Daha Önce Hiç Temas Kurulmayan Kabile Kameraya Yakalandı: Gizemli Massaco Kabilesinin Özellikleri
Daha Önce Hiç Temas Kurulmayan Kabile Kameraya Yakalandı: Gizemli Massaco Kabilesinin Özellikleri
Brezilya yağmur ormanlarında daha önce hiç temas kurulmamış Massaco halkının görüntüleri elde edildi. Yağmur ormanlarına yerleştirilen otomatik kameralara yansıyan görüntüler, daha önce dış dünyayla hiç iletişime geçmeyen Massaco halkının ilk görüntüsü. Massaco halkınun nasıl yaşadığı, neler yaptığına dair de ilginç bilgiler elde edildi.
Buna göre yerliler üç metrelik yaylarla avlanıyor, kendilerini yerlere çaktıkları kazıklarla koruyor...
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Brezilya yağmur ormanlarında daha önce dış dünyayla hiç iletişim kurmamış bir kabile keşfedildi: Massaco.
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Dünya, daha önce hiç görmediği bir kabileyle tanıştı.
Yerlilerin kendilerini yere çaktıkları bu kazıklar sayesinde koruduğu görülüyor.
"Kim olduklarını tam olarak söyleyemiyoruz. Hala çok fazla gizem var."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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