6-11 Ekim: Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Okan Çabalar Stand Up

Televizyon programları, diziler ve filmlerde yarattığı karakterlerle tanınan Okan Çabalar, tek kişilik stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Çabalar, gündelik hayata ve insan ilişkilerine dair gözlemlerini kendi mizah anlayışıyla anlatıyor.

Tür: Stand-up

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Okan Çabalar

Tarih: 8 Ekim Perşembe

Saat: 20:30

Mekân: Ankara Çankaya Sahne

Sabotaj

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerden sosyal medyada değişen insan davranışlarına kadar pek çok konuyu politik mizahla ele alıyor. Seyircinin de gösterinin akışına dâhil olduğu yapım, her temsilde farklı bir biçim kazanıyor.

Tür: İnteraktif gösteri

Süre: 85 dakika

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Barış Atay, Bülent Emrah Parlak

Tarih: 7 Ekim Çarşamba

Saat: 20:00

Mekân: Ankara Sanat Tiyatrosu Bilkent Sahne

Seda Yüz Stand Up

Seda Yüz, günlük yaşamın dertlerini, ilişkileri ve karşılaştığı tuhaf durumları tek kişilik gösterisine taşıyor. Kendi deneyimlerinden beslenen performans, samimi ve doğrudan anlatımıyla öne çıkıyor.

Tür: Stand-up

Süre: 75 dakika

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Seda Yüz

Tarih: 8 Ekim Perşembe

Saat: 20:30

Mekân: Ankara Sanat Tiyatrosu

Mahşer-i Cümbüş

Modern doğaçlama tiyatronun Türkiye’deki öncü ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş, seyircilerden aldığı yönlendirmelerle her gösteride yeni hikâyeler kuruyor. Önceden yazılmış bir metne bağlı kalmadan ilerleyen oyun, yalnızca sahnelendiği geceye özgü bir deneyim sunuyor.

Tür: Doğaçlama

Süre: 90 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Tarih: 7 Ekim Çarşamba

Saat: 20:00

Mekân: Çankaya Sahne

Elma Labrador Çimen

Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü yeniden aynı sahnede buluşturan oyun, 50 yıllık bir ilişkinin anılar üzerinden yeniden kurulmasını anlatıyor. Alzheimer hastalığıyla mücadele eden çiftin hikâyesi; hafıza, müzik, sevgi ve kayıp temaları etrafında ilerliyor.

Tür: Dram

Süre: 75 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

Tarih: 10 Ekim Cumartesi

Saat: 20:00

Mekân: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon

Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Süleyman Ceylan

Victor Hugo’nun eserinden sahneye uyarlanan oyun, idam edilmesini bekleyen bir mahkûmun son saatlerine odaklanıyor. Yaşama tutunma çabası üzerinden adalet, vicdan, özgürlük ve ölüm cezası sorgulanıyor.

Tür: Dram

Süre: 60 dakika

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Süleyman Ceylan

Tarih ve Saat: 6 Ekim Salı 20:00, 11 Ekim Pazar 18:00

Mekân: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (6 Ekim), AKM Sahne Kızılay (11 Ekim)

DOSYA: KELEBEK

Alzheimer hastalığını yalnızca bireysel bir sağlık sorunu olarak ele almayan oyun, unutmanın aile ilişkilerinde ve insanın kimlik algısında yarattığı kırılmalara odaklanıyor. Seyirciyi hafıza, zaman, sevgi ve insanın kendisini nasıl tanımladığı üzerine düşünmeye davet ediyor.

Tür: Büyük oyun

Süre: 2 perde

Tarih: 6-7 Ekim

Saat: 20:00

Mekân: Etimesgut CKM Sahnesi

Bir Delinin Hatıra Defteri – Oğuzhan Karadavut

Nikolay Gogol’ün eserinden uyarlanan oyun, baskıcı düzen içinde yaşayan sıradan devlet memuru Popriçin’in zihinsel çöküşünü anlatıyor. Monoton hayatı ve karşılıksız aşkı nedeniyle gerçeklikle bağını kaybeden karakter, sonunda kendisini İspanya Kralı sanmaya başlıyor.

Tür: Trajikomedi

Süre: 90 dakika

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

Tarih ve Saat: 6 Ekim Salı 20:00, 9 Ekim Cuma 20:00, 10 Ekim Cumartesi 20:00

Mekân: Era Tiyatro Gösteri Merkezi (6 ve 9 Ekim), Bergüzar Sahne (10 Ekim)

LYSISTRATA – İSTANBUL DT

Atina ile Sparta arasındaki savaş sürerken Lysistrata’nın öncülüğünde örgütlenen kadınlar, erkekleri barışa zorlamak için sıra dışı bir plan hazırlıyor. Aristophanes’in klasik eseri, savaş ve iktidar ilişkilerini mizahi bir dille ele alıyor.

Tür: Büyük oyun

Süre: 85 dakika

Yaş Sınırı: 13+

Tarih: 6 Ekim Salı

Saat: 20:00

Mekân: Büyük Tiyatro

Bir İshak’sın Bir Cemil

Karakterleri birbirinden tamamen farklı olan İshak ile Cemil’in küçük bir hücrede geçen 24 saati sahneye taşınıyor. İki karakterin umut, mantık ve hayatta kalma üzerine kurulu hikâyesi mizahla hüznü buluşturuyor.