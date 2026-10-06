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6-11 Ekim: Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

6-11 Ekim: Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 15:49
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Ankara, İzmir ve Bursa’da 6-11 Ekim haftasında tiyatrodan stand-up’a, müzikalden dans gösterilerine uzanan geniş bir program izleyicileri bekliyor. Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın Sabotaj’ından Anadolu Ateşi’ne, Mahşer-i Cümbüş’ten Fırat Tanış’ın Gelin Tanış Olalım oyununa kadar haftanın dikkat çeken etkinliklerini bir araya getirdik.

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6-11 Ekim’de Ankara’da sahnelenecek tiyatro oyunları ve gösteriler

6-11 Ekim’de Ankara’da sahnelenecek tiyatro oyunları ve gösteriler

Okan Çabalar Stand Up

Televizyon programları, diziler ve filmlerde yarattığı karakterlerle tanınan Okan Çabalar, tek kişilik stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Çabalar, gündelik hayata ve insan ilişkilerine dair gözlemlerini kendi mizah anlayışıyla anlatıyor.

  • Tür: Stand-up

  • Yaş Sınırı: 16+

  • Oyuncular: Okan Çabalar

  • Tarih: 8 Ekim Perşembe

  • Saat: 20:30

  • Mekân: Ankara Çankaya Sahne

Sabotaj

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerden sosyal medyada değişen insan davranışlarına kadar pek çok konuyu politik mizahla ele alıyor. Seyircinin de gösterinin akışına dâhil olduğu yapım, her temsilde farklı bir biçim kazanıyor.

  • Tür: İnteraktif gösteri

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

  • Oyuncular: Barış Atay, Bülent Emrah Parlak

  • Tarih: 7 Ekim Çarşamba

  • Saat: 20:00

  • Mekân: Ankara Sanat Tiyatrosu Bilkent Sahne

Seda Yüz Stand Up

Seda Yüz, günlük yaşamın dertlerini, ilişkileri ve karşılaştığı tuhaf durumları tek kişilik gösterisine taşıyor. Kendi deneyimlerinden beslenen performans, samimi ve doğrudan anlatımıyla öne çıkıyor.

  • Tür: Stand-up

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

  • Oyuncular: Seda Yüz

  • Tarih: 8 Ekim Perşembe

  • Saat: 20:30

  • Mekân: Ankara Sanat Tiyatrosu

Mahşer-i Cümbüş

Modern doğaçlama tiyatronun Türkiye’deki öncü ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş, seyircilerden aldığı yönlendirmelerle her gösteride yeni hikâyeler kuruyor. Önceden yazılmış bir metne bağlı kalmadan ilerleyen oyun, yalnızca sahnelendiği geceye özgü bir deneyim sunuyor.

  • Tür: Doğaçlama

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Tarih: 7 Ekim Çarşamba

  • Saat: 20:00

  • Mekân: Çankaya Sahne

Elma Labrador Çimen

Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü yeniden aynı sahnede buluşturan oyun, 50 yıllık bir ilişkinin anılar üzerinden yeniden kurulmasını anlatıyor. Alzheimer hastalığıyla mücadele eden çiftin hikâyesi; hafıza, müzik, sevgi ve kayıp temaları etrafında ilerliyor.

  • Tür: Dram

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

  • Tarih: 10 Ekim Cumartesi

  • Saat: 20:00

  • Mekân: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon

Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Süleyman Ceylan

Victor Hugo’nun eserinden sahneye uyarlanan oyun, idam edilmesini bekleyen bir mahkûmun son saatlerine odaklanıyor. Yaşama tutunma çabası üzerinden adalet, vicdan, özgürlük ve ölüm cezası sorgulanıyor.

  • Tür: Dram

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Oyuncular: Süleyman Ceylan

  • Tarih ve Saat: 6 Ekim Salı 20:00, 11 Ekim Pazar 18:00

  • Mekân: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (6 Ekim), AKM Sahne Kızılay (11 Ekim)

DOSYA: KELEBEK

Alzheimer hastalığını yalnızca bireysel bir sağlık sorunu olarak ele almayan oyun, unutmanın aile ilişkilerinde ve insanın kimlik algısında yarattığı kırılmalara odaklanıyor. Seyirciyi hafıza, zaman, sevgi ve insanın kendisini nasıl tanımladığı üzerine düşünmeye davet ediyor.

  • Tür: Büyük oyun

  • Süre: 2 perde

  • Tarih: 6-7 Ekim

  • Saat: 20:00

  • Mekân: Etimesgut CKM Sahnesi

Bir Delinin Hatıra Defteri – Oğuzhan Karadavut

Nikolay Gogol’ün eserinden uyarlanan oyun, baskıcı düzen içinde yaşayan sıradan devlet memuru Popriçin’in zihinsel çöküşünü anlatıyor. Monoton hayatı ve karşılıksız aşkı nedeniyle gerçeklikle bağını kaybeden karakter, sonunda kendisini İspanya Kralı sanmaya başlıyor.

