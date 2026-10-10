12-18 Ekim haftasında vizyona girecek filmler

Hasip ile Nasip

Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026

Tür: Komedi

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Alper Kul, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın

Kasabanın belediye başkanlığı yıllardır eski dostlar Hasip ile Nasip arasında el değiştirir. Alıştıkları düzen, çocukluk aşkları Perihan’ın kasabaya dönerek belediye başkanlığına aday olmasıyla bozulur. Başkanlık koltuğunu ve Perihan’ın kalbini kazanmak isteyen ikili, seçim vaatleri ve birbirlerine kurdukları tuzaklarla tüm kasabayı karıştırır.

Balina Düşüşü

Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026

Tür: Gerilim

Yönetmen: Brian Duffield

Oyuncular: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue

Jay Gardiner, hayatını kaybeden babasının kalıntılarını aramak için Pasifik Okyanusu’nda dalış yapar. Dev bir kalamarın saldırısına uğrayan Jay, kalamarla birlikte bir ispermeçet balinası tarafından yutulur. Balinanın içinde hayatta kalan genç adamın, oksijeni tükenmeden dışarı çıkmak için yalnızca bir saati vardır.

Street Fighter

Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026

Tür: Aksiyon, Dövüş

Yönetmen: Kitao Sakurai

Oyuncular: Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang

Aynı adlı video oyunu serisinden uyarlanan yapım, dünyanın farklı noktalarından gelen dövüşçülerin katıldığı büyük bir turnuvaya odaklanıyor. Ken ve Ryu, güçlü rakiplerle mücadele ederken Chun-Li ve serinin diğer tanınmış karakterleriyle aynı arenada buluşuyor.

Dondurmam Gaymak: Gapital

Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026

Tür: Komedi

Yönetmen: Eyüp Boz

Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik

Amerika’da başarılı bir finans kariyeri kuran Kamil, oğlunun isteği ve Ali Usta’nın ölüm haberinin ardından çocukluğunun geçtiği Ula’ya döner. Ali Usta’dan kalan Nasip Dondurmaları’nın borç içinde olduğunu gören Kamil, arkadaşlarıyla birlikte işletmeyi kurtarmaya çalışır. Mücadele kısa sürede yerel esnaf ile büyük markalar arasında geçen eğlenceli bir hesaplaşmaya dönüşür.

Aşk ve Yaşam

Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026

Tür: Dram, Romantik, Tarihi

Yönetmen: Georgia Oakley

Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitriona Balfe

Jane Austen’ın Akıl ve Tutku adlı romanından uyarlanan film, Elinor ve Marianne Dashwood kardeşlerin yaşamını anlatıyor. Sussex’teki malikânelerinden ayrılarak uzak bir akrabalarının yanına taşınmak zorunda kalan kardeşler, değişen hayatlarıyla birlikte aşk ve para sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Emiray: Macera Yolcusu

Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026

Tür: Animasyon

Yönetmen: Kenan Aktaşın

Kütüphanede oyun oynayan çocuklar, gizemli bir kargonun içinden çıkan Kündekâri bulmacasını tamamlayınca açılan zaman tüneline çekilir. Farklı dönemlere ve yerlere savrulan arkadaşlar; devlerin yaşadığı ormandan ozanların bulunduğu çöle uzanan yolculukta yeniden buluşmaya çalışır. Mevlânâ’nın çocukluk yıllarına kadar uzanan macerada kendi zamanlarına dönmenin yolunu bulmaları gerekir.

Kefaret

Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026

Tür: Dram, Savaş Filmi

Yönetmen: Reed Van Dyk

Oyuncular: Kenneth Branagh, Hiam Abbass, Boyd Holbrook

Irak Savaşı’nın ilk günlerinde evlerinden ayrılmak zorunda kalan Haçaturian ailesi, akrabalarının yanına sığınır. Evlerine dönmeye karar verdiklerinde ABD Deniz Piyadeleri ile isyancılar arasındaki çatışmanın ortasında kalırlar. Yıllar sonra olayın sorumluluğunu taşıyan bir asker, gazetecinin yardımıyla ailenin hayatta kalan üyelerine ulaşarak geçmişiyle yüzleşmeye çalışır.

Kanlı Gece

Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Raymond Creamer

Oyuncular: Colleen Foy, Samantha Robinson, Zoe Renee

Evde gerçekleştirilen doğum sırasında beklenmedik olaylar yaşanır. Şiddetli kar fırtınası nedeniyle dış dünyayla bağlantıları kesilen anne ve baba, doğuma yardım eden ebeyle birlikte evde mahsur kalır. Başlangıçta güvenli görünen ortam, doğum ilerledikçe giderek tehlikeli bir hâl alır.

Cin Hikayeleri: Zulman

Vizyon tarihi: 16 Ekim 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Kemal Danacı

Oyuncular: Erol Sertel, Ayşegül Kaygusuz, Arif Durak

Zonguldak’taki bir madende çalışan Süleyman, zincirlenmiş hâlde bulduğu küçük bir çocuğu kurtarır. Çocuğun ortadan kaybolmasının ardından Süleyman’ın çevresinde açıklayamadığı olaylar yaşanmaya başlar. Kurtardığı varlığın Zulman adlı esir bir cin olduğunu öğrenen Süleyman, ailesine musallat olan cin kabilesinden kurtulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.