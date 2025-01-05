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İzmir'e Neden 'Smyrna' Demişler Biliyor musunuz?

İzmir'e Neden 'Smyrna' Demişler Biliyor musunuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.01.2025 - 12:44

Tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir pek çok ismi ve hikayeyi içinde barındırıyor. Ancak “Smyrna” adı ve bu ismin kökeni her zaman merak uyandırmıştır. Kimilerine göre bir Amazon Kraliçesi’ne atıfta bulunur, kimilerine göreyse mitolojik bir prensesin izini taşır. Peki bu isim ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Gelin tarih sahnesinden bugüne uzanan bu büyüleyici hikayeyi birlikte keşfedelim.

Kaynak

Kaynak

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Mitolojik Bir İsim: Smyrna’nın Kökenleri

Mitolojik Bir İsim: Smyrna’nın Kökenleri

İzmir’in antik adı olan “Smyrna” mitolojik hikayelerde farklı anlamlar taşır. İlk anlatıya göre Smyrna Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızıydı ve şehre onun adı verilmişti. Başka bir efsaneye göre ise Smyrna Amazon kadınlarının liderlerinden biriydi. Savaşçı özellikleriyle bilinen bu kadın Anadolu’da Samsun’dan yola çıkarak bugünkü İzmir’e ulaşmış ve burada bir şehir kurarak kendi adını vermişti.

Bu Amazon efsanesi şehrin güçlü ve özgür ruhuna atfedilir.

Bu Amazon efsanesi şehrin güçlü ve özgür ruhuna atfedilir.

Amazonların savaşta daha etkili olmak için bir göğüslerini kestiklerine ve mızrak ile kalkan kullandıklarına dair mitler Smyrna’nın savaşçı kimliğini destekler. Bir diğer hikayeye göre ise Smyrna Elekti adlı bir kavimle savaşan Amazonlar arasında esir düşmüş ve İzmir’in kurucusu olan These ile evlenmiştir. Böylece şehir onun adını taşımaya başlamıştır.

Hititlerden Gelen Bir İsim mi?

Hititlerden Gelen Bir İsim mi?

Smyrna adının kökeni yalnızca mitolojiyle sınırlı değildir. Hitit kaynaklarına göre Smyrna adı kutsal bir yerden gelmektedir. Halkapınar kaynağı ve buradaki kutsal gölcük şehrin ilk yerleşimcileri tarafından “Ana Tanrıça Kaynağı” olarak görülmüştür. Bu nedenle Smyrna isminin Hitit dilinde kutsal anlamlar taşıdığı ve Ana Tanrıça’ya atıfta bulunduğu düşünülmektedir. Antik dönemde şehrin isimlendirilmesinde çevredeki kutsal alanların etkili olduğu tahmin edilmektedir.

Bayraklı’dan Kadifekale’ye: İzmir’in İlk Yerleşimleri

Bayraklı’dan Kadifekale’ye: İzmir’in İlk Yerleşimleri

İzmir’in tarihi Bayraklı semtindeki Tepekule ören yerinden başlar. Yapılan kazılar şehrin İ.Ö. 3000 yıllarına kadar uzandığını ve bir Aiol kenti olarak kurulduğunu ortaya koymuştur. Ancak İ.Ö. 800 dolaylarında İonialılar tarafından ele geçirilmiş ve bu dönüşüm İzmir’i ticari bir merkez haline getirmiştir.

Kent Lydia ve Pers istilalarına karşı direnmiş ancak İ.Ö. 545 yılında Persler tarafından tamamen yıkılmıştır.

Kent Lydia ve Pers istilalarına karşı direnmiş ancak İ.Ö. 545 yılında Persler tarafından tamamen yıkılmıştır.

İzmir’in yeniden kuruluşu Makedonyalı Büyük İskender’in rüyasıyla gerçekleşir. Kadifekale’nin eteklerinde yeni bir İzmir inşa edilir ve şehir tarih boyunca deniz ticaretiyle zenginleşir.

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Roma ve Bizans Döneminde İzmir

Roma ve Bizans Döneminde İzmir

Roma İmparatorluğu döneminde İzmir ticaretin merkezi haline gelmiştir. Ionia kentleri birliğine katılan şehir Roma yönetimi altında hızla büyümüştür. Roma’nın ikiye bölünmesiyle Doğu Roma topraklarında kalan İzmir Arap akınlarından etkilenmiş ancak ticari kimliğini korumayı başarmıştır. XI. yüzyılda Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya girişiyle İzmir Türklerin ve Bizanslıların arasında sıkça el değiştirmiştir. 1095 yılında Çaka Bey’in İzmir’i Türk egemenliğine almasıyla şehirde yeni bir dönem başlamıştır.

Osmanlı ve Modern İzmir

Osmanlı ve Modern İzmir

Osmanlı İmparatorluğu İzmir’i 1426 yılında Aydınoğlu Beyliği’nden alarak egemenliği altına almıştır. XVI. yüzyıldan itibaren İzmir, Doğu Akdeniz’in önemli liman kentlerinden biri haline gelmiştir. Fransız, İngiliz ve Hollandalı tüccarlar şehrin ticaret hacmini büyütmüş ve İzmir’i bir ticaret merkezi olarak dönüştürmüştür.

XIX. yüzyılda İzmir Osmanlı’nın dış ticaret merkezi haline gelmiştir.

XIX. yüzyılda İzmir Osmanlı’nın dış ticaret merkezi haline gelmiştir.

Ancak I. Dünya Savaşı ve ardından gelen Yunan işgali şehrin kaderini değiştirmiştir. 9 Eylül 1922’de Türk ordusunun İzmir’i kurtarmasıyla şehir yeniden Türk topraklarına katılmıştır. Ancak bu zaferden sadece birkaç gün sonra çıkan büyük yangın İzmir’i adeta küllerinden doğmaya zorlamıştır.

Smyrna’dan İzmir’e

Smyrna’dan İzmir’e

Bugün İzmir olarak bildiğimiz bu şehir Smyrna adının dönüşmesiyle bugünkü ismini almıştır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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