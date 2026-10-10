12-18 Ekim İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 10 Oyun

Shirley Valentine - Sumru Yavrucuk

Günlük hayatın tekdüzeliği içinde kendi hayallerini unutan Shirley, yaşamının kontrolünü yeniden eline almaya karar veriyor. Willy Russell’ın oyunundan uyarlanan tek kişilik müzikli komedide Sumru Yavrucuk, sahnedeki bütün karakterleri tek başına canlandırıyor.

Tarih: 13 Ekim Salı, 20.30

Mekân: Trump Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Sumru Yavrucuk

Süre: 105 dakika

Yaş sınırı: 12+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvalet görevlisi olarak çalışan Ayten, terk edilmesinden öfkesine kadar hayatının parçalarını seyirciye anlatıyor. Pınar Güntürkün’ün tek kişilik performansı, karakterin yıllarca bastırdığı duygularla yüzleşmesini sahneye taşıyor.

Tarih: 13 Ekim Salı, 20.30

Mekân: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Komedi, trajedi, dram

Oyuncular: Pınar Güntürkün

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 15+

Baba

Hafızası giderek çözülen bir babanın yaşadıkları, gerçek ile hayal arasındaki sınırların kaybolduğu bir anlatıyla sahneye taşınıyor. Haluk Bilginer’in başrolünde yer aldığı oyun; unutmak, hatırlamak ve baba-kız ilişkisi üzerinden insanın zaman karşısındaki kırılganlığını anlatıyor.

Tarih: 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma, 20.30

Mekân: İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi

Tür: Dram

Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Kader Karadeniz, Ufuk Tevge

Yaş sınırı: 12+

Nokta

Tek kişilik oyun, geçmişin ve kültürel belleğin bir kadın bedeni üzerinden yeniden canlanmasını konu alıyor. Yol havalarından kabile şarkılarına uzanan sesler eşliğinde ilerleyen gösteri, unutulan hikâyeleri fiziksel performansla görünür hâle getiriyor.

Tarih: 12 Ekim Pazartesi, 20.00

Mekân: Muammer Karaca Tiyatrosu

Tür: Tek kişilik oyun

Doğu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie’nin ünlü romanından uyarlanan oyunda Hercule Poirot, İstanbul’dan hareket eden trende işlenen cinayeti çözmeye çalışıyor. Tren kara saplanınca bütün yolcular şüpheli hâle geliyor ve Poirot için zamanla yarış başlıyor.

Tarih: 13 Ekim Salı 20.30; 17 Ekim Cumartesi 20.30; 18 Ekim Pazar 18.00

Mekân: Cennet Kültür ve Sanat Merkezi; İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi; Fişekhane Ana Sahne

Tür: Polisiye

Oyuncular: Orçun Kaptan, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Gizem Tataroğlu

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Toz

Handan’ın çocukluğundan yetişkinliğine uzanan hikâyesi, 1960’lardan günümüze yayılan bir aile anlatısıyla işleniyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı tek kişilik oyunda Zerrin Tekindor, Handan’ın hafızasındaki farklı karakterlere hayat veriyor.

Tarih: 12 Ekim Pazartesi, 21.00

Mekân: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Tür: Trajedi, dram

Oyuncular: Zerrin Tekindor

Süre: 65 dakika

Yaş sınırı: 13+

Fosforlu Cevriye

Suat Derviş’in romanından sahneye uyarlanan müzikal, İstanbul’un arka sokaklarında yaşayan Fosforlu Cevriye’nin hayata ve aşka tutunma mücadelesini anlatıyor. Şehir Tiyatrolarının kalabalık oyuncu kadrosuyla sahnelediği yapımda müzik, dans ve dram bir araya geliyor.

Tarih: 14, 15 ve 16 Ekim 20.00; 17 Ekim 15.00 ve 20.00

Mekân: Ümraniye Sahnesi

Tür: Müzikal tiyatro

Oyuncular: Çağatay Palabıyık, Nur Saçbüker, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu, Zeynep Ceren Gedikali, Binnur Şerbetçioğlu

Süre: 160 dakika

Yaş sınırı: 16+

Nilgün Belgün Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün, kendi hayatından ve anılarından yola çıkan gösteride yaşadıklarını şarkılar ve danslarla anlatıyor. Sanatçının “İçimdeki Kadın: Aşk ve Komedi” adlı kitabından uyarlanan oyun, hüzünlü anlarla komediyi aynı sahnede buluşturuyor.

Tarih: 15 Ekim Perşembe, 21.00

Mekân: Paribu Vadi Açık Hava

Tür: Komedi

Oyuncular: Nilgün Belgün

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Yan Rol

Hayatında sürekli başkalarının yanında konumlandırıldığını düşünen bir kadın oyuncu, mesleğiyle, ailesiyle ve arkadaşlarıyla hesaplaşıyor. Tek kişilik oyun, bir insanın kendi hikâyesinin başrolünü geri alma çabasını komedi üzerinden anlatıyor.

Tarih: 16 Ekim Cuma, 20.30

Mekân: House of Performance - Alt Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Merve Polat

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 7+

Uykusuz Bir Rüya, Salim

Ailesinin yanından İstanbul’daki amcasının yanına gönderilen Salim, çalıştığı kebapçıda tanık olduğu olayların ardından geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Berkay Ateş’in yazıp oynadığı tek kişilik yapım, çaresizlik ve kader arasındaki ilişkiye odaklanıyor.