Biz Döner Ülkesiyiz: Türkiye'de 2024 Yılında En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu

2024 yılının enlerini öğrenmek oldukça keyifli değil mi? Spotify Wrapped'in ardından birçok uygulama da 2024'ün enlerini yayınlamaya başladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen yemek sipariş uygulamalarından biri olan Yemeksepeti de 2024'ün enlerini açıkladı. Yemeksepet, bir yıl boyunca Türkiye'nin online yemek siparişi alışkanlıklarını listeledi.

Peki Türk halkı olarak 2024 yılında en çok ne yedik?

Gelin öğrenelim!