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12-18 Ekim İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 10 Oyun

12-18 Ekim İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 10 Oyun

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 10:47
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İstanbul tiyatro sahneleri 12-18 Ekim haftasında ödüllü tek kişilik oyunlardan polisiye uyarlamalara, müzikallerden aile dramlarına uzanan geniş bir programa ev sahipliği yapacak. Sumru Yavrucuk, Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor, Nilgün Belgün ve Berkay Ateş gibi önemli isimlerin yer aldığı yapımlar hafta boyunca izleyiciyle buluşacak.

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Shirley Valentine - Sumru Yavrucuk

Günlük hayatın tekdüzeliği içinde kendi hayallerini unutan Shirley, yaşamının kontrolünü yeniden eline almaya karar veriyor. Willy Russell’ın oyunundan uyarlanan tek kişilik müzikli komedide Sumru Yavrucuk, sahnedeki bütün karakterleri tek başına canlandırıyor.

  • Tarih: 13 Ekim Salı, 20.30

  • Mekân: Trump Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Sumru Yavrucuk

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvalet görevlisi olarak çalışan Ayten, terk edilmesinden öfkesine kadar hayatının parçalarını seyirciye anlatıyor. Pınar Güntürkün’ün tek kişilik performansı, karakterin yıllarca bastırdığı duygularla yüzleşmesini sahneye taşıyor.

  • Tarih: 13 Ekim Salı, 20.30

  • Mekân: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Komedi, trajedi, dram

  • Oyuncular: Pınar Güntürkün

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Baba

Hafızası giderek çözülen bir babanın yaşadıkları, gerçek ile hayal arasındaki sınırların kaybolduğu bir anlatıyla sahneye taşınıyor. Haluk Bilginer’in başrolünde yer aldığı oyun; unutmak, hatırlamak ve baba-kız ilişkisi üzerinden insanın zaman karşısındaki kırılganlığını anlatıyor.

  • Tarih: 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma, 20.30

  • Mekân: İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Kader Karadeniz, Ufuk Tevge

  • Yaş sınırı: 12+

Nokta

Tek kişilik oyun, geçmişin ve kültürel belleğin bir kadın bedeni üzerinden yeniden canlanmasını konu alıyor. Yol havalarından kabile şarkılarına uzanan sesler eşliğinde ilerleyen gösteri, unutulan hikâyeleri fiziksel performansla görünür hâle getiriyor.

  • Tarih: 12 Ekim Pazartesi, 20.00

  • Mekân: Muammer Karaca Tiyatrosu

  • Tür: Tek kişilik oyun

Doğu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie’nin ünlü romanından uyarlanan oyunda Hercule Poirot, İstanbul’dan hareket eden trende işlenen cinayeti çözmeye çalışıyor. Tren kara saplanınca bütün yolcular şüpheli hâle geliyor ve Poirot için zamanla yarış başlıyor.

  • Tarih: 13 Ekim Salı 20.30; 17 Ekim Cumartesi 20.30; 18 Ekim Pazar 18.00

  • Mekân: Cennet Kültür ve Sanat Merkezi; İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi; Fişekhane Ana Sahne

  • Tür: Polisiye

  • Oyuncular: Orçun Kaptan, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Gizem Tataroğlu

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Toz

Handan’ın çocukluğundan yetişkinliğine uzanan hikâyesi, 1960’lardan günümüze yayılan bir aile anlatısıyla işleniyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı tek kişilik oyunda Zerrin Tekindor, Handan’ın hafızasındaki farklı karakterlere hayat veriyor.

  • Tarih: 12 Ekim Pazartesi, 21.00

  • Mekân: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

  • Tür: Trajedi, dram

  • Oyuncular: Zerrin Tekindor

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Fosforlu Cevriye

Suat Derviş’in romanından sahneye uyarlanan müzikal, İstanbul’un arka sokaklarında yaşayan Fosforlu Cevriye’nin hayata ve aşka tutunma mücadelesini anlatıyor. Şehir Tiyatrolarının kalabalık oyuncu kadrosuyla sahnelediği yapımda müzik, dans ve dram bir araya geliyor.

  • Tarih: 14, 15 ve 16 Ekim 20.00; 17 Ekim 15.00 ve 20.00

  • Mekân: Ümraniye Sahnesi

  • Tür: Müzikal tiyatro

  • Oyuncular: Çağatay Palabıyık, Nur Saçbüker, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu, Zeynep Ceren Gedikali, Binnur Şerbetçioğlu

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Nilgün Belgün Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün, kendi hayatından ve anılarından yola çıkan gösteride yaşadıklarını şarkılar ve danslarla anlatıyor. Sanatçının “İçimdeki Kadın: Aşk ve Komedi” adlı kitabından uyarlanan oyun, hüzünlü anlarla komediyi aynı sahnede buluşturuyor.

  • Tarih: 15 Ekim Perşembe, 21.00

  • Mekân: Paribu Vadi Açık Hava

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nilgün Belgün

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Yan Rol

Hayatında sürekli başkalarının yanında konumlandırıldığını düşünen bir kadın oyuncu, mesleğiyle, ailesiyle ve arkadaşlarıyla hesaplaşıyor. Tek kişilik oyun, bir insanın kendi hikâyesinin başrolünü geri alma çabasını komedi üzerinden anlatıyor.

  • Tarih: 16 Ekim Cuma, 20.30

  • Mekân: House of Performance - Alt Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Merve Polat

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 7+

Uykusuz Bir Rüya, Salim

Ailesinin yanından İstanbul’daki amcasının yanına gönderilen Salim, çalıştığı kebapçıda tanık olduğu olayların ardından geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Berkay Ateş’in yazıp oynadığı tek kişilik yapım, çaresizlik ve kader arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

  • Tarih: 17 Ekim Cumartesi, 20.00

  • Mekân: Muammer Karaca Tiyatrosu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Berkay Ateş

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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