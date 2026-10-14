İsrail Destekçisi Komedyen Jerry Seinfeld Filistin Destekçileriyle Alay Etti
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Seinfeld, protestocu salondan çıkarılırken sahnede dans etti.
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Bilet parasını İsrail'e göndereceğini söyledi, ardından sözünü geri aldı.
O anlara buradan ulaşabilirsiniz:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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