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Biz Döner Ülkesiyiz: Türkiye'de 2024 Yılında En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu

Biz Döner Ülkesiyiz: Türkiye'de 2024 Yılında En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 18:52

2024 yılının enlerini öğrenmek oldukça keyifli değil mi? Spotify Wrapped'in ardından birçok uygulama da 2024'ün enlerini yayınlamaya başladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen yemek sipariş uygulamalarından biri olan Yemeksepeti de 2024'ün enlerini açıkladı. Yemeksepet, bir yıl boyunca Türkiye'nin online yemek siparişi alışkanlıklarını listeledi. 

Peki Türk halkı olarak 2024 yılında en çok ne yedik?

Gelin öğrenelim!

Türkiye'nin bir yemek ülkesi olduğu su götürmez bir gerçek.

Türkiye'nin bir yemek ülkesi olduğu su götürmez bir gerçek.

2024 yılının sonuna yaklaşmışken popüler uygulamalar da bir yılın verilerini açıklamaya başladı. Spotify Wrapped'in en çok dinlenen şarkıları, en favori şarkıcıları açıklamasının ardından 2024'ün enleri daha da popüler olmaya başladı.

Türkiye'nin en çok tercih edilen online yemek sipariş uygulamalarından biri olan Yemeksepeti de 2024 yılı verilerini açıkladı.

Türkiye'nin en çok tercih edilen online yemek sipariş uygulamalarından biri olan Yemeksepeti de 2024 yılı verilerini açıkladı.

Yemeksepeti, 2024 yılına dair verileriyle Türkiye’nin dört bir yanındaki yemek sipariş alışkanlıklarını listeledi. Bu liste sayesinde milyonlarca kişinin en çok tükettiği yemeği, en çok tercih ettiği içeceği görmek mümkün.

Peki Türkiye 2024 yılında en çok hangi yemeği sipariş etti? Elbette tavuk döner dürüm!

Peki Türkiye 2024 yılında en çok hangi yemeği sipariş etti? Elbette tavuk döner dürüm!

2024'ün en çok sipariş edilen lezzetleri, aşağıdaki gibi sıralandı;

  • Tavuk Döner Dürüm

  • Burger

  • Lahmacun

  • Pizza

  • Çiğ Köfte

Her ne kadar burger ve pizza gibi global lezzetler listede yer alsa da yerel lezzetlerin ağırlığı değişmedi.

Yemeksepeti Market'te en çok sipariş edilen ürün ise sokak simidi oldu.

Yemeksepeti Market'te en çok sipariş edilen ürün ise sokak simidi oldu.

Tüketicilerin market kategorisinden en çok sipariş ettiği lezzetler aşağıdaki gibi sıralandı;

  • Sokak Simidi

  • Doğal Maden Suyu

  • Çikolatalı Gofret

  • Su

  • Meşrubat ürünleri

Mahalle kategorisinde ise beyaz ekmek, patates ve maydanoz ilk sırada yer aldı.

2024'te en çok sipariş edilen tatlı ise waffle oldu. Waffle, 2023 yılında listenin ikinci sırasında yer alıyordu.

2024'te en çok sipariş edilen tatlı ise waffle oldu. Waffle, 2023 yılında listenin ikinci sırasında yer alıyordu.

2024'ün en çok tercih edilen tatlıları, aşağıdaki gibi listelendi;

  • Waffle

  • Baklava

  • Profiterol

  • Sütlaç

  • Sufle

Peki siz en çok ne sipariş ettiniz?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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