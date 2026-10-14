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İsrail Destekçisi Komedyen Jerry Seinfeld Filistin Destekçileriyle Alay Etti

İsrail Destekçisi Komedyen Jerry Seinfeld Filistin Destekçileriyle Alay Etti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 13:10
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ABD'li komedyen Jerry Seinfeld, Chicago'daki gösterisini Gazze'deki ölümleri protesto ederek bölen izleyicilere alaycı sözlerle karşılık verdi. Seinfeld'in sahnede dans ettiği ve bir protestocunun bilet parasını İsrail'e göndereceğini söylediği anlar sosyal medyada tepki çekti.

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Seinfeld, protestocu salondan çıkarılırken sahnede dans etti.

Seinfeld, protestocu salondan çıkarılırken sahnede dans etti.

Olay, Seinfeld'in 9 Ekim Cuma akşamı Chicago'daki gösterisinde yaşandı. Seinfeld cep telefonu hizmetinden yakındığı bir esprisini 'Artık yeter' diye bitirirken salondaki bir kadın 'Ben de soykırımdan bıktım' diye bağırdı. Kadın, Gazze'de aralarında 22 bin çocuğun da bulunduğu 74 bin Filistinlinin öldüğünü söyleyerek ABD'li vergi mükelleflerinin parası İsrail'e giderken Seinfeld'in nasıl şaka yapabildiğini sordu.

Bazı izleyiciler protestocuyu yuhaladı, kadın güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. Seinfeld o sırada sahnede alaycı bir şekilde dans etti ve suçlamaları tekrarlayarak 'Ben ırkçıyım, bu bir soykırım, hoşuma gidiyor' dedi.

Bilet parasını İsrail'e göndereceğini söyledi, ardından sözünü geri aldı.

Bilet parasını İsrail'e göndereceğini söyledi, ardından sözünü geri aldı.

Gösterinin ilerleyen bölümünde bir erkek izleyici de ayağa kalkarak Seinfeld'i ırkçılıkla suçladı ve Filistin'in özgür olacağını söyledi. Seinfeld, protestocunun bilet ücretini öğrenip parayı İsrail'e göndereceğini söyledi, hemen ardından da parayı kendisinde tutacağını ekledi.

Görüntüler Filistin destekçisi grupların sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve Seinfeld'in tepkisi eleştirildi. Seinfeld'in gösterileri ve bir üniversitedeki mezuniyet konuşması daha önce de Filistin destekçilerinin protestolarına sahne olmuştu, komedyen Aralık 2023'te İsrail'i ziyaret edip rehine yakınlarıyla görüşmüştü.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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