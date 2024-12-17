İkinci Dünya Savaşında Hitler'in Sahte Sterlin Basarak İngiltere'yi Çökertme Planı
İkinci Dünya Savaşında Hitler'in Sahte Sterlin Basarak İngiltere'yi Çökertme Planı
Naziler İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ekonomisini çökertmek için sahte para basmayı planladı. Bernhard Operasyonu olarak bilinen bu strateji, toplama kamplarındaki mahkumlara sahte sterlin ürettirerek hayata geçirildi. Amaç, İngiltere’yi ekonomik açıdan zayıflatmak ve savaşı lehlerine çevirmekti. Ancak, plan istenilen etkiyi yaratmadı ve savaş tarihine başarısız bir taktik olarak geçti. İşte detaylar...
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Nazi Almanyası İkinci Dünya Savaşı sırasında düşmanlarını yalnızca cephede değil, ekonomik alanda da çökertmeyi amaçladı. Bernhard Operasyonu bu stratejinin en dikkat çekici örneklerinden biriydi.
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Plan İngiltere’ye sahte sterlinler pompalayarak piyasayı kaosa sürüklemek ve Büyük Britanya’yı zayıflatarak işgal için uygun bir hedef haline getirmek üzerine kurulmuştu.
Operasyonun başında Nazi subayı Friedrich Walter Bernhard Krüger bulunuyordu. Sahte paralar ise toplama kamplarındaki yaklaşık 140 mahkumun emeğiyle basıldı.
Mahkumlara çalışmaları karşılığında daha iyi koşullar sağlanacağı vaat edildi. Bu durum onları operasyona katılmaya mecbur bıraktı. Aylık 400 bin sahte sterlin basılması hedeflenmişti ve 1945’e kadar yaklaşık 70 milyon banknot üretilmişti.
Ancak bu paraların yalnızca küçük bir kısmı dolaşıma girebilecek kadar iyi kalitedeydi. Operasyonun gizemi 1944 yılında bir Alman istihbarat subayı olan Alfred Naujocks’un yakalanıp planı açıklamasıyla çözüldü.
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İngiltere durumu kontrol altına almak için hızlıca yüksek değerli banknotları piyasadan çekti ve yeni tasarımlar geliştirdi. Sonuç olarak Nazilerin ekonomik savaş stratejisi başarısız oldu.
Bernhard Operasyonu Nazi rejiminin sadece savaş meydanlarında değil, ekonomi üzerinden de düşmanlarını zayıflatmaya çalıştığı bir dönemi gözler önüne seriyor.
Bu sıra dışı hikaye 2007 yapımı The Counterfeiters (Kalpazanlar) filmine de ilham kaynağı oldu. Tarih meraklıları keyifle izleyebilir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Sene 1945 bence muhteşem bir plan mantıklı o senelerde bunu düşünmek kafa ister o devirle bu devir arasında çok fark var başarısız olmasıda gayet normal günü... Devamını Gör