İcralık Arabaların Başına Gelenleri Öğrenince Amerika'da Yaşamadığınız İçin Şükredebilirsiniz!
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İcralık Arabaların Başına Gelenleri Öğrenince Amerika'da Yaşamadığınız İçin Şükredebilirsiniz!
Amerika'da yaşamak birçok yönden güzel ama bazı yasaları gerçekten korkutucu. Bu ülkede borçlarını ödeyemeyen araç sahiplerine yapılanları öğrendiğinizde 'İyi ki ülkemizde yok!' diyeceksiniz. Kredi borcu yüzünden arabaları elinden alınanların başına gelenler adeta bir film sahnesi gibi. İcra firmaları borçluların arabalarını sadece izlemekle kalmıyor, bazen onları gizlice 'kaçırabiliyor' bile! Peki bu nasıl oluyor? İşte araç sahiplerini korkutan o garip yasa ve uygulanma şekli...
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Yurt dışında yaşamanın imkanları iyi güzel ama bazı ülkelerin garip ve katı kuralları ve yasaları Türkiye'de yaşayanlara kabul etmesi zor gelebilir. Bu ülkelerden biri de Amerika. Burada kredi borçlarını ödeyemeyen araç sahiplerinin hayatı bir anda kabusa dönüşebiliyor.
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İcra firmaları borçluların arabalarını geri almak için hiç de masum olmayan yöntemler kullanıyor. Çoğu zaman araçlar hiç kimseye haber vermeden gizlice alınabiliyor. Hem de borçluların önüne hiçbir uyarı koymadan! Bu garip uygulama borçluların hayatını gerçekten zorlaştırıyor. Bir gün yolda giderken bir bakıyorsunuz ki aracınız kaybolmuş ve icra ekipleri her şeyi devralmış!
Ama bu sadece bir başlangıç. Çünkü icra firmalarının kullandığı araç takip sistemleri adeta bir ajan gibi arabaların her hareketini izliyor. Evet yanlış duymadınız araçların her hareketi kaydediliyor! Araba nereye giderse gitsin, hangi sokakta park edilirse edilsin takip sistemi devrede. Bu sistem sayesinde icra firmaları borçlunun arabasını nereye bırakacağını neredeyse kesin olarak biliyor ve ona göre harekete geçiyor.
Şimdi bu durumun en korkutucu kısmına gelelim. Bu araç takip sistemleri sadece borçlunun araba alıp vermesini izlemekle kalmıyor; aynı zamanda kişisel gizlilik haklarını da ciddi şekilde ihlal ediyor. Çünkü icra firmaları borçlunun araçlarını sadece borç ödememeye başladığı zamanlarda değil her zaman takip edebiliyor.
Yani bir anlamda borçlunun her anını izliyorlar. Nerede yemek yediği, kimlerle görüştüğü, hatta en sevdiği kafede ne kadar zaman geçirdiği bile kayıt altına alınıyor! Bu durumda borçlu kişi ister istemez kendini sürekli izleniyormuş gibi hissediyor. Hatta bazıları bu durumu psikolojik bir taciz olarak bile tanımlıyor.
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Ama durum burada bitmiyor. Borçlular arabalarının güvenliği konusunda da endişelenmeye başlıyorlar. Zira icra firmaları sadece aracı almakla kalmıyor; bazen aracın çalınmasına veya hasar görmesine de yol açabiliyorlar. Yani borçlunun arabasına ne olacağı belli olmuyor. Her an elinden alınabilir ya da kazara bir şekilde zarar görebilir.
Amerika'daki icra firmaları bu iş için gerçekten ciddi mesai harcıyor. Borçluların arabalarını alabilmek için "iz sürme" yöntemlerini hiç de hafife almıyorlar. Akla gelen her yeri kontrol ediyorlar. Önce ev, sonra işyeri... Ama eğer araba garajda saklanıyorsa oraya girmeye çalışmak suç sayılabiliyor. Fakat sokakta park edilmiş bir araç takip cihazı sayesinde saniyeler içinde bulunabiliyor.
Peki borçlular buna nasıl tepki veriyor? Şikayetler bir hayli fazla! Çünkü ilk başta sadece ödeme hatırlatmaları gelse de ikinci ve üçüncü gecikmelerden sonra icra firmaları devreye giriyor. Araç sahibine artık arabasını alacakları konusunda bildirimler yapılıyor. Ve sonunda araç satışa sunuluyor. Hangi şekilde? Bazen açık artırmada, bazen ise özel bir satışla. Yani borç ödenmezse araba gidiyor.
İcra firmaları borçlulara ara ara fırsat da sunuyor. Yani borcunuzu ödeyebilmeniz için ek süre tanıyabiliyorlar. Ancak bu da her zaman işinize yaramayabilir çünkü süreç hızla ilerliyor. Örneğin eğer arabayı daha fazla saklayamazsanız hızlandırma bildirimi alıyorsunuz. Sonrasında da araç yasal olarak icra firması tarafından alınarak satılmak üzere gönderiliyor.
Fakat biraz da rahatlatıcı bir haber verelim. Eğer borçlular araçlarının üzerinde bir takip cihazı olduğunu fark ederlerse bunu iptal ettirebilirler. Bu konuda uzman bir yardım almak da mümkün. Ancak birçok kişi bu tür sistemlerin farkında bile olmuyor. İşte tam da bu yüzden çoğu borçlu arabalarının kaybolmasına şahit oluyor.
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Bu sistemin Türkiye'de olduğunu bir düşünün! Bir gün herhangi bir yerde çay içmeye gitmişken bir anda arabayı kaybediyorsunuz. Resmen kabus! Hem psikolojik olarak hem de maddi olarak büyük bir yük yaratırdı.
İşte Amerika'da icralık bir arabanın başına gelenler:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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bu türbir araba kaldırıp haciz etmenin ülkemizde olmadığını ı sanıyorsunuz? maliye borçlu olan esnafın iş aracı olan arabasını bile sokak sokak gezip bir gec... Devamını Gör
Bence başarılı ve doğru. Borcunu ödemiyorsan alırlar. ödeme zorluğu çekiyorsan sen sat....
Amerikada bireysel iflas yasası var