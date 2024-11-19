İcralık Arabaların Başına Gelenleri Öğrenince Amerika'da Yaşamadığınız İçin Şükredebilirsiniz!

Amerika'da yaşamak birçok yönden güzel ama bazı yasaları gerçekten korkutucu. Bu ülkede borçlarını ödeyemeyen araç sahiplerine yapılanları öğrendiğinizde 'İyi ki ülkemizde yok!' diyeceksiniz. Kredi borcu yüzünden arabaları elinden alınanların başına gelenler adeta bir film sahnesi gibi. İcra firmaları borçluların arabalarını sadece izlemekle kalmıyor, bazen onları gizlice 'kaçırabiliyor' bile! Peki bu nasıl oluyor? İşte araç sahiplerini korkutan o garip yasa ve uygulanma şekli...

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