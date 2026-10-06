6-11 Ekim: Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Okan Çabalar Stand Up
Televizyon programları, diziler ve filmlerde yarattığı karakterlerle tanınan Okan Çabalar, tek kişilik stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Çabalar, gündelik hayata ve insan ilişkilerine dair gözlemlerini kendi mizah anlayışıyla anlatıyor.
Sabotaj
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerden sosyal medyada değişen insan davranışlarına kadar pek çok konuyu politik mizahla ele alıyor. Seyircinin de gösterinin akışına dâhil olduğu yapım, her temsilde farklı bir biçim kazanıyor.
Seda Yüz Stand Up
Seda Yüz, günlük yaşamın dertlerini, ilişkileri ve karşılaştığı tuhaf durumları tek kişilik gösterisine taşıyor. Kendi deneyimlerinden beslenen performans, samimi ve doğrudan anlatımıyla öne çıkıyor.
Mahşer-i Cümbüş
Modern doğaçlama tiyatronun Türkiye’deki öncü ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş, seyircilerden aldığı yönlendirmelerle her gösteride yeni hikâyeler kuruyor. Önceden yazılmış bir metne bağlı kalmadan ilerleyen oyun, yalnızca sahnelendiği geceye özgü bir deneyim sunuyor.
Tür: Doğaçlama
Süre: 90 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Tarih: 7 Ekim Çarşamba
Saat: 20:00
Mekân: Çankaya Sahne
Elma Labrador Çimen
Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü yeniden aynı sahnede buluşturan oyun, 50 yıllık bir ilişkinin anılar üzerinden yeniden kurulmasını anlatıyor. Alzheimer hastalığıyla mücadele eden çiftin hikâyesi; hafıza, müzik, sevgi ve kayıp temaları etrafında ilerliyor.
Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Süleyman Ceylan
Victor Hugo’nun eserinden sahneye uyarlanan oyun, idam edilmesini bekleyen bir mahkûmun son saatlerine odaklanıyor. Yaşama tutunma çabası üzerinden adalet, vicdan, özgürlük ve ölüm cezası sorgulanıyor.
Tür: Dram
Süre: 60 dakika
Yaş Sınırı: 13+
Oyuncular: Süleyman Ceylan
Tarih ve Saat: 6 Ekim Salı 20:00, 11 Ekim Pazar 18:00
Mekân: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (6 Ekim), AKM Sahne Kızılay (11 Ekim)
DOSYA: KELEBEK
Alzheimer hastalığını yalnızca bireysel bir sağlık sorunu olarak ele almayan oyun, unutmanın aile ilişkilerinde ve insanın kimlik algısında yarattığı kırılmalara odaklanıyor. Seyirciyi hafıza, zaman, sevgi ve insanın kendisini nasıl tanımladığı üzerine düşünmeye davet ediyor.
Bir Delinin Hatıra Defteri – Oğuzhan Karadavut
Nikolay Gogol’ün eserinden uyarlanan oyun, baskıcı düzen içinde yaşayan sıradan devlet memuru Popriçin’in zihinsel çöküşünü anlatıyor. Monoton hayatı ve karşılıksız aşkı nedeniyle gerçeklikle bağını kaybeden karakter, sonunda kendisini İspanya Kralı sanmaya başlıyor.
Tür: Trajikomedi
Süre: 90 dakika
Yaş Sınırı: 13+
Oyuncular: Oğuzhan Karadavut
Tarih ve Saat: 6 Ekim Salı 20:00, 9 Ekim Cuma 20:00, 10 Ekim Cumartesi 20:00
Mekân: Era Tiyatro Gösteri Merkezi (6 ve 9 Ekim), Bergüzar Sahne (10 Ekim)
Atina ile Sparta arasındaki savaş sürerken Lysistrata’nın öncülüğünde örgütlenen kadınlar, erkekleri barışa zorlamak için sıra dışı bir plan hazırlıyor. Aristophanes’in klasik eseri, savaş ve iktidar ilişkilerini mizahi bir dille ele alıyor.
Tür: Büyük oyun
Süre: 85 dakika
Yaş Sınırı: 13+
Tarih: 6 Ekim Salı
Saat: 20:00
Mekân: Büyük Tiyatro
Bir İshak’sın Bir Cemil
Karakterleri birbirinden tamamen farklı olan İshak ile Cemil’in küçük bir hücrede geçen 24 saati sahneye taşınıyor. İki karakterin umut, mantık ve hayatta kalma üzerine kurulu hikâyesi mizahla hüznü buluşturuyor.
Tür: Komedi
Süre: 65 dakika
Yaş Sınırı: 16+
Tarih: 6 Ekim Salı
Saat: 20:00
Mekân: AKM Sahne Kızılay
Yorum Yazın