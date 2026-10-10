12-18 Ekim haftasında vizyona girecek filmler

Hasip ile Nasip
Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026
Tür: Komedi
Yönetmen: Özgür Bakar
Oyuncular: Alper Kul, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın
Kasabanın belediye başkanlığı yıllardır eski dostlar Hasip ile Nasip arasında el değiştirir. Alıştıkları düzen, çocukluk aşkları Perihan’ın kasabaya dönerek belediye başkanlığına aday olmasıyla bozulur. Başkanlık koltuğunu ve Perihan’ın kalbini kazanmak isteyen ikili, seçim vaatleri ve birbirlerine kurdukları tuzaklarla tüm kasabayı karıştırır.
Balina Düşüşü
Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026
Tür: Gerilim
Yönetmen: Brian Duffield
Oyuncular: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue
Jay Gardiner, hayatını kaybeden babasının kalıntılarını aramak için Pasifik Okyanusu’nda dalış yapar. Dev bir kalamarın saldırısına uğrayan Jay, kalamarla birlikte bir ispermeçet balinası tarafından yutulur. Balinanın içinde hayatta kalan genç adamın, oksijeni tükenmeden dışarı çıkmak için yalnızca bir saati vardır.
Street Fighter
Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026
Tür: Aksiyon, Dövüş
Yönetmen: Kitao Sakurai
Oyuncular: Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang
Aynı adlı video oyunu serisinden uyarlanan yapım, dünyanın farklı noktalarından gelen dövüşçülerin katıldığı büyük bir turnuvaya odaklanıyor. Ken ve Ryu, güçlü rakiplerle mücadele ederken Chun-Li ve serinin diğer tanınmış karakterleriyle aynı arenada buluşuyor.
Dondurmam Gaymak: Gapital
Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026
Tür: Komedi
Yönetmen: Eyüp Boz
Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik
Amerika’da başarılı bir finans kariyeri kuran Kamil, oğlunun isteği ve Ali Usta’nın ölüm haberinin ardından çocukluğunun geçtiği Ula’ya döner. Ali Usta’dan kalan Nasip Dondurmaları’nın borç içinde olduğunu gören Kamil, arkadaşlarıyla birlikte işletmeyi kurtarmaya çalışır. Mücadele kısa sürede yerel esnaf ile büyük markalar arasında geçen eğlenceli bir hesaplaşmaya dönüşür.
Aşk ve Yaşam
Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026
Tür: Dram, Romantik, Tarihi
Yönetmen: Georgia Oakley
Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitriona Balfe
Jane Austen’ın Akıl ve Tutku adlı romanından uyarlanan film, Elinor ve Marianne Dashwood kardeşlerin yaşamını anlatıyor. Sussex’teki malikânelerinden ayrılarak uzak bir akrabalarının yanına taşınmak zorunda kalan kardeşler, değişen hayatlarıyla birlikte aşk ve para sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.
Emiray: Macera Yolcusu
Kütüphanede oyun oynayan çocuklar, gizemli bir kargonun içinden çıkan Kündekâri bulmacasını tamamlayınca açılan zaman tüneline çekilir. Farklı dönemlere ve yerlere savrulan arkadaşlar; devlerin yaşadığı ormandan ozanların bulunduğu çöle uzanan yolculukta yeniden buluşmaya çalışır. Mevlânâ’nın çocukluk yıllarına kadar uzanan macerada kendi zamanlarına dönmenin yolunu bulmaları gerekir.
Kefaret
Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026
Tür: Dram, Savaş Filmi
Yönetmen: Reed Van Dyk
Oyuncular: Kenneth Branagh, Hiam Abbass, Boyd Holbrook
Irak Savaşı’nın ilk günlerinde evlerinden ayrılmak zorunda kalan Haçaturian ailesi, akrabalarının yanına sığınır. Evlerine dönmeye karar verdiklerinde ABD Deniz Piyadeleri ile isyancılar arasındaki çatışmanın ortasında kalırlar. Yıllar sonra olayın sorumluluğunu taşıyan bir asker, gazetecinin yardımıyla ailenin hayatta kalan üyelerine ulaşarak geçmişiyle yüzleşmeye çalışır.
Kanlı Gece
Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026
Tür: Gerilim, Korku
Yönetmen: Raymond Creamer
Oyuncular: Colleen Foy, Samantha Robinson, Zoe Renee
Evde gerçekleştirilen doğum sırasında beklenmedik olaylar yaşanır. Şiddetli kar fırtınası nedeniyle dış dünyayla bağlantıları kesilen anne ve baba, doğuma yardım eden ebeyle birlikte evde mahsur kalır. Başlangıçta güvenli görünen ortam, doğum ilerledikçe giderek tehlikeli bir hâl alır.
Cin Hikayeleri: Zulman
Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026
Tür: Korku
Yönetmen: Kemal Danacı
Oyuncular: Erol Sertel, Ayşegül Kaygusuz, Arif Durak
Zonguldak’taki bir madende çalışan Süleyman, zincirlenmiş hâlde bulduğu küçük bir çocuğu kurtarır. Çocuğun ortadan kaybolmasının ardından Süleyman’ın çevresinde açıklayamadığı olaylar yaşanmaya başlar. Kurtardığı varlığın Zulman adlı esir bir cin olduğunu öğrenen Süleyman, ailesine musallat olan cin kabilesinden kurtulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.
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