Meşhur Börekçide Denetimlerin Şok Sonucu: Bakanlık Tek Tek Açıkladı!
Meşhur Börekçide Denetimlerin Şok Sonucu: Bakanlık Tek Tek Açıkladı!
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesine bir yenisini daha ekledi. Meşhur Sarıyer Börekçisi’nin Kağıthane şubesinde satılan kıymalı börekte tek tırnaklı eti ve sakatat tespit edildi. Firma daha önce Sultangazi şubesinde de benzer bir durumla gündeme gelmişti. 129 yıllık asıl Sarıyer Börekçisi ise iddialarla ilgisi olmadığını belirtti.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesi gıda sektöründeki denetimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi’nin Kağıthane’deki şubesinde satılan kıymalı börekte “tek tırnaklı eti” ve “sakatat (taşlık)” bulunduğu tespit edildi.
Bakanlık tarafından eylül ayında da benzer bir açıklamayla firmanın Sultangazi şubesinde sakatat kullanıldığı bildirilmişti.
Öte yandan 129 yıllık geçmişe sahip asıl Sarıyer Börekçisi ise konuyla ilgili açıklama yaparak, “1895’ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak hizmet veriyoruz. Bahsi geçen şubeler ve olaylar bizimle hiçbir şekilde ilgisi olmayan işletmelerdir” ifadelerini kullandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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