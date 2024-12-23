Daha Önce Hiç Temas Kurulmayan Kabile Kameraya Yakalandı: Gizemli Massaco Kabilesinin Özellikleri

Brezilya yağmur ormanlarında daha önce hiç temas kurulmamış Massaco halkının görüntüleri elde edildi. Yağmur ormanlarına yerleştirilen otomatik kameralara yansıyan görüntüler, daha önce dış dünyayla hiç iletişime geçmeyen Massaco halkının ilk görüntüsü. Massaco halkınun nasıl yaşadığı, neler yaptığına dair de ilginç bilgiler elde edildi.

Buna göre yerliler üç metrelik yaylarla avlanıyor, kendilerini yerlere çaktıkları kazıklarla koruyor...

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