Savaşta 194 Askerin Hayatını Kurtaran Haber Güvercini 'Biricik Arkadaşım Cher Ami'nin Kahramanlık Hikayesi!
Savaşta 194 Askerin Hayatını Kurtaran Haber Güvercini 'Biricik Arkadaşım Cher Ami'nin Kahramanlık Hikayesi!
Savaşın ortasında yüzlerce askeri kurtaran kahraman bir güvercin… Gözü yaşartan bu inanılmaz hikaye cesaretin en saf halini gözler önüne seriyor. Peki küçücük bir kuş savaşın kaderini nasıl değiştirdi? Tarihin tozlu sayfalarından bir posta güvercininin unutulmaz yolculuğuna tanık olmaya hazır mısınız?
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İnsanlık tarihinin en acımasız dönemlerinden biri olan Birinci Dünya Savaşı sadece insanlar için değil, hayvanlar için de bir cesaret sınavıydı. Bu zorlu günlerin en etkileyici kahramanlarından biri ise bir posta güverciniydi: Cher Ami, yani “Biricik Arkadaşım.”
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Teknolojinin henüz bugünkü gibi gelişmediği yıllarda askerler arasında iletişimi sağlayan bu küçük hayvanlar binlerce hayatın kurtarılmasına vesile oluyordu. Ancak Cher Ami’nin hikayesi sıradan bir güvercin hikayesinden çok daha fazlası…
1918 yılında Fransa’nın Argonne ormanlarında Amerikan askerleri Alman güçleri tarafından kuşatılmış ve çaresiz bir şekilde yardıma ihtiyaç duyar hale gelmişti.
500 asker hem düşman hem de kendi müttefiklerinin ateşi arasında sıkışıp kalmış, yiyecekleri ve mühimmatları tükenmişti.
Hayatta kalma şansı neredeyse yok gibiydi. Ellerinde sadece üç posta güvercini kalmıştı. İlk iki güvercin havalandıkları anda vuruldu. Geriye bir tek Cher Ami kalmıştı.
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Son bir umut olarak, “276.4 paralelindeyiz. Kendi müttefiklerimiz üzerimize ateş açıyor. Tanrı aşkına bunu durdurun!” mesajıyla Cher Ami gökyüzüne bırakıldı. Ancak yolculuk hiç de kolay olmadı. Düşman ateşi altında uçan bu küçük kahraman ciddi yaralar aldı.
Bir gözü kör oldu, göğsünden vuruldu ve ayağı neredeyse kopma noktasına geldi. Buna rağmen 25 mil (yaklaşık 40 kilometre) mesafeyi sadece 25 dakikada uçarak tamamladı ve mesajı yerine ulaştırmayı başardı. Cher Ami sayesinde 194 asker kurtarıldı.
Bu cesur güvercin Amerikan askerlerinin sembolü haline geldi ve büyük bir sevgiyle ödüllendirildi. Yaralı bedeni tahta bir ayakla tamamlandı, kendisine özel bir bakım sağlandı ve bu şekilde 1 yıl daha hayatta kaldı.
Bir çok madalya ile ödüllendirilen Cher Ami ölümünün ardından kayıtlara erkek olarak geçirilmiş olmasına karşın dişi olduğu farkedilmiş. Halen de National Museum of American History'de özgürlüğün bedeli sergisinde yer alıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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