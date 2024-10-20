Amsterdam Havaalanı'ndaki Bu Dev Saatin İçinde Gerçekten Bir İnsan Var mı?
Amsterdam Havaalanı'ndaki Bu Dev Saatin İçinde Gerçekten Bir İnsan Var mı?
Amsterdam Schiphol Havaalanı'ndaki dev saat ilk kez gören yolcuların aklını karıştırıyor. Peki her dakikayı titizlikle çizen bir adamın gerçekten içeride sıkışıp kaldığını mı sanıyorsunuz? Bu ilginç sanat eseri göründüğünden çok daha fazlasını barındırıyor. Peki o saat gerçekten nasıl çalışıyor?
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Havaalanının kalbinde yer alan bu büyük saat yolcuların her anını büyülü bir deneyime dönüştürüyor. Görünüşte bir çalışan dakikalarca akrep ve yelkovanı silip yeniden çiziyor gibi görünüyor.
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Ancak gerçekte bu sadece bir illüzyon! Tasarımcı Maarten Baas’ın yarattığı bu eser 12 saatlik bir video döngüsü ile yaratıldı.
Gerçekte saat içinde bir çalışan yok; bunun yerine bir adamın 12 saat boyunca zaman çizimini kaydettiği bir video sürekli olarak döngüye sokulmuş. Yani her dakika yalnızca önceden kaydedilmiş bir görüntüden ibaret!
Baas'ın bu yaratıcı tasarımı zamanın geçişini sanatsal bir dille yorumlayarak, yolculara farklı bir deneyim sunuyor. Amsterdam Schiphol Havaalanı bu ilginç saatle yalnızca bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda sanatsal bir sergi alanı haline gelmiş durumda.
Şimdi bu büyüleyici sanat eserini görmek için sizi o video ile baş başa bırakalım:
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