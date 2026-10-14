İsrail Destekçisi Komedyen Jerry Seinfeld Filistin Destekçileriyle Alay Etti

Olay, Seinfeld'in 9 Ekim Cuma akşamı Chicago'daki gösterisinde yaşandı. Seinfeld cep telefonu hizmetinden yakındığı bir esprisini 'Artık yeter' diye bitirirken salondaki bir kadın 'Ben de soykırımdan bıktım' diye bağırdı. Kadın, Gazze'de aralarında 22 bin çocuğun da bulunduğu 74 bin Filistinlinin öldüğünü söyleyerek ABD'li vergi mükelleflerinin parası İsrail'e giderken Seinfeld'in nasıl şaka yapabildiğini sordu.

Bazı izleyiciler protestocuyu yuhaladı, kadın güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. Seinfeld o sırada sahnede alaycı bir şekilde dans etti ve suçlamaları tekrarlayarak 'Ben ırkçıyım, bu bir soykırım, hoşuma gidiyor' dedi.