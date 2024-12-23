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Daha Önce Hiç Temas Kurulmayan Kabile Kameraya Yakalandı: Gizemli Massaco Kabilesinin Özellikleri

Daha Önce Hiç Temas Kurulmayan Kabile Kameraya Yakalandı: Gizemli Massaco Kabilesinin Özellikleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 23:45

Brezilya yağmur ormanlarında daha önce hiç temas kurulmamış Massaco halkının görüntüleri elde edildi. Yağmur ormanlarına yerleştirilen otomatik kameralara yansıyan görüntüler, daha önce dış dünyayla hiç iletişime geçmeyen Massaco halkının ilk görüntüsü. Massaco halkınun nasıl yaşadığı, neler yaptığına dair de ilginç bilgiler elde edildi. 

Buna göre yerliler üç metrelik yaylarla avlanıyor, kendilerini yerlere çaktıkları kazıklarla koruyor...

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Brezilya yağmur ormanlarında daha önce dış dünyayla hiç iletişim kurmamış bir kabile keşfedildi: Massaco.

Brezilya yağmur ormanlarında daha önce dış dünyayla hiç iletişim kurmamış bir kabile keşfedildi: Massaco.

Massaco kabilesi, Brezilya yağmur ormanlarına Brezilya Ulusal Yerli Halkları Vakfı (FUNAI) tarafından kurulan otomatik kameralar sayesinde görüntülendi. 

FUNAI yetkilileri, daha önce gittikleri alana pala ve balta gibi eşyalar bırakmış, bir de otomatik kamera yerleştirmişti. Yıllar süren gözlemlerin ardından kabile ilk kez görüntülendi.

Dünya, daha önce hiç görmediği bir kabileyle tanıştı.

Dünya, daha önce hiç görmediği bir kabileyle tanıştı.

Dünyanın yeni tanıştığı bu kabileye, yaşadıkları bölgedeki derenin adı verildi. Ancak bu kabilenin kendilerine bir isim takıp takmadıkları, inançları, dilleri, toplum yapılarına dair herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. 

Elimizde olan bilgiler, yalnızca otomatik kameraya yansıyan görüntülerden elde ettiklerimiz!

Yerlilerin kendilerini yere çaktıkları bu kazıklar sayesinde koruduğu görülüyor.

Yerlilerin kendilerini yere çaktıkları bu kazıklar sayesinde koruduğu görülüyor.

FUNAI çalışanı Altair Algayer, Massacolar ve yakınlarında yaşadıkları Sirionó yerlileri arasında benzerlikler olduğunu belirtiyor. 

Amazonlar ve Gran Chaco bölgesinde tıpkı ilk kez görüntülenen Massacolar gibi varlığı kanıtlanan 61 yerli kabile bulunuyor.

"Kim olduklarını tam olarak söyleyemiyoruz. Hala çok fazla gizem var."

"Kim olduklarını tam olarak söyleyemiyoruz. Hala çok fazla gizem var."

Algayer, kabilelerin hayatlarına dair çok az şey bildiğimizi belirtiyor. 

Burada insanın aklında şöyle bir soru beliriyor: 'Peki neden bu insanlarla temasa geçmiyoruz?'

Bunun sebebi ise daha önce temas kurulan kabilelerdeki insanların yüzde 90'ından fazlasının hayatını kaybetmesi. 

Yerli halk, temasa geçildiği anda dil ve kültürlerini kaybetme, hastalık kapma gibi risklerle karşı karşıya kalıyor. 

Tabii aynı durum, kabilelerle iletişime geçmeye çalışan bizler için de geçerli!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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