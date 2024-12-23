Biz Döner Ülkesiyiz: Türkiye'de 2024 Yılında En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu
Biz Döner Ülkesiyiz: Türkiye'de 2024 Yılında En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu
2024 yılının enlerini öğrenmek oldukça keyifli değil mi? Spotify Wrapped'in ardından birçok uygulama da 2024'ün enlerini yayınlamaya başladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen yemek sipariş uygulamalarından biri olan Yemeksepeti de 2024'ün enlerini açıkladı. Yemeksepet, bir yıl boyunca Türkiye'nin online yemek siparişi alışkanlıklarını listeledi.
Peki Türk halkı olarak 2024 yılında en çok ne yedik?
Gelin öğrenelim!
Türkiye'nin bir yemek ülkesi olduğu su götürmez bir gerçek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin en çok tercih edilen online yemek sipariş uygulamalarından biri olan Yemeksepeti de 2024 yılı verilerini açıkladı.
Peki Türkiye 2024 yılında en çok hangi yemeği sipariş etti? Elbette tavuk döner dürüm!
Yemeksepeti Market'te en çok sipariş edilen ürün ise sokak simidi oldu.
2024'te en çok sipariş edilen tatlı ise waffle oldu. Waffle, 2023 yılında listenin ikinci sırasında yer alıyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın