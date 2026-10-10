12-18 Ekim’de Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

Eşyanın Tabiatı

Yavuz ile Yasemin’i bir araya getiren gizemli iş ilanı, sıra dışı bir görüşmeye dönüşüyor. Hangi işe başvurduğunu bilmeyen Yasemin, akıl oyunları ve sürprizlerle dolu aşamalardan geçerken iki karakterin de sakladığı amaçlar ortaya çıkıyor.

Tarih ve mekân: 13 Ekim, 20.30 – İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih ve mekân: 14 Ekim, 20.30 – Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tür: Kara komedi

Oyuncular: Mert Turak, Aslıhan Malbora

Süre: 60 dakika

Yaş sınırı: 15+

Fani But Funny

Bekir Develi, muhafazakâr insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları ikilemleri ve komik durumları mizahi bir dille anlatıyor. Gösteri, aile hayatından toplumsal alışkanlıklara uzanan farklı gözlemlerden oluşuyor.

Tarih: 15 Ekim, 20.30

Mekân: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Tür: Stand-up

Oyuncu: Bekir Develi

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: 13+

Afife

Afife Jale’nin sahnede var olma mücadelesinden ilham alan oyun, işgal altındaki İstanbul’da bir tiyatro kumpanyasının perde arkasını anlatıyor. Yapım, yasaklara ve önyargılara karşı direnen bir kadının hikâyesini çağdaş bir yorumla sahneye taşıyor.

Tarih: 16 ve 17 Ekim, 21.00

Mekân: Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

Tür: Dram

Oyuncular: Demet Evgar, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Atılgan Gümüş

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 18+

Konken Partisi

Hayatlarının sonbaharında yolları kesişen Fonsia ile Weller, oynadıkları konken partileri sırasında geçmişlerini ve hayal kırıklıklarını masaya yatırıyor. D. L. Coburn’un eserinden uyarlanan yapım, kahkahayla hüznü bir araya getiriyor.

Tarih: 16 Ekim, 20.30

Mekân: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tür: Komedi

Oyuncular: Melek Baykal, Mehmet Atay

Süre: 100 dakika

Yaş sınırı: 12+

Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün, yaşamından ve anılarından yola çıkarak hazırladığı gösteride kendi hikâyesini şarkılar ve danslarla anlatıyor. Yapımda sanatçının kariyerinden ve özel hayatından farklı dönemler sahneye taşınıyor.

Tarih: 17 Ekim, 20.30

Mekân: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tür: Komedi

Oyuncu: Nilgün Belgün

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Mahşer-i Cümbüş

Modern doğaçlama tiyatronun öncü ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş, izleyicilerden aldığı yönlendirmelerle her gösteride farklı bir hikâye oluşturuyor. Önceden yazılmış bir metne bağlı kalmayan oyun, tamamen o geceye özel ilerliyor.

Tarih: 17 Ekim, 20.30

Mekân: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tür: Doğaçlama

Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Güray Özcan, İnanç Bükülen, Doğuhan Korkut

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 12+

Çok Güzel Hareketler 2

Yaklaşık 20 kişilik ekip, atölyede hazırlanan yeni skeçlerle sahneye çıkıyor. Gösteride gündelik hayattan ilişkilere ve toplumsal alışkanlıklara kadar farklı konular mizahi bir dille işleniyor.