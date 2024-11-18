Hastaneler Neden Bu Kadar Pahalı? Amerika'da Yaşamayı Düşünüyorsanız Faturalara Hazır Olun!

Amerika’daki sağlık sistemi dünya çapında en pahalı olanlardan biri olarak biliniyor. Hem muayene hem de tedavi ücretlerinin yüksekliği birçok Amerikalı'nın sağlık hizmetlerinden faydalanmasını zorlaştırıyor. Bu durum sadece tedavi değil, ilaç fiyatları ve sigorta sistemindeki karmaşık yapıyı da içine alıyor. Çoğu Amerikalı sağlık masraflarını karşılayabilmek için sigorta şirketlerine bağımlı olurken, sigortasız kalanlar ise tedaviye ulaşabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Peki bu sağlık masrafları neden bu kadar yüksek ve hangi faktörler bu durumu körüklüyor? Gelin birlikte bakalım.