  • Tür: Trajikomedi

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

  • Tarih ve Saat: 6 Ekim Salı 20:00, 9 Ekim Cuma 20:00, 10 Ekim Cumartesi 20:00

  • Mekân: Era Tiyatro Gösteri Merkezi (6 ve 9 Ekim), Bergüzar Sahne (10 Ekim)

LYSISTRATA – İSTANBUL DT

Atina ile Sparta arasındaki savaş sürerken Lysistrata’nın öncülüğünde örgütlenen kadınlar, erkekleri barışa zorlamak için sıra dışı bir plan hazırlıyor. Aristophanes’in klasik eseri, savaş ve iktidar ilişkilerini mizahi bir dille ele alıyor.

  • Tür: Büyük oyun

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Tarih: 6 Ekim Salı

  • Saat: 20:00

  • Mekân: Büyük Tiyatro

Bir İshak’sın Bir Cemil

Karakterleri birbirinden tamamen farklı olan İshak ile Cemil’in küçük bir hücrede geçen 24 saati sahneye taşınıyor. İki karakterin umut, mantık ve hayatta kalma üzerine kurulu hikâyesi mizahla hüznü buluşturuyor.

  • Tür: Komedi

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

  • Tarih: 6 Ekim Salı

  • Saat: 20:00

  • Mekân: AKM Sahne Kızılay

6-11 Ekim’de İzmir’de sahnelenecek tiyatro oyunları ve gösteriler

6-11 Ekim’de İzmir’de sahnelenecek tiyatro oyunları ve gösteriler

Mutlu Aile Tablosu

Uzun süredir evli olan Elaine ve Ken, yetişkin çocuklarının da etkisiyle birbirlerine hiçbir zaman uygun olmadıklarını düşünmeye başlıyor. Monoton buldukları hayatlarını değiştirme girişimleri, çiftin yaşamını beklenmedik bir karmaşaya sürüklüyor.

  • Tür: Komedi

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Oyuncular: Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan

  • Tarih: 7 Ekim Çarşamba

  • Saat: 20:30

  • Mekân: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Morkomedyen Stand Up

Murat Genç; ilişkilerden cinselliğe, astrolojiden kuantuma kadar günlük hayatta konuşmaktan kaçınılan konuları mizahla ele alıyor. Yetişkin izleyicilere yönelik gösteri, tabuları ve sosyal alışkanlıkları sorgulayan anlatımıyla sahneye taşınıyor.

  • Tür: Komedi, stand-up

  • Süre: 210 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

  • Oyuncular: Murat Genç

  • Tarih: 9 Ekim Cuma

  • Saat: 20:00

  • Mekân: Bostanlı Suat Taşer Salonu

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin aynı adlı romanından uyarlanan oyun, insanın kendi kararlarının sorumluluğunu üstlenmek yerine suçu içindeki görünmez bir güce yüklemesini ele alıyor. Bireyin iç çatışmaları ve toplumla kurduğu ilişki sahneye taşınıyor.

  • Tür: Dram

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Tarih: 11 Ekim Pazar

  • Saat: 19:00

  • Mekân: Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi – Konak Sahnesi

Anadolu Ateşi

Anadolu’nun farklı bölgelerinden derlenen halk danslarını bale ve modern dansla buluşturan Anadolu Ateşi, kültürler arası bir sahne gösterisi sunuyor. Mustafa Erdoğan imzalı yapım, binlerce yıllık Anadolu kültürünü müzik ve koreografiyle anlatıyor.

  • Tür: Dans gösterisi

  • Yaş Sınırı: 6+

  • Oyuncular: Anadolu Ateşi dans topluluğu

  • Tarih: 11 Ekim Pazar

  • Saat: 21:00

  • Mekân: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Semih Çelenk’in yazıp yönettiği yapımda Fırat Tanış, bir Abdal’ın hikâyesini anlatıyor. Türküler ve deyişlerle ilerleyen müzikal tiyatro oyunu, geleneksel anlatıyı canlı müzik eşliğinde sahneye taşıyor.

  • Tür: Müzikal, dram

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 10+

  • Oyuncular: Fırat Tanış

  • Tarih: 6-7 Ekim

  • Saat: 20:30

  • Mekân: Bostanlı Suat Taşer Salonu (6 Ekim), İstinyeArt %100 Performans Arena (7 Ekim)

NİHAYET MAKAMI

27 Mayıs 1960 sabahında geçen oyunda Sabriye, yıllar önce bakımını üstlendiği şair Şehvar Hanım’ın terk edilmiş konağına dönüyor. Geçmişin anıları, kayıplar ve hesaplaşmalar Sabriye’nin bestelediği şarkılar eşliğinde yeniden canlanıyor.

  • Tür: Büyük oyun

  • Süre: 1 perde

  • Yaş Sınırı: 8+

  • Tarih ve Saat: 6-9 Ekim 20:00; 10 Ekim Cumartesi 15:00 ve 20:00

  • Mekân: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi

KANLI NİGAR

Geleneksel Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden Kanlı Nigar, zengin bir konakta besleme olarak büyütülen Nigar’ın yaşadıklarını anlatıyor. Hor görülen ve kötü muameleye uğrayan Nigar’ın hikâyesi, müzik ve dansla sahneye taşınıyor.

