Amerika'da Evlerde Çamaşır Makinesi Olmamasının Şaşırtıcı Gelebilecek Nedenleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayanların evlerinde çamaşır makinesi bulundurmaması sizce de ilginç değil mi? Birçok apartman dairesinde ya da müstakil evde oturan Amerikalılar çamaşırlarını genellikle ortak çamaşırhanelerde yıkamayı tercih ediyor. Peki bunun nedeni ne?

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