırılmıştı.

Tarihi yalıda bugüne kadar ünlü isimler konakladı. Zeki Paşa ve ailesi daha sonra yalıyı Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'a sattı. 

Son halife Abdülmecit Efendi'nin oğlu Ömer Faruk'la evlenen Sabiha Sultan, yalıya taşındı. 

Güzelliğiyle ünlü kızları Neslişah Sultan da yalıda yaşadı ve buradan sürgüne gönderildi. Yalı daha sonra Baştımar Ailesi tarafından satın alındı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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