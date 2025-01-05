İzmir'e Neden 'Smyrna' Demişler Biliyor musunuz?

Amazonların savaşta daha etkili olmak için bir göğüslerini kestiklerine ve mızrak ile kalkan kullandıklarına dair mitler Smyrna’nın savaşçı kimliğini destekler. Bir diğer hikayeye göre ise Smyrna Elekti adlı bir kavimle savaşan Amazonlar arasında esir düşmüş ve İzmir’in kurucusu olan These ile evlenmiştir. Böylece şehir onun adını taşımaya başlamıştır.