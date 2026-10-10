12-18 Ekim’de Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

Beyaz Geceler
Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, yalnız bir genç adamla Nastenka’nın Petersburg’da geçirdikleri dört geceye odaklanıyor. İki karakterin hayalleri, umutları ve karşılıksız aşkları sahneye taşınıyor.
Tarih: 12 ve 18 Ekim, 20.00
Mekân: Çankaya Sahne
Tür: Dram
Oyuncular: İsmail Suat Öztürk, Ozan Altuntaş, Öykü Bilgin
Süre: 65 dakika
Yaş sınırı: 10+
Bir Halk Düşmanı
Doktor Tomas Stockmann, kasabanın gelir kaynağı olan kaplıcanın suyunda insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmalar bulunduğunu keşfediyor. Gerçeği açıklamak istediğinde ise yerel yöneticiler ve çıkar sahipleriyle karşı karşıya geliyor.
Tarih: 12, 13 ve 14 Ekim, 20.00
Mekân: Etimesgut Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi
Tür: Dram
Oyuncular: Baran Taylan Yolalan, Duru Nayır, Fatih Aynacı, Hüseyin Oçan, Murat Ceylan, Özgür Yılmaz, Rukiye Rabia Kaya, Yavuz Safa Erbilli
Süre: 85 dakika
Yaş sınırı: 13+
Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanından sahneye uyarlanan yapım, içine kapanık Raif Efendi ile Maria Puder arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Oyun, yıllarca saklanan bir aşkın insanın iç dünyasında bıraktığı izleri ele alıyor.
Oğul
Florian Zeller’in aile üçlemesinin ikinci oyunu olan Oğul, ergenlik dönemindeki Nicholas’ın yaşadığı ruhsal sorunlara odaklanıyor. Ailesinin yardım etmeye çalıştığı genç, giderek derinleşen yalnızlığıyla mücadele ediyor.
Tarih: 13 Ekim, 20.00
Mekân: Çankaya Sahne
Tür: Dram
Yaş sınırı: 16+
İlker Gümüşoluk – Tek Kişilik Gösteri
İlker Gümüşoluk, gündelik hayattan topladığı ayrıntıları ve ilişkiler üzerine gözlemlerini kendine özgü mizahıyla anlatıyor. Gösteride kişisel hikâyeler, şehir hayatı ve sıradan görünen olayların komik tarafları öne çıkıyor.
Özlem Kosif – Hayatım Yanlış Anlama
Özlem Kosif, kişisel deneyimlerini, çevresindeki insanları ve gündelik hayatın garipliklerini sahneye taşıyor. Tek kişilik gösteri, yanlış anlaşılmalar ve hayatın beklenmedik anları üzerinden ilerliyor.
Ruh Öküzüm
Kadınlarla erkeklerin ilişkilere farklı açılardan yaklaşmasını konu alan oyun, çiftler arasındaki anlaşmazlıkları mizahi bir dille ele alıyor. İletişim sorunları ve birbirini anlamaya çalışan iki insanın yaşadıkları komedinin merkezinde yer alıyor.
Tarih: 15 Ekim, 20.00
Mekân: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu
Tür: Komedi
Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Vera veya Nihilistler
Oscar Wilde’ın ilk tiyatro oyunu, devrim öncesi Rusya’da geçiyor. Kardeşinin sürgüne gönderilmesinin ardından nihilist harekete katılan Vera, idealleriyle duyguları arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalıyor.
Tarih: 15 ve 16 Ekim, 20.00
Mekân: Mesafe Sahne
Tür: Dram
Oyuncular: Funda Özcan, Beyza Çiğdem Kaplan, Tuna Şahin, Batuhan Eroğlu, Zeynep Duran, Kutluhan Dağ, Ayça Sipahioğlu, Umut Şükrü Torun
Süre: 95 dakika
Yaş sınırı: 13+
Entrikalı Dolap Komedyası
Bir evde yaşanan beklenmedik olaylar, karakterleri iyilikle kötülük ve sadakatle çıkar arasında seçim yapmaya zorluyor. Hızlı temposu ve birbirini izleyen yanlış anlaşılmalarıyla oyun, klasik durum komedisinin izlerini taşıyor.
Tarih: 16 Ekim, 20.00
Mekân: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Azer Can Okutan, Görkem Çetin, Gülay Çetin, Mehtap Maman Çöklü, Serkan Yaşar, Şevket Çetin, Turgut Güneş, Kadir Çöklü
Süre: 110 dakika
Yaş sınırı: 15+
Pınar Fidan Stand Up
Pınar Fidan; aile ilişkilerini, toplumsal alışkanlıkları, popüler kültürü ve gündelik hayatta karşılaştığı tuhaflıkları kendine özgü anlatımıyla ele alıyor.
Tarih: 17 Ekim, 20.30
Mekân: Çankaya Sahne
Tür: Stand-up
Oyuncu: Pınar Fidan
Süre: 105 dakika
Yaş sınırı: 18+
Yorum Yazın