  • Tür: Büyük oyun

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Tarih ve Saat: 6-9 Ekim 20:00; 10 Ekim Cumartesi 15:00 ve 20:00

  • Mekân: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

Dönüşüm – Samsa

Franz Kafka’nın Dönüşüm eserinden uyarlanan oyun, Gregor Samsa’nın yabancılaşmasını ve gündelik hayatın ezici düzenini sahneye taşıyor. Yapımda Dönüşüm’ün yanı sıra Şato, Dava ve Kafka’nın yaşamından izlere de yer veriliyor.

  • Tür: Trajedi, dram

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 9+

  • Tarih: 7 Ekim Çarşamba

  • Saat: 20:30

  • Mekân: Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

6-11 Ekim’de Bursa’da sahnelenecek tiyatro oyunları ve gösteriler

6-11 Ekim’de Bursa’da sahnelenecek tiyatro oyunları ve gösteriler

Mahşer-i Cümbüş

Seyircilerden aldığı yönlendirmelerle sahnede yeni hikâyeler oluşturan Mahşer-i Cümbüş, doğaçlama tiyatroyu modern bir anlatımla buluşturuyor. Önceden hazırlanmış bir metni bulunmayan gösteri, izleyici katılımıyla her gece yeniden şekilleniyor.

  • Tür: Doğaçlama

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Tarih: 9 Ekim Cuma

  • Saat: 20:30

  • Mekân: Podyum Sanat Mahal

Fazlı Polat – Şaka Şaka Stand-Up

Fazlı Polat, gündelik hayatın dertlerini ve karşılaştığı komik durumları yüksek tempolu anlatımıyla sahneye taşıyor. İki perdeden oluşan gösteri, tek kişilik bir stand-up performansı sunuyor.

  • Tür: Stand-up

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

  • Oyuncular: Fazlı Polat

  • Tarih: 10 Ekim Cumartesi

  • Saat: 20:30

  • Mekân: Podyum Sanat Mahal

Cem İşçiler – Açık Konuşuyorum

Cem İşçiler; aile, arkadaşlık, iş hayatı ve modern yaşamın komik yönlerini kendi gözlemleri üzerinden anlatıyor. Seyirciyle kurduğu anlık iletişim sayesinde gösterinin akışı her temsilde değişiyor.

  • Tür: Stand-up

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

  • Oyuncular: Cem İşçiler

  • Tarih: 9 Ekim Cuma

  • Saat: 20:30

  • Mekân: Studyou Sahne

Etekler ve Pantolonlar

Yıllardır görüşmeyen iki okul arkadaşının buluşması, aldatma ve intikam üzerine hazırlanan bir planla beklenmedik bir yüzleşmeye dönüşüyor. İki kadın, evliliklerini sorgularken aile ve çevre baskısının hayatlarını nasıl şekillendirdiğini fark ediyor.

  • Tür: Komedi

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Tarih: 11 Ekim Pazar

  • Saat: 20:00

  • Mekân: BAOB Sahne

TAMAMEN DOLUYUZ

Oyunculuk bölümünden mezun olan Sam, mesleğini yapamadığı için lüks bir restoranın rezervasyon bölümünde çalışıyor. Üç kişinin işini tek başına yürütürken müşterilerin kaprisleri, patronunun talepleri ve oyunculuk hayalleri arasında sıkışıp kalıyor.

  • Tür: Büyük oyun

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş Sınırı: 8+

  • Oyuncular: Efe Erkekli

  • Tarih: 8-10 Ekim

  • Saat: 18:00

  • Mekân: Feraizcizade Oda Tiyatrosu

Denize Doğru Orhan Veli

Orhan Veli Kanık’ın yaşamından ve şiirlerinden izler taşıyan oyun, şairin sokaklarını, denizle kurduğu bağı ve gündelik hayata bakışını sahneye taşıyor. Biyografik anlatı, şiirsel ve sade bir sahne diliyle ilerliyor.

  • Tür: Biyografi

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: Genel izleyici

  • Tarih: 9 Ekim Cuma

  • Saat: 20:30

  • Mekân: Bursa Aspera Sahne

İsmail Nuri – Stand Up

“Hayatın Yüzde Doksan Beşi” adlı gösterisiyle tanınan İsmail Nuri, yeni stand-up performansıyla seyirci karşısına çıkıyor. Komedyen, günlük yaşamdan topladığı gözlemleri ve deneyimlerini sahneye taşıyor.

  • Tür: Stand-up

  • Yaş Sınırı: 18+

  • Oyuncular: İsmail Nuri

  • Tarih: 9 Ekim Cuma

  • Saat: 20:30

  • Mekân: Mudanya Neo Sahne

Fani But Funny

Bekir Develi, muhafazakâr insanların günlük hayatta karşılaştığı ikilemleri ve komik durumları mizahi bir anlatımla ele alıyor. Farklı ülkelerde de sahnelenen gösteri, ailece izlenebilecek bir stand-up performansı sunuyor.

  • Tür: Stand-up

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Oyuncular: Bekir Develi

  • Tarih: 10 Ekim Cumartesi

  • Saat: 20:30

  • Mekân: BAOB Sahne

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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