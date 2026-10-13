Robert Pattinson’dan Clayface’e: 19-25 Ekim Haftasının Vizyona Girecek Filmleri!

Gupi ve Gülmeyen Kral

Vizyon tarihi: 23 Ekim 2026

Tür: Animasyon

Yönetmen: Arkın Aktaç

Oyuncular: Gupse Özay, Rüzgar Özacun, Dora Kaplan

Gupi ve Gülmeyen Kral, çocukların sevilen karakteri Gupi’nin yeni macerasını sinemaya taşıyor. Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı yerli animasyon filminde Gupi, karşısına çıkan yeni sorunları arkadaşlarıyla birlikte çözmeye çalışıyor.

Primetime

Vizyon tarihi: 23 Ekim 2026

Tür: Biyografik, dedektif

Yönetmen: Lance Oppenheim

Oyuncular: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo

Primetime, cinsel suçluları kameralar karşısında ortaya çıkaran televizyon programıyla tanınan gazeteci Chris Hansen’ın hikâyesinden esinleniyor. Robert Pattinson’ın başrolünde olduğu film, tartışmalı programın hazırlanma sürecini ve kullanılan yöntemlerin arkasındaki gazetecilik anlayışını ele alıyor.

Clayface

Vizyon tarihi: 23 Ekim 2026

Tür: Dram, gerilim, korku

Yönetmen: James Watkins

Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Max Minghella

Hollywood’da yükselmeye başlayan genç oyuncu Matt Hagen’ın hayatı, uğradığı saldırının ardından yüzünün ağır biçimde zarar görmesiyle değişiyor. Eski görünümüne kavuşabilmek için deneysel bir tedaviyi kabul eden Hagen, zamanla bedenini ve gerçeklik algısını değiştiren korkunç sonuçlarla karşılaşıyor. Yaşadığı dönüşüm ve intikam arzusu, onu Gotham’ın en tehlikeli karakterlerinden Clayface’e dönüştürüyor.

Milyonluk Hurdacı

Vizyon tarihi: 23 Ekim 2026

Tür: Komedi

Yönetmen: Ercüment Çavluer

Oyuncular: Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Melis Gürhan

Geçmişte yaptığı hatalar nedeniyle ailesinin dağılmasına yol açan yaşlı bir hurdacı, çocuklarıyla ilişkisini düzeltmek için beklenmedik bir fırsat yakalıyor. Yakın arkadaşından kalan değerli bir emaneti satmak üzere çocuklarıyla yola çıkan adam, kendisini düğünlerden cenazelere uzanan absürt bir kovalamacanın ortasında buluyor.

Devrinin Adamı

Vizyon tarihi: 23 Ekim 2026

Tür: Dram, tarihî

Yönetmen: Emmanuel Marre

Oyuncular: Swann Arlaud, Sandrine Blancke, Harpo Guit

Eylül 1940’ta Vichy’ye gelen Henri Marre, yeni kurulan rejimde kendisine yer edinmeye çalışıyor. Yanında Fransa’yı çöküşten kurtaracağına inandığı siyasi el yazmasını taşıyan Marre, ülkenin geleceği kadar kendi hayatını da yeniden kurmanın yollarını arıyor.

Sicrun

Vizyon tarihi: 23 Ekim 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Erkan Demir

Oyuncular: İrem Sude Uludağ, Sibel Çalımlı, Elif Pöge

Birlikte tatile çıkan dört genç kadının yolculuğu, araçlarının ıssız bir köyde arızalanmasıyla yarıda kalıyor. Geceyi köyde geçirmeye karar veren arkadaşlar, açıklayamadıkları olayların ardından bölgenin Sicrun adlı bir cin kabilesinin hâkimiyeti altında olduğunu öğreniyor. Kaçmaya çalıştıklarında ise köyden çıkmanın sandıkları kadar kolay olmadığını fark ediyorlar.