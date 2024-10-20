Amsterdam Havaalanı'ndaki Bu Dev Saatin İçinde Gerçekten Bir İnsan Var mı?

Amsterdam Schiphol Havaalanı'ndaki dev saat ilk kez gören yolcuların aklını karıştırıyor. Peki her dakikayı titizlikle çizen bir adamın gerçekten içeride sıkışıp kaldığını mı sanıyorsunuz? Bu ilginç sanat eseri göründüğünden çok daha fazlasını barındırıyor. Peki o saat gerçekten nasıl çalışıyor?