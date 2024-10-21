Amerika'da Evlerin Ahşaptan Yapılmasının Estetik Dışında Aslında Çok Pratik Avantajları Var

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ahşap ve prefabrik evlerin neden bu kadar tercih edildiği merak konusu. Özellikle de sık sık kasırgaların olduğu ülkede bu evlerin neden bu kadar popüler? Dizi ve filmlerde gördüğümüz Amerika’nın yemyeşil bahçeleri, şirin ahşap evleri ve göz alıcı prefabrik yapıları hem estetik hem de işlevsellik açısından aslında birçok kolaylık sağlıyor.

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