İzmir'e Neden 'Smyrna' Demişler Biliyor musunuz?
İzmir'e Neden 'Smyrna' Demişler Biliyor musunuz?
Tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir pek çok ismi ve hikayeyi içinde barındırıyor. Ancak “Smyrna” adı ve bu ismin kökeni her zaman merak uyandırmıştır. Kimilerine göre bir Amazon Kraliçesi’ne atıfta bulunur, kimilerine göreyse mitolojik bir prensesin izini taşır. Peki bu isim ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Gelin tarih sahnesinden bugüne uzanan bu büyüleyici hikayeyi birlikte keşfedelim.
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Mitolojik Bir İsim: Smyrna’nın Kökenleri
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Bu Amazon efsanesi şehrin güçlü ve özgür ruhuna atfedilir.
Hititlerden Gelen Bir İsim mi?
Bayraklı’dan Kadifekale’ye: İzmir’in İlk Yerleşimleri
Kent Lydia ve Pers istilalarına karşı direnmiş ancak İ.Ö. 545 yılında Persler tarafından tamamen yıkılmıştır.
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Roma ve Bizans Döneminde İzmir
Osmanlı ve Modern İzmir
XIX. yüzyılda İzmir Osmanlı’nın dış ticaret merkezi haline gelmiştir.
Smyrna’dan İzmir’e
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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