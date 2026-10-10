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12-18 Ekim’de Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

12-18 Ekim’de Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 11:19
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Ankara, İzmir ve Bursa’da 12-18 Ekim haftasında klasik eserlerden çağdaş komedilere, müzikallerden stand-up gösterilerine kadar farklı türlerde yapımlar sahnelenecek. Programda Afife, Ruh Öküzüm, Eşyanın Tabiatı, 7 Kocalı Hürmüz ve Uykusuz Bir Rüya, Salim gibi dikkat çeken yapımlar bulunuyor. İşte üç şehirde haftanın öne çıkan tiyatro oyunları ve gösterileri...

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12-18 Ekim haftasında Ankara’da sahnelenecek tiyatro oyunları

12-18 Ekim haftasında Ankara’da sahnelenecek tiyatro oyunları

Beyaz Geceler

Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, yalnız bir genç adamla Nastenka’nın Petersburg’da geçirdikleri dört geceye odaklanıyor. İki karakterin hayalleri, umutları ve karşılıksız aşkları sahneye taşınıyor.

  • Tarih: 12 ve 18 Ekim, 20.00

  • Mekân: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: İsmail Suat Öztürk, Ozan Altuntaş, Öykü Bilgin

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Bir Halk Düşmanı

Doktor Tomas Stockmann, kasabanın gelir kaynağı olan kaplıcanın suyunda insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmalar bulunduğunu keşfediyor. Gerçeği açıklamak istediğinde ise yerel yöneticiler ve çıkar sahipleriyle karşı karşıya geliyor.

  • Tarih: 12, 13 ve 14 Ekim, 20.00

  • Mekân: Etimesgut Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Baran Taylan Yolalan, Duru Nayır, Fatih Aynacı, Hüseyin Oçan, Murat Ceylan, Özgür Yılmaz, Rukiye Rabia Kaya, Yavuz Safa Erbilli

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanından sahneye uyarlanan yapım, içine kapanık Raif Efendi ile Maria Puder arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Oyun, yıllarca saklanan bir aşkın insanın iç dünyasında bıraktığı izleri ele alıyor.

  • Tarih: 12 Ekim, 20.30

  • Mekân: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Şeyma Kıvanç, Fırat Özsaruhan

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Oğul

Florian Zeller’in aile üçlemesinin ikinci oyunu olan Oğul, ergenlik dönemindeki Nicholas’ın yaşadığı ruhsal sorunlara odaklanıyor. Ailesinin yardım etmeye çalıştığı genç, giderek derinleşen yalnızlığıyla mücadele ediyor.

  • Tarih: 13 Ekim, 20.00

  • Mekân: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Yaş sınırı: 16+

İlker Gümüşoluk – Tek Kişilik Gösteri

İlker Gümüşoluk, gündelik hayattan topladığı ayrıntıları ve ilişkiler üzerine gözlemlerini kendine özgü mizahıyla anlatıyor. Gösteride kişisel hikâyeler, şehir hayatı ve sıradan görünen olayların komik tarafları öne çıkıyor.

  • Tarih: 14 Ekim, 20.30

  • Mekân: Kulis Sanat Tiyatrosu Panora

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncu: İlker Gümüşoluk

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Özlem Kosif – Hayatım Yanlış Anlama

Özlem Kosif, kişisel deneyimlerini, çevresindeki insanları ve gündelik hayatın garipliklerini sahneye taşıyor. Tek kişilik gösteri, yanlış anlaşılmalar ve hayatın beklenmedik anları üzerinden ilerliyor.

  • Tarih: 14 Ekim, 20.00

  • Mekân: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncu: Özlem Kosif

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Ruh Öküzüm

Kadınlarla erkeklerin ilişkilere farklı açılardan yaklaşmasını konu alan oyun, çiftler arasındaki anlaşmazlıkları mizahi bir dille ele alıyor. İletişim sorunları ve birbirini anlamaya çalışan iki insanın yaşadıkları komedinin merkezinde yer alıyor.

