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Robert Pattinson’dan Clayface’e: 19-25 Ekim Haftasının Vizyona Girecek Filmleri!

Robert Pattinson’dan Clayface’e: 19-25 Ekim Haftasının Vizyona Girecek Filmleri!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 15:57 Son Güncelleme: 13.10.2026 - 16:04
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Sinema salonlarında 19-25 Ekim haftasında animasyondan korkuya, biyografiden tarihî drama uzanan altı yeni film izleyiciyle buluşacak. Robert Pattinson’ın başrolünde yer aldığı Primetime ile Batman evreninin karanlık karakterlerinden birine odaklanan Clayface, haftanın dikkat çeken yabancı yapımları arasında bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sinemalarda Bu Hafta Hangi Filmler Var? 19-25 Ekim 2026

Sinemalarda Bu Hafta Hangi Filmler Var? 19-25 Ekim 2026

Gupi ve Gülmeyen Kral

  • Vizyon tarihi: 23 Ekim 2026

  • Tür: Animasyon

  • Yönetmen: Arkın Aktaç

  • Oyuncular: Gupse Özay, Rüzgar Özacun, Dora Kaplan

Gupi ve Gülmeyen Kral, çocukların sevilen karakteri Gupi’nin yeni macerasını sinemaya taşıyor. Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı yerli animasyon filminde Gupi, karşısına çıkan yeni sorunları arkadaşlarıyla birlikte çözmeye çalışıyor.

Primetime

  • Vizyon tarihi: 23 Ekim 2026

  • Tür: Biyografik, dedektif

  • Yönetmen: Lance Oppenheim

  • Oyuncular: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo

Primetime, cinsel suçluları kameralar karşısında ortaya çıkaran televizyon programıyla tanınan gazeteci Chris Hansen’ın hikâyesinden esinleniyor. Robert Pattinson’ın başrolünde olduğu film, tartışmalı programın hazırlanma sürecini ve kullanılan yöntemlerin arkasındaki gazetecilik anlayışını ele alıyor.

Clayface

  • Vizyon tarihi: 23 Ekim 2026

  • Tür: Dram, gerilim, korku

  • Yönetmen: James Watkins

  • Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Max Minghella

Hollywood’da yükselmeye başlayan genç oyuncu Matt Hagen’ın hayatı, uğradığı saldırının ardından yüzünün ağır biçimde zarar görmesiyle değişiyor. Eski görünümüne kavuşabilmek için deneysel bir tedaviyi kabul eden Hagen, zamanla bedenini ve gerçeklik algısını değiştiren korkunç sonuçlarla karşılaşıyor. Yaşadığı dönüşüm ve intikam arzusu, onu Gotham’ın en tehlikeli karakterlerinden Clayface’e dönüştürüyor.

Milyonluk Hurdacı

  • Vizyon tarihi: 23 Ekim 2026

  • Tür: Komedi

  • Yönetmen: Ercüment Çavluer

  • Oyuncular: Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Melis Gürhan

Geçmişte yaptığı hatalar nedeniyle ailesinin dağılmasına yol açan yaşlı bir hurdacı, çocuklarıyla ilişkisini düzeltmek için beklenmedik bir fırsat yakalıyor. Yakın arkadaşından kalan değerli bir emaneti satmak üzere çocuklarıyla yola çıkan adam, kendisini düğünlerden cenazelere uzanan absürt bir kovalamacanın ortasında buluyor.

Devrinin Adamı

  • Vizyon tarihi: 23 Ekim 2026

  • Tür: Dram, tarihî

  • Yönetmen: Emmanuel Marre

  • Oyuncular: Swann Arlaud, Sandrine Blancke, Harpo Guit

Eylül 1940’ta Vichy’ye gelen Henri Marre, yeni kurulan rejimde kendisine yer edinmeye çalışıyor. Yanında Fransa’yı çöküşten kurtaracağına inandığı siyasi el yazmasını taşıyan Marre, ülkenin geleceği kadar kendi hayatını da yeniden kurmanın yollarını arıyor.

Sicrun

  • Vizyon tarihi: 23 Ekim 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Erkan Demir

  • Oyuncular: İrem Sude Uludağ, Sibel Çalımlı, Elif Pöge

Birlikte tatile çıkan dört genç kadının yolculuğu, araçlarının ıssız bir köyde arızalanmasıyla yarıda kalıyor. Geceyi köyde geçirmeye karar veren arkadaşlar, açıklayamadıkları olayların ardından bölgenin Sicrun adlı bir cin kabilesinin hâkimiyeti altında olduğunu öğreniyor. Kaçmaya çalıştıklarında ise köyden çıkmanın sandıkları kadar kolay olmadığını fark ediyorlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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