Amerika'da Evlerin Ahşaptan Yapılmasının Estetik Dışında Aslında Çok Pratik Avantajları Var
Amerika'da Evlerin Ahşaptan Yapılmasının Estetik Dışında Aslında Çok Pratik Avantajları Var
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ahşap ve prefabrik evlerin neden bu kadar tercih edildiği merak konusu. Özellikle de sık sık kasırgaların olduğu ülkede bu evlerin neden bu kadar popüler? Dizi ve filmlerde gördüğümüz Amerika’nın yemyeşil bahçeleri, şirin ahşap evleri ve göz alıcı prefabrik yapıları hem estetik hem de işlevsellik açısından aslında birçok kolaylık sağlıyor.
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Amerika'da ahşap ve prefabrik evlerin tercih edilmesi 17. yüzyıla dayanıyor. Amerika'nın ilk yerleşimcileri Avrupa'dan göç ettiklerinde acil bir barınma ihtiyacı içindeydiler. Hızla inşa edilebilen ahşap yapılar o dönem için ideal bir çözüm sundu.
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Çimento veya tuğla gibi malzemelere erişimleri kısıtlıydı bu nedenle ahşap hem hızlı hem de ekonomik bir alternatif haline geldi. Bu durum zamanla Amerikan kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi.
Bunun yanı sıra Amerika'nın geniş coğrafyası bol miktarda orman alanı ile kaplı. Bu durum ahşap ev inşası için gerekli olan hammaddelerin kolayca temin edilmesini sağlıyor.
Avrupalı göçmenlerin aksine Amerikalılar hammaddelerin sınırlı olmasını pek dert etmiyor; bu da ahşap yapıları tercih etmelerinin temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Ayrıca Amerikalıların yaşam tarzı sürekli değişim ve hareketlilik üzerine kurulmuş durumda. Ortalama bir Amerikalı hayatı boyunca 11.7 kez ev değiştirdiği için hızlı ve pratik inşa yöntemleri son derece önemli.
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Ahşap kolay işlenebilir ve taşınabilir olması sayesinde bu ihtiyaca yanıt veriyor. Prefabrik evlerin popülaritesi de buradan kaynaklanıyor.
Ahşap evlerin bazı dezavantajları yok mu elbette var. Ses yalıtımı, küf oluşumu ve yangın riski gibi sorunlar, ahşap ev sahiplerini düşündüren unsurlar. Ancak maliyetinin düşük olması ve bakımının ucuzluğu bu riskleri göze almalarını sağlıyor. İnşaat sürecinin kısalığı da işçilik maliyetlerini azaltıyor.
Kasırgalar Amerika’nın güney ve doğu kıyılarında sıkça yaşanan doğal afetler arasında. Ancak düşük şiddetli deprem ve kasırgalar sırasında ahşap evlerin esnek yapısı onları beton yapılara göre daha güvenli kılıyor.
Şiddetli kasırgalar durumunda, ahşap evlerin altına inşa edilen beton sığınaklar ev sahiplerine güvenli bir alan sunuyor. Tehlike geçtiğinde ise evin tamiri veya yeniden inşası beton yapılara göre çok daha hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Kısacası ihtiyaçtan doğan bu tercih kültürel bir kimliğe dönüşmüş durumda diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz?
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