  • Tarih: 15 Ekim, 20.00

  • Mekân: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Vera veya Nihilistler

Oscar Wilde’ın ilk tiyatro oyunu, devrim öncesi Rusya’da geçiyor. Kardeşinin sürgüne gönderilmesinin ardından nihilist harekete katılan Vera, idealleriyle duyguları arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

  • Tarih: 15 ve 16 Ekim, 20.00

  • Mekân: Mesafe Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Funda Özcan, Beyza Çiğdem Kaplan, Tuna Şahin, Batuhan Eroğlu, Zeynep Duran, Kutluhan Dağ, Ayça Sipahioğlu, Umut Şükrü Torun

  • Süre: 95 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Entrikalı Dolap Komedyası

Bir evde yaşanan beklenmedik olaylar, karakterleri iyilikle kötülük ve sadakatle çıkar arasında seçim yapmaya zorluyor. Hızlı temposu ve birbirini izleyen yanlış anlaşılmalarıyla oyun, klasik durum komedisinin izlerini taşıyor.

  • Tarih: 16 Ekim, 20.00

  • Mekân: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Azer Can Okutan, Görkem Çetin, Gülay Çetin, Mehtap Maman Çöklü, Serkan Yaşar, Şevket Çetin, Turgut Güneş, Kadir Çöklü

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Pınar Fidan Stand Up

Pınar Fidan; aile ilişkilerini, toplumsal alışkanlıkları, popüler kültürü ve gündelik hayatta karşılaştığı tuhaflıkları kendine özgü anlatımıyla ele alıyor.

  • Tarih: 17 Ekim, 20.30

  • Mekân: Çankaya Sahne

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncu: Pınar Fidan

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

12-18 Ekim haftasında İzmir’de sahnelenecek tiyatro oyunları

12-18 Ekim haftasında İzmir’de sahnelenecek tiyatro oyunları

Eşyanın Tabiatı

Yavuz ile Yasemin’i bir araya getiren gizemli iş ilanı, sıra dışı bir görüşmeye dönüşüyor. Hangi işe başvurduğunu bilmeyen Yasemin, akıl oyunları ve sürprizlerle dolu aşamalardan geçerken iki karakterin de sakladığı amaçlar ortaya çıkıyor.

  • Tarih ve mekân: 13 Ekim, 20.30 – İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tarih ve mekân: 14 Ekim, 20.30 – Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Kara komedi

  • Oyuncular: Mert Turak, Aslıhan Malbora

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Fani But Funny

Bekir Develi, muhafazakâr insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları ikilemleri ve komik durumları mizahi bir dille anlatıyor. Gösteri, aile hayatından toplumsal alışkanlıklara uzanan farklı gözlemlerden oluşuyor.

  • Tarih: 15 Ekim, 20.30

  • Mekân: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncu: Bekir Develi

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Afife

Afife Jale’nin sahnede var olma mücadelesinden ilham alan oyun, işgal altındaki İstanbul’da bir tiyatro kumpanyasının perde arkasını anlatıyor. Yapım, yasaklara ve önyargılara karşı direnen bir kadının hikâyesini çağdaş bir yorumla sahneye taşıyor.

  • Tarih: 16 ve 17 Ekim, 21.00

  • Mekân: Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Demet Evgar, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Atılgan Gümüş

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Konken Partisi

Hayatlarının sonbaharında yolları kesişen Fonsia ile Weller, oynadıkları konken partileri sırasında geçmişlerini ve hayal kırıklıklarını masaya yatırıyor. D. L. Coburn’un eserinden uyarlanan yapım, kahkahayla hüznü bir araya getiriyor.

  • Tarih: 16 Ekim, 20.30

  • Mekân: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Melek Baykal, Mehmet Atay

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün, yaşamından ve anılarından yola çıkarak hazırladığı gösteride kendi hikâyesini şarkılar ve danslarla anlatıyor. Yapımda sanatçının kariyerinden ve özel hayatından farklı dönemler sahneye taşınıyor.

  • Tarih: 17 Ekim, 20.30

  • Mekân: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncu: Nilgün Belgün

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Mahşer-i Cümbüş

Modern doğaçlama tiyatronun öncü ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş, izleyicilerden aldığı yönlendirmelerle her gösteride farklı bir hikâye oluşturuyor. Önceden yazılmış bir metne bağlı kalmayan oyun, tamamen o geceye özel ilerliyor.

  • Tarih: 17 Ekim, 20.30

  • Mekân: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Doğaçlama

  • Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Güray Özcan, İnanç Bükülen, Doğuhan Korkut

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Çok Güzel Hareketler 2

Yaklaşık 20 kişilik ekip, atölyede hazırlanan yeni skeçlerle sahneye çıkıyor. Gösteride gündelik hayattan ilişkilere ve toplumsal alışkanlıklara kadar farklı konular mizahi bir dille işleniyor.

  • Tarih: 18 Ekim, 15.30 ve 20.00

  • Mekân: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 8+

12-18 Ekim haftasında Bursa’da sahnelenecek tiyatro oyunları

12-18 Ekim haftasında Bursa’da sahnelenecek tiyatro oyunları

7 Kocalı Hürmüz Müzikali

Sadık Şendil’in klasik eseri, Müjdat Gezen’in yönetimi ve Anadolu Ateşi’nin koreografisiyle yeniden sahneye taşınıyor. Altı kocasını birbirinden habersiz idare eden Hürmüz’ün yedinci kez evlenmeye karar vermesiyle olaylar karışıyor.

  • Tarih: 13 Ekim, 21.00

  • Mekân: Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Müzikal, kabare

  • Oyuncular: Çağla Şikel, Müjdat Gezen, Suzan Kardeş, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Bilal Çatalçekiç

  • Yaş sınırı: 13+

Şahane Pazar Sahnede

Süheyl ve Behzat Uygur, bir döneme damga vuran Şahane Pazar programını sahneye taşıyor. Belediye Çukuru, Bardak Oyunu ve Balon Oyunu gibi bölümler; canlı orkestra, dans gösterileri ve seyirci katılımıyla yeniden yorumlanıyor.

  • Tarih: 13 Ekim, 20.30

  • Mekân: Merinos AKKM Osmangazi Salonu

  • Tür: Müzikli gösteri

  • Oyuncular: Süheyl Uygur, Behzat Uygur

Düş Payı

Sait Faik Abasıyanık ile Orhan Kemal’i hayali bir gecede buluşturan oyun, Marmara Kliniği’nden Burgazada’nın sokaklarına uzanan bir yolculuk anlatıyor. Gerçekle kurmacanın iç içe geçtiği yapımda dostluk, özgürlük ve daha iyi bir dünya arayışı öne çıkıyor.

  • Tarih: 14 Ekim, 20.00

  • Mekân: BAOB Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Fatih Koyunoğlu, Özge Özberk, Barış Yıldız

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Uykusuz Bir Rüya, Salim

Adana’da ailesiyle yaşayan Salim, İstanbul’daki amcasının yanına gönderiliyor. Amcasının kebapçı dükkânında tanık olduğu olaylar onu geri dönüşü olmayan bir yola sürüklerken çaresizlik ve kaderle yeniden yüzleşiyor.

  • Tarih: 15 Ekim, 20.30

  • Mekân: Podyum Sanat Mahal

  • Tür: Dram

  • Oyuncu: Berkay Ateş

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Kadın Kafası

Çocukluk arkadaşı olan Aylin, Betül, Beyza ve Sevil’in bir akşam evde buluşmasıyla başlayan oyun, kadın-erkek ilişkilerini komedi üzerinden ele alıyor. Dört arkadaşın hayatlarındaki erkekleri konuşması, beklentilerin ve hayal kırıklıklarının ortaya döküldüğü bir geceye dönüşüyor.

  • Tarih: 15 Ekim, 20.00

  • Mekân: BAOB Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Alara Bozbey, Bengi Öztürk Akkaya, Billur Yazgan, Gümeç Alpay Aslan, İrfan Kangı

  • Yaş sınırı: 13+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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